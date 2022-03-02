«Это расизм и его нужно остановить!» Русские хоккеисты в Америке подвергаются жестким нападкам

Агент игроков Дэн Мильштейн рассказал ESPN, что в отношении его российских и белорусских клиентов в Северной Америке идет беспрецедентная травля.

Агент игроков Дэн Мильштейн рассказал ESPN, что в отношении его российских и белорусских клиентов в Северной Америке идет беспрецедентная травля.

Григоренко: «Все хотят поехать на чемпионат мира»

Вчера я побывал на матче ЦСКА — «Локомотив» (4:3 ОТ), в котором уже на третьей минуте открыл счет Михаил Григоренко.

Удивительно, что на Олимпиаде ему потребовалось 316:46 минуты, чтобы забросить свою первую шайбу. Это случилось в финале против Финляндии (1:2). А вот теперь Григоренко поразил ворота канадского вратаря Эдди Паскуале уже на старте первого периода.

После матча я подошел к Григоренко и спросил: «Миша, что вы думаете о том, что IIHF отменила участие сборной России в чемпионате мира? Вы бы туда точно попали…»

— Конечно, на чемпионат мира все хотят поехать. Такое событие… — ответил Григоренко. — Этот турнир подводит итоги хоккейного сезона. И те счастливчики, которые попадают на чемпионат мира и представляют сборную России, всегда рвутся там играть. Но вот так получилось, и это решение зависит не от игроков. Ничего тут не поделать. Нам нужно сейчас фокусироваться на плей-офф Кубка Гагарина.

…Напомню, что последний раз чемпионат мира без нашей сборной проходил еще в 1953 году, когда наша страна просто не участвовала в этом турнире. Но на то первенство, когда ЧМ состоялся в Швейцарии (Цюрих и Базель), приехала комиссия советских наблюдателей, среди которых был Анатолий Тарасов. Вообще, был шанс, что сборная СССР там сыграет, но все перечеркнула травма Всеволода Боброва — по тем временам он был как Александр Овечкин и Никита Кучеров в одном флаконе.

На первенстве-53 не обошлось без скандала. Сборная ЧССР была отозвана с турнира руководством госкомитета по спорту и физической культуре Чехословакии в связи с кончиной президента Клемента Готвальда. За это чехословаков дисквалифицировали, а результаты их встреч аннулировали. Ну, а титул чемпионов впервые в истории выиграли шведы.

Русские игроки НХЛ заводят аккаунты в телеграме

Я удивился с утра, когда увидел, что в телеграм пришел Никита Кучеров. Знаете, приходит синенькое уведомление, что человек из ваших телефонных контактов вошел в эту соцсеть. Я уже не помню, откуда у меня был номер Кучерова, но интересен сам факт, что Никита, обычно сторонящийся информационной шумихи, вдруг пошел читать новости в телегу.

Телеграм Кучеров завел вечером после матча «Тампа» — «Оттава» (5:2), в котором дважды чемпионы Кубка Стэнли последних двух лет уступали канадцам со счетом 0:2. Но на восьмой минуте Никита прорвался к воротам голкипера «Сенаторз» Мэтта Мюррея и забросил отличную шайбу. Это стало переломным моментом.

Во втором периоде Кучеров еще помог капитану Стивену Стэмкосу реализовать большинство, и эта шайба стала победной (3:2). А в середине третьего периода отличился Михаил Сергачев, зафиксировав окончательные 5:2.

…Наш источник объяснил активность российских игроков НХЛ в соцсетях:

«Российские энхаэловцы создают группы общения. Много кто сегодня открыл телегу. Гарантирую, они там новости читать не будут. Но это для них сейчас важное средство для коммуникации».

Как мне известно, телеграм-аккаунты сегодня также завели Евгений Дадонов, Иван Проворов, Владислав Наместников… Российские игроки объединяются в группы.

«Перестаньте смотреть на русских, как на агрессоров»

Подробнее тему раскрывает известный агент игроков Дэн Мильштейн, который дал большое интервью ESPN. Сам Дэн родился в Киеве, откуда уехал в начале 90-х как политический беженец. Теперь у него американский паспорт. Так что его предвзятым в отношении России или Украины сейчас назвать сложно. Он бизнесмен и называет вещи своими именами.

