Очень плохой матч Овечкина: Александр Великий оказался в Вашингтоне под давлением, у него все валилось из рук

Капитан «Кэпиталз» впервые в сезоне схватил «-4» за полезность, а его «Вашингтон» проиграл дома.

Капитан «Кэпиталз» впервые в сезоне схватил «-4» за полезность, а его «Вашингтон» проиграл дома.

Тренер «Вашингтона»: «Я разочарован не меньше, чем вы»

Александр Овечкин играл против одной из самых открытых команд лиги. Шутка ли, в прошлом матче «Торонто» пропустил сразу семь шайб от «Детройта». Правда при этом канадцы забили 10 голов, и хоккей в Городе моторов получился совершенно шедевральным (10:7).

И если нападающий «Торонто» Митч Марнер забил четыре гола и набрал шесть очков, то почему это не мог сделать лучший снайпер НХЛ современности? Тем более эти четыре гола позволили бы Овечкину забросить 766-ю шайбу в лиге за карьеру и сравняться с Яромиром Ягром, став лучшим европейским снайпером НХЛ всех времен.

В целом матч, как и ожидалось, получился остроатакующим. Уже после первого периода «Торонто» вел в счете 3:1. Домашняя игра получалась совсем не такой, как хотел бы видеть главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт, поэтому в перерыве он отправил в запас вратаря Илью Самсонова, пропустившего три гола после 10 бросков, и выпустил вместо него чеха Витека Ванечека.

На время это помогло, и хоккеисты «Кэпиталз» сравняли счет, два раза реализовав большинство. Дважды отличился Уилсон по прозвищу Большой Том, причем в первом случае ему ассистировал Овечкин, который провел в большинстве за пять минут (5:29) в этом матче.

Но развязка наступила на 57-й минуте, когда команды играли четыре на четыре. Капитан «Торонто» Джон Таварес выиграл борьбу за шайбу за воротами и передал ее Джастину Холлу, который сделал пас на Сундина. Шведский защитник Расмус Сандин вылез из-за спины Овечкина и поразил пустой угол свободных ворот. Это была его пусть и не 766-я шайба в карьере, а лишь третья в сезоне, но победу «Торонто» это принесло.

«Я даже не думал, что Холси меня увидит. Но он меня увидел, — сказал Сандин. — Я получил пас-ракету на свою клюшку и просто должен был не промахнуться».

Сам же Овечкин схватил «-4» по показателю полезности. Он играл в тройке с Евгением Кузнецовым и Томом Уилсоном, и Кузя тоже схватил «-4». То есть находился на льду в этом матче четыре раза в равных составах, когда игроки «Торонто» забивали гол.

В этом сезоне такой плохой полезности у Овечкина еще не было. А последний раз он хватал «-4» еще 18 апреля прошлого сезона, когда играл в Бостоне.

«Есть разочарование, — сказал Лавиолетт журналистам. — И я думаю, что вы злитесь не меньше, чем я. Это наша арена, но мы на ней не справляемся. Что-то должно быть лучше».

Русские хоккеисты в Америке оказались сейчас под давлением

Хотя понятно, что сейчас Овечкин находится под страшным давлением. На разминку перед матчем с «Торонто» приходят болельщики в его свитерах с восьмеркой, которые держат украинский флаг в руках. НХЛ за несколько часов до матча объявила, что разрывает бизнес-отношения с Россией. Причем, в отличие от IIHF, лига сделала заявление, что не выгоняет всех российских хоккеистов с контрактами, а наоборот, понимает, в какой ситуации они оказались — и оказывает им поддержку.

Известный агент Дэн Мильштейн, которому я звонил вчера, был озабочен тем, как поставить дополнительную охрану на жилье своих российских клиентов. К ним Овечкин не относится, но это Никита Кучеров, Андрей Василевский, Никита Задоров…

В адрес россиян по всему миру сейчас идет буллинг, а соцсети взрываются от негодующих сообщений. Легко можно представить, что Овечкину пишут в личку инстаграма, если он вообще ее читает. К тому же семья Александра Великого в это беспокойное время находится вдали от него — в России не только папа с мамой, но и жена Настя с двумя детьми.

В общем, этим «-4» от Овечкина и отсутствием очередного дежурного гола можно не удивляться. И пусть это будет самой плохой новостью для всех нас — и для Александра Великого, и для его фанатов.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — 3:5 (1:3, 1:0, 1:2)

Голы: Шири, 16:23. Уилсон, 30:11 (бол.), 41:44 (мен.). — Бантинг, 2:35. Нюландер, 18:49. Холл, 19:58. Сандин, 56:37. Энгвалль, 58:59.