Российских хоккеистов эвакуируют с Украины. Некоторые уже приехали в Севастополь

Всего, по данным «Матч ТВ», в этом сезоне в Украинской хоккейной лиге выступало более 80 российских хоккеистов.

Всего, по данным «Матч ТВ», в этом сезоне в Украинской хоккейной лиге выступало более 80 российских хоккеистов.

Хоккеистов вывезли при помощи Черноморского флота

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в своем Telegram-канале в понедельник поздно вечером:

«Сегодня нам при помощи Черноморского флота удалось эвакуировать из Херсона хоккеистов, которые играли по контракту в украинской команде «Днепр», которая базируется в Херсоне. История простая. Челябинские хоккеисты попросили помощи у своего губернатора. После этого на меня вышел мой коллега губернатор Челябинской области Алексей Текслер и попросил оказать содействие в эвакуации хоккеистов (Артема Севанькаева, Андрея Попова, Максима Горечишникова и других). Я обратился к нашему Черноморскому флоту, и они помогли с эвакуацией. Сейчас мне доложили, что автобус (отдельное спасибо севастопольцам — владельцу автобуса и водителю) пересёк границу и направляется в Севастополь. Эвакуированы 24 человека (в том числе три ребёнка). Всех эвакуированных разместим в отеле «Аквамарин».

«Сопровождали колонну, проявляя героизм»

Кроме того, спортсмены поблагодарили росгвардейцев из Карачаево-Черкесии, которые сопровождали колонну, проявляя героизм, «потому что пока там, к сожалению, ещё достаточно опасно — в месте по этой дороге, по которой возвращался автобус».

Вместе со спортсменами в город также была доставлена севастопольская семья — их подобрали по пути в то время, когда они пытались самостоятельно добраться домой через Николаев.

Президент России 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине, целью которой является демилитаризация и денацификация этой страны.

Проблема серьезная, в ФХР ей занимаются

Нужно уточнить, что в Украинской хоккейной лиге в этом сезоне выступали восемь клубов. Согласно базе данных, там в этом сезоне числились следующие хоккеисты с российским гражданством:

«Сокол» (Киев) — 11: защитники Андрей Алексеев, Денис Давыдов, Динар Хайруллов, Егор Мажуга, Михаил Рыбалко, форварды Данил Давыдов, Егор Кузьменко, Александр Павленко, Антон Рубан, Андрей Смирнов, Даниил Тихомиров.

ХК «Кременчуг» (Кременчуг) — 13: вратарь Михаил Боярчук, защитники Семен Богачонок, Владислав Грицких, Вадим Хришпенц, Максим Тимофеев, Александр Яковлев, Константин Забавин, форварды Артем Дубинин, Александр Коробов, Антон Кошелев, Павел Никулин, Егор Серанов, Дмитрий Созонов.

«Днепр» (Херсон) — 3: вратарь Эдуард Захарченко, защитник Владислав Павлов, форвард Алексей Зайцев.

«Рулав Одд» (Харьков) — 13: защитники Никита Канаплин, Артем Лесников, Дмитрий Пугачев, Евгений Рыбницкий, Никита Жигалов, форварды Глеб Бандуркин, Алексей Басков, Николай Киселев, Филипп Лапков, Максим Сарапульцев, Алексей Сергеев, Артем Сурсов, Алексей Ефимов.

«Донбасс» (Донецк) — 8: вратарь Андрей Макаров, защитники Игорь Галыгин, Роман Кобелев, Кирилл Спиценко, Никита Жульдиков, форварды Андрей Бирюков, Павел Медведев, Андрей Сигарев.

ХК «Мариуполь» (Мариуполь) — 13: вратарь Алексей Трифонов, защитники Роман Алексеев, Егор Артамонов, Илья Декало, Максим Кудряшов, Алексей Платонов, Станислав Тунхузин, форварды Владислав Бойко, Николай Казаковцев, Александр Костиков, Никита Милехин, Сергей Твердохлебов, Виктор Тютченко.

ХК «Краматорск» (Краматорск) — 12: защитники Сергей Афанасьев, Илья Бабрусев, Глеб Мальцев, Макар Ваулин, форварды Кирилл Афанасьев, Артем Градович, Кирилл Градусов, Сергей Гриценко, Игорь Калиничев, Ярослав Сергиевский, Николай Столяренко, Андрей Жвачкин.

«Белый Барс» (Белая Церковь) — 7: защитники Сергей Кулешов, Илья Селин, Михаил Шистеров, Кирилл Маландин, Валентин Никоноров, Артем Осипов, Егор Семенов.

Итого: 80 россиян, которые официально в этом сезоне числились в составах украинских клубов.

В целом даже статистика «Матч ТВ» показывает, что проблема серьезная, много хоккеистов с российскими паспортами могли в эти дни застрять на Украине. Но как нам известно, в ФХР этой проблемой активно занимаются, пытаясь вывезти людей из страны.

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