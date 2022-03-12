«Сейчас Чинахов освоится в НХЛ, и от него все будут в ужасе!» Русский новичок «Коламбуса» смог затмить даже Капризова

Русский вечер в штате Огайо: у «Миннесоты» забивал Кирилл Капризов, но решающий буллит у «Коламбуса» реализовал Егор Чинахов.

Русский вечер в штате Огайо: у «Миннесоты» забивал Кирилл Капризов, но решающий буллит у «Коламбуса» реализовал Егор Чинахов.

Первый гол Чинахова в большинстве

Яркий матч состоялся в Коламбусе, куда приехала «Миннесота». Да, силы соперников казались не слишком равными. «Блю Джекетс» идут девятыми на Востоке, отставая на 13 очков от «Вашингтона». Они должны совершить настоящий подвиг, чтобы пробиться в плей-офф. А вот «Уайлд» — четвертые на Западе, и представить грядущий плей-офф без «Миннесоты» мы никак не можем.

На 14-й минуте «Коламбус» реализовал большинство, когда Егор Чинахов получил шайбу на левом фланге и прекрасным фирменным броском расстрелял ворота Каапо Кахконена.

Надо сказать, что Чинахов впервые за карьеру в НХЛ забил в большинстве. Это показывает, что российскому новичку оказывают доверие, выпускают в спецбригадах. И он растет в мастерстве. Всего за 48 матчей он набрал 12 (7+5) очков, забросив семь шайб при полезности «-22». Да, на пути становления не все идет гладко, но сезон новичка для Чинахова получается бесценным и многое ему дает.

Капризов в погоне за Юбердо

А в конце первого периода отличился лидер и лучший бомбардир «Миннесоты» Кирилл Капризов. «Коламбус» остался сразу втроем против пятерых хоккеистов гостей, причем форвард «Блю Джекетс» Шон Курали схватил удаление, когда грубо сыграл именно против Капризова. Кирилл получил шайбу в левом кругу вбрасывания, обработал ее и спокойненько так бросил, поразив ворота Элвиса Мерзликинса. «Easy!» — воскликнули болельщики.

Да, это показалось легким делом. Но мы отметим, что эта шайба стала для Капризова уже 30-й в этом сезоне. И это личный рекорд форварда по прозвищу Kirill The Thrill.

Ведь прошлый чемпионат был укороченным — 55 матчей, в которых Капризов набрал 51 (27+24) очко. А в этом чемпионате у него 56 матчей, и в них Капризов заработал уже 73 (30+43) очка.

Фантастический прогресс, на самом деле. И не просто так Капризов сейчас идет шестым в списке лучших бомбардиров НХЛ. Впереди него только Остон Мэттьюз (44+32=76), Джонни Годро (26+51=77), Леон Драйзайтль (38+41=79), Коннор Макдэвид (30+51=81), а также внезапно выскочивший на первое место форвард «Флориды» Джонатан Юбердо (18+64=82). Интересно, надолго ли он там задержится?

Чинахов: «Отличная работа, парни!»

В итоге этот матч докатился до буллитов. И там единственный бросок реализовал как раз Чинахов, зафиксировав окончательный счет на табло (3:2 Б). За это ему защитник Владислав Гавриков в раздевалке «Блю Джекетс» передал кепку лучшего игрока матча.

А что, Чинахов-то учится английскому! Мы услышали уже не просто «гуд джоб гуд гол некст», как застенчиво выдал Егор в первый раз в этом сезоне, когда его признали лучшим игроком.

«Отличная работа, парни, — сказал теперь Чинахов. — Очень важная победа. Давайте завтра отдохнем и будем готовы к следующему матчу».

Ну, а почему нет в самом деле? Почему нет?

Забавно о Чинахове сказал сегодня другой ведущий защитник «Коламбуса» Зак Веренски: «Вы подождите, вот сейчас Егор разберется в этой лиге, и все команды будут от него в ужасе».

В том смысле, что кистевой бросок у Чинни в самом деле замечательный. Бьет хлестко, как мухобойкой. Кладет шайбу точно в цель. А когда форвард обрастет мышцами и наберется уверенности, его будет не остановить.

Вот и в большинстве его уже выпускают. Ну, вы сами всё видите.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус Блю Джэкетс» (Коламбус) — «Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — 3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Чинахов, 13:31 (бол.). Веренски, 59:28. — Капризов, 19:34 (бол.). Цукарелло, 33:33.

Победный буллит: Чинахов

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