«Дискриминация и расизм, с которыми сейчас сталкиваются российские и белорусские игроки, просто поразительны, — сказал Мильштейн во вторник. — Нас отбросили на 30 лет назад. Мне звонят игроки, звонят родители. Они беспокоятся, смогут ли играть, будут ли они в безопасности».

«В то время как некоторые мои клиенты могут свободно говорить в безопасности, находясь в Северной Америке, их семья может подвергнуться тщательному изучению на родине, и может случиться все что угодно, — продолжил Мильштейн. — Я гордый американец, поэтому я прошу: давайте объединимся. Я не спал шесть дней, потому что это такое трудное время. Но люди придираются не к тем. Я могу говорить от имени своих клиентов - они хотят мира во всем мире, как и все остальные. С ними не так обращаются».

Мильштейн также рассказал, что на этой неделе к одному из его клиентов приставали на улице:

«Ему кричали: «Возвращайся в свою страну», называли разными словами. Представляете? Люди желают моим клиентам смерти. Хотя это человеческие существа. Это хоккеисты. Эти ребята вносят вклад в наше общество, платят миллионы долларов налогов в пользу США и Канады, занимаются всевозможной благотворительностью. Перестаньте смотреть на них, как на агрессоров. Перестаньте быть расистами».

Мильштейн рассказал, что несколько его клиентов из НХЛ получили угрозы расправы. Жена одного из игроков НХЛ разместила фотографию их младенца в инстаграме, а затем получила угрозы.

«Мои клиенты так нервничают даже не из-за себя, — подчеркнул Мильштейн. — Но когда они в дороге, а дома — жена и новорожденный ребенок, которые остаются одни, это вызывает серьезные опасения».

«Невинные молодые ребята теперь наказаны»

НХЛ выступила с заявлением, что прекращает всякое сотрудничество с Россией в соцсетях и по трансляциям матчей лиги, но понимает, что игроки и их семьи оказались в тяжелой ситуации. Тот же Мильштейн просит клубы о том, чтобы хоккеистам предоставляли дополнительную безопасность, и команды НХЛ на это идут. Как стало известно «Матч ТВ», к некоторым российским хоккеистам теперь приставлена индивидуальная охрана.

И еще один аспект. Хотя Мильштейн считает, что его клиенты в НХЛ находятся в безопасности из-за гарантированных контрактов, он задается вопросом о барьерах для будущих игроков и будущих возможностях. Во вторник производитель экипировки CCM заявил, что прекращает использовать российских хоккеистов в глобальных маркетинговых кампаниях.

Мильштейн представляет 15 игроков российского происхождения, которые, по его прогнозам, будут выбраны в июле на драфте НХЛ, включая потенциальных звездочек из первого раунда. Он считает, что у многих из этих парней уже сейчас падают шансы на драфте…

«Некоторые хоккейные руководители выразили обеспокоенность по поводу предстоящего драфта, смогут ли эти игроки когда-либо приехать из России и выступать в НХЛ. А некоторые из них обеспокоены общественным мнением, когда выберут кого-то из русских, — говорит Мильштейн. — Я пытаюсь понять команды, и, конечно, общественное мнение имеет значение. Но это чистая дискриминация. Речь идет о жизни молодых людей. Невинные молодые ребята, которые теперь наказаны».

Юниорские лиги Канады и США рассматривают возможность запрета на драфт российских игроков в следующем году. По словам Мильштейна, это «разрушит мечты этих подростков и потенциально изменит траекторию их карьеры».

«Несколько владельцев и генеральных менеджеров этих лиг сказали мне, что они не согласны с этим, — отметил Мильштейн. — Но они также говорят мне, что не могут заявить об этом публично из-за страха перед общественным мнением».

Мильштейн также представляет интересы десятков игроков в АХЛ и юниорских лигах США и Канады, которые тоже выразили обеспокоенность своим нынешним положением.

Один из белорусских клиентов Мильштейна в канадской лиге юниоров был освистан своей собственной командой в раздевалке на прошлой неделе. Игрок довел этот инцидент до сведения генерального менеджера, но затем такой случай повторился в течение последних 48 часов.

«Люди должны знать, что это происходит, — сказал Мильштейн. — Это расизм, и его нужно остановить».

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