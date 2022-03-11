Капризов забил «Детройту» гол, едва не ставший победным. Ему осталось 11 очков до рекорда «Миннесоты»

Россиянин продлил результативную серию до семи матчей.

Россиянин продлил результативную серию до семи матчей.

В игровой день НХЛ, когда между собой встречались лидеры регулярного чемпионата «Каролина» и «Колорадо», их преследователи в дивизионах «Рейнджерс» и «Сент-Луис», а также действующий обладатель Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» и один из главных претендентов на чемпионство «Калгари», самым зрелищным стал куда более скромный по вывеске матч «Детройт» — «Миннесота».

Королям камбэков «Уайлд» в очередной раз пришлось продемонстрировать свое умение, чтобы увезти из «Города моторов» два очка. К середине основного времени «Миннесота» уступала со счетом 2:4 благодаря дублям одного из главных претендентов на «Колдер Трофи» Лукаса Раймонда и Якуба Враны, проводившего свой второй матч в сезоне. Первый гол чеха явился для него 10-м в форме «Ред Уингз» — он быстрее всех в истории клуба добрался до этой отметки (13 игр).

Еще до середины третьего периода «дикарям» удалось сравнять счет. На 30-й минуте Матс Цукарелло кистевым броском из правого круга вбрасывания реализовал большинство, а на 44-й минуте еще один яркий новичок сезона НХЛ Мэттью Болди получил между «усов» передачу от борта в исполнении Фредерика Годро и послал шайбу в «домик» Алексу Недельковичу.

По ходу финальной части основного времени включился Кирилл Капризов. Главная звезда «Миннесоты» на 53-й минуте в рабочем стиле, как это неоднократно приходилось делать в ЦСКА, добил шайбу в ворота после дальнего броска Мэтта Дамбы. Капризов забил свой 29-й гол в сезоне, продлив результативную серию до семи матчей (6+10).

Если россиянину удастся набрать очки в следующей игре, он повторит личный рекорд продолжительности серии, установленный им чуть больше месяца назад (восемь матчей, 14 января — 2 февраля). Пока же на его счету 72 балла в 55 матчах, что является четвертым результатом в истории «Миннесоты» по результативности за один регулярный чемпионат.

1. Мариан Габорик — 83 очка (сезон-2007/08)

2. Брайан Ролстон — 79 (2005/06)

3. Эрик Стаал — 76 (2017/18)

4. Кирилл Капризов — 72 (2021/22)

5. Микко Койву — 71 (2009/10)

До рекорда Мариана Габорика осталось всего 11 очков, и пока нет никаких сомнений, что в скором времени он будет побит Капризовым.

К сожалению для Кирилла, его гол не стал победным. За три минуты до конца защитник «Детройта» Джордан Остерле кистевым броском замкнул передачу из-за ворот Филипа Задины. «Миннесота» добыла победу в серии бросков: Матс Цукарелло и Кевин Фиала уверенно реализовали свои попытки, а Якуб Врана и Дилан Ларкин допустили по промаху.

Нападающий «Детройта» Владислав Наместников стал одним из ассистентов Раймонда в эпизоде со вторым голом шведа и набрал 24-е очко в сезоне. Защитник «Миннесоты» Дмитрий Куликов за 16 минут игрового времени оформил два силовых приема и заработал показатель полезности «+1».

«Миннесота» постепенно выбирается из кризиса, одержав вторую победу подряд, — ровно столько же было у «дикарей» по итогам предыдущих 10 матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт Ред Уингз» (Детройт) — «Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — 5:6 Б (3:2, 1:1, 1:2, 0:1)

Голы: Врана, 6:14, 18:31 (бол.). Раймонд, 14:09, 25:52. Остерле, 57:09. — Болди, 1:37, 43:04. Эрикссон, 12:07. Цукарелло, 29:31 (бол.). Капризов, 52:13.

Победный буллит: Цукарелло

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