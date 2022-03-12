Кража рекорда Овечкина и самый курьезный гол в карьере: Кузнецов оформил первый хет-трик за 7 лет

Зато Овечкин догнал Бретта Халла в списке лучших бомбардиров НХЛ.

Зато Овечкин догнал Бретта Халла в списке лучших бомбардиров НХЛ.

Второй матч подряд Александр Овечкин находился в положении, когда следующий гол сделает его единоличным обладателем третьего места списка лучших снайперов в истории НХЛ, а также главным европейским голеадором. Однако в Ванкувере, как и два дня назад в Эдмонтоне, добраться до заветной отметки форвард не смог.

Хотя на седьмой минуте первого периода на мгновение показалось, что гол № 767 все-таки состоялся. После фирменного броска Овечкина из левого круга вбрасывания в большинстве шайба, просочившись между щитков Тэтчера Демко, оказалась в воротах. Канадские комментаторы успели поздравить россиянина с обгоном Яромира Ягра, а Евгений Кузнецов, находившийся на пятаке, подобрать для своего соотечественника исторический сувенир.

В эпизоде с голом российский центр увидел, что шайба замедлила свое движение после контакта с вратарем и попытался добить ее в падении — у него это получилось. В итоге гол был записан на Кузнецова, а Овечкину досталась результативная передача, ставшая для него 1391-м очком в НХЛ. Благодаря этому капитан «Вашингтона» догнал Бретта Халла на 23-м месте списка лучших бомбардиров в истории лиги.

Если Овечкина второй матч подряд преследуют невезения, то у Кузнецова с этим нет никаких проблем. Убедиться в этом можно было за 43 секунды до момента с несостоявшимся голом Александра Великого. Ник Дженсен запустил шайбу по правому борту за ворота соперников, и она рикошетом от клюшки защитника «Ванкувера» вылетела на пятак, угодив в ничего не подозревавшего Кузнецова. Демко искал шайбу в правом от себя углу, а она оказалась в левом. Без сомнений этот гол — самый курьезный в НХЛовской карьере Евгения.

Главным курьезом всего «Вашингтона» стало начало третьего периода, когда при счете 2:0 в течение пяти минут он пропустил три шайбы от «Кэнакс». Куинн Хьюз выстрелом от синей линии, а также Бо Хорват голами в большинстве и в равных составах наконец-то смогли пробить Витека Ванечека, за первые 40 минут встречи отразившего все 17 бросков «Ванкувера».

Спас «Кэпиталз» от поражения в основное время все тот же Кузнецов. На 54-й минуте защитник «Ванкувера» Тайлер Майерс получил малый штраф за удар россиянина в голову, а через полторы минуты форвард «Вашингтона» подкараулил шайбу на дальней штанге после броска Овечкина и затянувшейся борьбы на пятаке и засунул ее в ворота. Кузнецов оформил второй хет-трик в НХЛ — первый состоялся в далеком 2015 году в матче против другой канадской команды «Эдмонтона».

Три гола Кузнецова не пропали даром. Спустя 42 секунды после начала овертайма Том Уилсон здорово отработал в обороне, позволив убежать «два в один» Джону Карлсону и Ларсу Эллеру. Защитник «Кэпиталз» точной передачей отыграл единственного полевого игрока «Кэнакс», и датчанин переиграл Демко.

«Вашингтон» одержал четвертую победу в последних пяти матчах. При этом в марте «Кэпиталз» еще ни разу не завершали игру без хотя бы одного набранного очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 3:4 ОТ (0:2, 0:0, 3:1, 0:1)

Голы: Хьюз, 40:57. Хорват, 43:19 (бол.), 44:59. — Кузнецов, 5:35, 6:17 (бол.), 55:07 (бол.). Эллер, 60:42.

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