Тарасенко уже в пятерке лучших бомбардиров в истории клуба! Впереди борьба за топ-3

Россиянин набрал три очка.

Россиянин набрал три очка.

«Сент-Луис» уверенно проводит нынешний сезоне. Команда стабильно держится в лидерах Западной конференции. Очередным соперником «блюзменов» стал «Виннипег», отчаянно цепляющийся за место в плей-офф. «Джетс» идут лишь одиннадцатыми. Но до спасительного восьмого места всего четыре очка. Такая в этом сезоне конкуренция на Западе. На Востоке же восьмерка определилась еще за два месяца до окончания регулярки.

«Сент-Луис» открыл счет в конце первого периода. Тарасенко от борта отдал поперечную передачу Перрону, и тот бросил в касание.

Иван Барбашев в этом эпизоде очков за результативность не получил, хотя, безусловно, был одним из авторов голевой комбинации. Он пропустил шайбу между ног после паса Тарасенко, чем запутал соперников, и Перрон бросал без помех.

Во втором периоде «Виннипег» отыгрался, но перед самым перерывом Тарасенко вывел хозяев вперед. Скрытый кистевой бросок из-под защитника оказался неберущимся для вратаря Хеллебака.

Это 20-й гол нашего форварда в сезоне и первый за последние три недели. Тарасенко вышел на график очко за игру (54 очка в 54 матчах), и если сохранит его, выдаст лучший по статистике сезон в карьере.

В заключительной двадцатиминутке «Сент-Луис» подвели ошибки в обороне. За минуту хозяева превратились из лидирующих в догоняющих, пропустив две шайбы.

«Сент-Луис» отыгрался в концовке, сняв вратаря. И вновь одним из участников голевой комбинации стал Тарасенко, он был вторым ассистентом Брэйдену Шенну.

В овертайме все же выиграл более быстрый «Виннипег», но и одно очко в такой ситуации «Сент-Луис» может считать неплохим результатом. «Блюзмены» в этом сезоне не для овертаймов — всего одна победа при шести поражениях.

Три очка Тарасенко позволили ему войти в пятерку лучших бомбардиров за всю историю клуба. Теперь на счету Владимира 496 (238+258) очков, столько же у шведа Александра Стина, завершившего карьеру два года назад.

До лидера Берни Федерко (1073 очка) Тарасенко вряд ли доберется, но вот в тройку войти вполне может. На третьем месте Брайан Саттер с 636 очками.

Правда, для этого слухи об обмене из «Сент-Луиса» должны остаться лишь слухами.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — «Виннипег Джетс» (Виннипег) — 3:4 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 0:1)

Голы: Перрон, 16:48 (бол.). Тарасенко, 39:33. Шенн, 57:49. — Элерс, 30:51. Шайфле, 46:30. Коннор, 47:33. Дюбуа, 62:25.

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