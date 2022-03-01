Страшный удар по российскому хоккею. Но чемпионат мира в Санкт-Петербурге еще можно спасти

Международная федерация хоккея (IIHF) объявила пакет санкций в отношении сборных России и Белоруссии. Если в двух словах, то никакого международного хоккея в 2022 году у нас не будет.

Международная федерация хоккея (IIHF) объявила пакет санкций в отношении сборных России и Белоруссии. Если в двух словах, то никакого международного хоккея в 2022 году у нас не будет.

Как выглядит официальное решение IIHF

Не было секретом, что Международная федерация хоккея (IIHF) готовит в понедельник решение по России и Белоруссии. Инсайдеры еще днем сообщали, как это может быть. И вот ближе к полуночи официальное заключение последовало. Приводим его полностью.

«На внеочередном заседании, состоявшемся в понедельник, 28 февраля, Совет IIHF оценил последствия текущей войны. IIHF решительно осуждает применение военной силы и призывает использовать дипломатические средства для разрешения конфликта.

Совет IIHF решил предпринять следующие действия:

— отстранение всех российских и белорусских сборных и клубов от участия в каждой возрастной категории и во всех соревнованиях или мероприятиях IIHF до дальнейшего уведомления;

— отказ России от права проведения чемпионата мира IIHF среди юниоров в 2023 году.

Эти два действия были инициированы Советом для того, чтобы IIHF могла обеспечить безопасность чемпионатов IIHF и всех участвующих игроков, официальных лиц и болельщиков.

В нынешних условиях это решение повлияет на следующие мероприятия:

— Континентальный кубок IIHF (4-6 марта 2022 года), в котором не примет участие белорусский ХК «Гомель»;

— чемпионат мира для сборных до 18 лет (21 апреля — 1 мая 2022), который пройдет без сборных России и Белоруссии;

— чемпионат мира среди взрослых (13 — 29 мая 2022), в котором также не будут участвовать российская и белорусская сборные;

— юниорский ЧМ среди женщин (до 18 лет) пройдет без сборной России;

— молодежный ЧМ среди юношей (до 20 лет) — без сборной России;

— взрослый чемпионат мира среди женщин (26 августа — 4 сентября 2022) — без сборной России.

Молодежный чемпионат мира должен был пройти с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года в России, но в ближайшие месяцы IIHF начнет переговоры по поиску нового хозяина соревнований.

Решение о переносе соревнований было принято прежде всего из-за заботы о здоровье и благополучии всех участвующих игроков, официальных лиц и болельщиков. Совет IIHF также выразил глубокую озабоченность по поводу безопасной свободы передвижения игроков и официальных лиц в Россию, из России и внутри страны. Совет IIHF также принял во внимание нарушение российским правительством олимпийского перемирия, которое было принято в декабре 2021 года Генеральной Ассамблеей ООН в качестве резолюции ООН. Нарушение олимпийского перемирия привело к осуждению со стороны Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета на прошлой неделе.

Совет IIHF не исключает возможности дальнейших действий, влияющих на будущие мероприятия или другую деятельность IIHF, но прежде всего надеется на быстрое и мирное разрешение войны».

«IIHF не является политической организацией и не может влиять на решения, принимаемые по поводу войны в Украине, — сказал президент IIHF Люк Тардиф. — Тем не менее мы обязаны заботиться обо всех наших членах и участниках и поэтому должны сделать все возможное, чтобы обеспечить проведение наших соревнований в безопасной обстановке для всех команд, участвующих в программе чемпионата мира по хоккею.

Мы были невероятно шокированы, увидев кадры, которые пришли из Украины. Я был в тесном контакте с членами Федерации хоккея Украины, и мы надеемся, что этот конфликт для всех украинцев может быть разрешен мирным путем и без дальнейшего насилия».

В августе 2022 года нам самим не надо ехать в Эдмонтон

После изучения официальной части удивило только одно: международная федерация ничего не сообщила о взрослом чемпионате мира 2023 года, который должен был пройти в Санкт-Петербурге и для проведения которого строится самая большая хоккейная арена в Европе.

Может быть, этот турнир удастся спасти. Но это уже нюансы. В остальном…

Ничего удивительного не произошло. В свете последних событий Россия оказалась в блокаде и в хоккее. Этот вид спорта не стал исключением.

Как относиться к решению IIHF? Спокойно. Спорт — это часть индустрии шоу-бизнеса, а в наше время меньше всего хочется думать о развлечениях.

Трудно представить, какой прием ждал бы молодежную сборную России в августе, когда в Эдмонтоне решат переиграть МЧМ. Даже Уэйн Гретцки сказал, что в его почти родном городе живет большая диаспора бывших украинцев. Сами представьте, какая там была бы обструкция и провокации. Зачем бросать ребят в это пекло? И о каком спорте тут может идти речь?

Конечно, о справедливости решения IIHF говорить трудно, если мы декларируем, что спорт должен быть вне политики. Но логику событий понять можно. Тем более международной федерацией руководит уже не швейцарский дипломат и большой друг России уважаемый Рене Фазель, а достаточно слабый канадец Люк Тардиф, который даже и не думал о том, как смягчить этот удар, отложить его на пару недель, найти какие-то другие варианты под прессом внешних обстоятельств.

Что теперь делать? Жить дальше. Уже 1 марта стартует розыгрыш Кубка Гагарина — теперь для нас КХЛ становится главной хоккейной лигой.

Находились эксперты, считавшие, что хоккея стало слишком много, что чемпионаты мира стоит проводить раз в два года, что КХЛ должна быть важнее, чем международные соревнования и сборная России и нельзя ломать внутренний календарь ради Олимпиады…

Пожалуйста, ваши пожелания сбылись. Бойся своих желаний.

Ну, а так сборные России и Белоруссии обязательно вернутся в международную семью. Это вопрос времени. Хоккей — слишком маленький и даже камерный вид спорта, чтобы IIHF долго обходилась без одной из сильнейших сборных мира.

Надо терпеть и ждать.