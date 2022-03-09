«Сильно сомневаюсь, что «Ак Барс» выиграет еще три матча у «Авангарда». Вайсфельд – о первых сенсациях на старте Кубка Гагарина

Главные итоги первого раунда плей-офф – ЦСКА доминирует, «Северсталь» нервничает, Кузьменко доказывает.

Главные итоги первого раунда плей-офф – ЦСКА доминирует, «Северсталь» нервничает, Кузьменко доказывает.

1. «Локомотив» ни в одном из четырех матчей не сумел взять верх над ЦСКА. В чем армейцы оказались явно сильнее ярославцев?

Из того, что уже произошло в Кубке Гагарина, меня больше всего удивила именно это серия. Конечно, можно говорить о том, что у «Локомотива» проблема с вратарем. Я никогда не был фанатом Паскуале. Да, у канадца был один хороший сезон, когда он выступал за «Барыс». Но я внимательно следил за ним после перехода в «Локомотив». Эдвард время от времени делает какие-то головокружительные спасения, но при этом он в каждом матче одну-две шайбы обязательно «привозит». Нет в нем надежности.

Когда вратарь так играет, я все время вспоминаю свой разговор с Владимиром Лутченко. Мы обсуждали сборную СССР. И я сказал: «Володь, ну у вас же сумасшедшая команда была, любого обыграть могли». А он ответил: «Да, но у нас Третьяк сзади был. И мы всегда знали – можно рискнуть. Если что, Владик подчистит». А вот когда такой уверенности во вратаре нет, полевые игроки начинают перестраховываться, за него какую-то работу делать. В общем, Паскуале и на Олимпиаде сыграл слабо, и серию плохо начал. Это стало проблемой.

Но дело не только во вратарях. Обе команды удивили. Только ЦСКА со знаком «плюс», а «Локомотив» со знаком «минус». Армейцы здорово контролировали шайбу, вообще не суетились, спокойно выходили из-под давления. Не знаю, как у них пойдет дальше, но первый раунд ЦСКА очень сильно провел. С таким запасом победы одерживали, что создавалось впечатление, будто на сто процентов они не выкладывались. Посмотрите на Федорова – спокойный, уверенный. А ведь все это передается и игрокам. Для сравнения можно обратить внимание на Квартальнова – как он дает интервью после игр!

Что касается «Локомотива», тут все наоборот. Вроде у ярославцев было «чемпионское окно». То есть по уровню состава они рассматривались как один из реальных претендентов на Кубок Гагарина. Но в плей-офф оказалось, что все эти игроки – не для больших задач. Вроде и возраст хороший, и мастерство есть. Но видно, что с такой командой серьезных задач не решить.

2. «Авангард» явно (3-1) доминирует в серии с «Ак Барсом». Почему командам Дмитрия Квартальнова традиционно не дается борьба в плей-офф?

Проблема Квартальнова в том, что у его команд очень ограниченный тактический арсенал. И если в матче что-то пошло не так, тренер «Ак Барса» не знает – как это изменить? Ведь что такое тактика? Вот ты придумал план на игру. Но такой же план есть и у соперника. И, если игра вдруг пошла не так, как ты рассчитывал, надо срочно что-то менять. И по ходу матча, и по ходу серии. Тренер же находится на лавке не только для того, чтобы смены делать.

Хорошо к Квартальнову отношусь, но тактического разнообразия в игре его команд не вижу. Казанцы – молодцы, что уперлись и вытянули четвертый матч. Но в то, что они способны выиграть у «Авангарда» еще три встречи, очень уж сложно поверить. Ну если только форс-мажор случится. Например, у «Авангарда» Шимон Грубец внезапно уедет.

3. За счет чего скромная «Северсталь» сумела навязать маститому «Динамо» такую упорную борьбу в первом раунде?

У меня наоборот создалось впечатление, что сейчас «Северсталь» победу в этой серии из рук упускает. Разин-то в успех верит, а вот его игроки – нет. Они же в четвертой встрече играли лучше, чем «Динамо», но матч все равно отдали. В Москве они действовали гораздо более раскованно, когда фаворитами не были. И тут вдруг повели в серии 2-0. После этого череповецких игроков, похоже, затрясло. Потому что они изначально не верили, что могут «Динамо» обыграть. Хотя по качеству игры сопернику, как минимум, не уступают.

Нынешнюю «Северсталь» можно сравнить с ХК МВД Олега Знарка в сезоне 2009/10. И вот тот Знарок мог вселить в людей уверенность. Разин – тоже очень харизматичный человек, но ему этого сделать пока не удается. А в этой серии психология решит всё. Потому что играет «Северсталь», повторюсь, очень хорошо.

С чем это связано? Череповчане – молодая и хорошо обученная команда. Она еще в прошлом году почувствовала, что может ведущие клубы обыгрывать и стала действовать еще более дерзко. Динамовцы же оказались явно не готовы к первым матчам, они только сейчас набирают обороты. Плюс у бело-голубых есть проблема с вратарем. Еременко завтра 42 года исполнится. Сколько он выдержит без замен? Придет ли в себя Бочаров? Поэтому у «Северстали» был великолепный шанс эту серию забрать. Но после двух побед они сами себя испугались.

4. Пока определилась только одна пара второго раунда – СКА и «Спартак». Есть ли у москвичей хотя бы теоретические шансы одолеть питерцев?

Теоретически шансы есть, но вот практически их очень мало. Понятно, что у СКА игроки значительно выше уровнем. Но я думаю, что самое большое преимущество питерцев в серии со «Спартаком» будет даже не в более сильном составе, а в том, что армейцы сейчас в хорошем тонусе. Они провели четыре очень хороших матча, одержали в том числе волевые победы. Команда набрала хороший ход, игроки уверены в себе.

А «Спартак», наверное, уже и забыл, когда играл последний раз. Деньги бы я на красно-белых в этой серии точно не поставил.

5. В пятерке лучших бомбардиров Кубка Гагарина сейчас находятся Кузьменко, Окулов и Бурдасов, не попавшие в состав нашей сборной на ОИ-2022. Для них это стало дополнительным стимулом?

Я бы очень хотел верить, что это так и есть. Потому что, если они – настоящие спортсмены, то в такие моменты своей карьеры и должны стремиться доказывать всем, чего они стоят.

Особенно Окулов меня в первом раунде радует. Я его за последний год часто критиковал. Потому что Константин играл за ЦСКА просто, как хороший форвард и не более того. А вот в этой серии он сыграл как настоящий лидер. И от Окулова именно такой игры ждут в атаке.

Что касается Кузьменко, Андрей и в регулярке был одним из лучших, и сейчас очень хорошо играет. Это ведущий игрок СКА. Единственное, хочется взглянуть на него в поединках с более статусными соперниками, нежели минчане и «Спартак».

В моем понимании, Кузьменко надо было брать и на Олимпиаду. Но у тренерского штаба было другое мнение. По-хорошему после окончания Игр надо было дать Жамнову время все проанализировать, а потом устроить пресс-конференцию, где он мог бы обстоятельно ответить на все вопросы. В том числе и по Кузьменко, в частности, и по атаке сборной в целом. Ведь мы забили меньше всех. Наверное, были какие-то серьезные аргументы – не брать в сборную лучшего снайпера КХЛ, интересно было бы о них узнать.

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