Неудачный вечер Овечкина. Болельщики освистывали Сашу весь матч, а его 767-й гол украл экс-вратарь СКА

Капитан «Вашингтона» прервал трехматчевую голевую серию.

Капитан «Вашингтона» прервал трехматчевую голевую серию.

Первое в нынешнем сезоне противостояние легендарного ветерана Александра Овечкина и главной звезды современности Коннора Макдэвида должно было состояться месяц назад, но тогда капитан «Вашингтона» попал в ковид-протокол, из-за чего пропустил не только домашний матч с «Эдмонтоном», но и всезвездный уик-энд в Лас-Вегасе. Теперь же встрече лидеров своих поколений ничто не помешало — правда, успешной она стала только для одной из сторон.

Продлив вчера в Калгари свою голевую серию до трех матчей и сравнявшись по числу шайб с Яромиром Ягром (по 766), Овечкин уже сегодня мог выйти на единоличное третье место общего зачета за всю историю НХЛ, а также стать главным европейским снайпером. Но для этого россиянину нужно было пройти через давление болельщиков «Ойлерз», которое по нынешним временам было неминуемым — тем более что в Эдмонтоне проживает свыше 90 тысяч украинцев (11,4% от общего населения).

Зрители освистывали Овечкина каждый раз, когда он касался шайбы. Столь «теплый» прием не помешал нападающему «Вашингтона» создать два великолепных шанса для достижения исторической отметки — правда, оба оказались неудачными.

На девятой минуте первого периода Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов остановили выход «Ойлерз» из собственной зоны и в два паса доставили шайбу в слот Овечкину — с его броском в упор в эффектном шпагате справился вратарь «Эдмонтона» Микко Коскинен , еще несколько лет назад выступавший в КХЛ в составе петербургского СКА.

и остановили выход «Ойлерз» из собственной зоны и в два паса доставили шайбу в слот Овечкину — с его броском в упор в эффектном шпагате справился вратарь «Эдмонтона» , еще несколько лет назад выступавший в КХЛ в составе петербургского СКА. В середине третьей двадцатиминутки капитан столичного клуба после передачи из-за ворот Джастина Шульца и ее подправления все тем же Кузнецовым отправил шайбу броском в касание от левых «усов» мимо опустевших ворот «Ойлерз».

К тому моменту «Кэпиталз» уступали со счетом 2:3, главный партнер Овечкина в его НХЛовской карьере Никлас Бэкстрем набрал два очка (1+1) и добрался до отметки в 1000 очков, а голкипер Илья Самсонов героически сопротивлялся многочисленным атакам «Эдмонтона» — за весь матч в сумме российский голкипер отразил 36 бросков.

«Вашингтон» был очень близок к поражению в основное время, но спас команду Ти-Джей Оши. Дальним броском в касание после передачи Джона Карлсона от правого борта американец прошил Коскинена, забросив свою вторую шайбу в матче и сравняв счет за две секунды до сирены. Автором второй передачи в этом эпизоде стал Кузнецов, набравший свое 54-е очко в нынешнем сезоне.

Другой участник «противостояния поколений» Макдэвид, по ходу основного времени отметившийся одной результативной передачей, стал главным героем овертайма. На четвертой минуте он вместе с Леоном Драйзайтлем форсировал потерю Оши, и вдвоем они убежали против Самсонова и Эллера. Владевший шайбой Макдэвид не стал делиться ей с партнером и нанес точный кистевой бросок от правых «усов» в ближний угол.

Следующую попытку обогнать Ягра Овечкин предпримет 11 марта в гостевом матче «Вашингтона» против «Ванкувера».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 4:3 ОТ (0:0, 2:1, 1:2, 1:0)

Голы: Ямамото, 32:01 (бол.). Сеси, 38:12. Мэлоун, 50:31. Макдэвид, 63:27. — Бэкстрем, 22:17. Оши, 46:13 (бол.), 59:58.

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