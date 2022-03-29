Тарасенко вписал свое имя в историю. Фанаты «Сент-Луиса» в восторге от игры русского форварда

Россиянин набрал 500-е очко в НХЛ и стал только пятым игроком «Блюз», достигшим этой отметки.

Россиянин набрал 500-е очко в НХЛ и стал только пятым игроком «Блюз», достигшим этой отметки.

Серьезная травма плеча и неоднократные рецидивы, многочисленные операции, разногласия с руководством «Сент-Луиса», несостоявшийся обмен прошлым летом — через все это пришлось пройти Владимиру Тарасенко, чтобы спустя два сезона вернуться на топ-уровень и иметь возможность в сегодняшнем матче против «Ванкувера» набрать 500-е очко в НХЛовской карьере.

Задача перед россиянином стояла непростая. Чтобы отметить юбилей именно сегодня, на домашней арене «Блюз», при своих болельщиках (следующие три игры команда проведет на выезде по Канаде), Тарасенко нужно было набрать минимум три очка. За свои предыдущие 57 матчей нынешнего сезона нападающему удавалось это сделать пять раз.

За дело россиянин взялся уже на седьмой минуте матча, когда он, получив пас от Роберта Томаса на вершине левого круга вбрасывания, по дуге добрался до лицевой линии и нанес кистевой бросок с достаточно острого угла. Шайба, рикошетом от спины и черенка клюшки Ярослава Галака, осталась в площади ворот, откуда ее добил подключившийся к атаке защитник Марко Сканделла.

К началу третьего периода «Сент-Луис» вел со счетом 2:0, после чего Тарасенко стал делать то, что у него получается лучшего всего на протяжении всей карьеры — забивать голы. На 41-й минуте Павел Бучневич, оказавшийся на позиции защитника, отдал разрезающую передачу под ворота, и Тарасенко с двух попыток сумел с ближней дистанции пробить Галака.

До юбилея россиянину оставалось всего одно очко. Когда «Ванкувер» при счете 3:1 за четыре минуты до конца заменил вратаря на шестого полевого игрока, главный тренер «Блюз» Крэйг Берубе дал шанс Тарасенко, и тот им воспользовался. Получив пас на чужой синей линии, нападающий не заметил сопротивления Куинна Хьюза и уверенно направил шайбу в пустые ворота.

Переполненная арена в Сент-Луисе отметила 500-е очко Тарасенко скандированием «Влади! Влади!», которое не останавливалось даже после финальной сирены.

На пресс-конференции по окончании матча Берубе поздравил россиянина с карьерным юбилеем:

- Это огромное достижение! Он был очень хорошим игроком в течение долгого времени, и он продолжает им оставаться. Я думаю, он стал более разносторонним игроком, чем тогда, когда я только пришел в команду.

Тарасенко стал только пятым игроков в истории «Сент-Луиса», добравшимся до отметки 500 очков в НХЛ. Впереди него сплошь легенды клуба.

1. Берни Федерко — 1073 (352+721) очка

2. Бретт Халл — 936 (527+409)

3. Брайан Саттер — 636 (303+333)

4. Гэрри Ангер — 575 (292+283)

5. Владимир Тарасенко — 500 (241+259)

Также Тарасенко стал 22-м россиянином в истории лиги, которому покорилась эта отметка.

Следующий на очереди — еще один победитель молодежного чемпионата мира-2011 Евгений Кузнецов, минувшей ночью прервавший свою 12-матчевую результативную серию. Нападающему «Вашингтона» осталось набрать 17 очков, и небольшая вероятность того, что это случится по ходу нынешнего сезона, сохраняется.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — «Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

Голы: Сканделла, 6:37. Перрон, 14:02. Тарасенко, 40:49, 57:47. — Хант, 42:13.

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