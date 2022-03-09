Овечкин готов побить рекорд Ягра уже завтра в Эдмонтоне. Там его может ждать жесткая обструкция

Сам Александр после игры в Калгари благодарил своих партнеров. А тренер «Вашингтона» сказал, что капитан его команды вообще мог сделать хет-трик.

Сам Александр после игры в Калгари благодарил своих партнеров. А тренер «Вашингтона» сказал, что капитан его команды вообще мог сделать хет-трик.

«Вашингтон» в среду обыграл «Калгари» со счетом 5:4

Овечкин забросил свои 765-ю и 766-ю шайбы в рамках регулярных чемпионатов НХЛ в карьере и сравнялся в списке снайперов всех времен с Яромиром Ягром — оба делят третью строчку в этом рейтинге, уступая Уэйну Гретцки (894) и Горди Хоу (801)

В четверг «Вашингтон» сыграет в гостях с «Эдмонтоном»

«Это достижение — для фанатов и моей семьи»

После матча «Калгари» — «Вашингтон» (4:5) интервью NBC дал капитан гостей Александр Овечкин.

— Вы догнали Яромира Ягра, забросили 766 шайб в НХЛ, вышли на третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. Что это для вас значит?

— Конечно, это большое достижение. Я всегда говорил, что нужно сказать спасибо одноклубникам, с кем я играл раньше, с кем играю сейчас. Без них я бы не смог достичь этой отметки, не получил бы такую статистику. Это командная работа, и я хотел бы поблагодарить парней.

— «Вашингтон» победил в шестой раз за последние семь матчей в Калгари. Теперь вы сильно провели третий период и одержали победу (5:4). Что изменили в этом периоде в своей игре?

— Я думаю, что наш вратарь Витек (Ванечек) сыграл сегодня невероятно, сделал много важных сэйвов. Мо (Энтони Манта) забил важный гол, сделав счет 3:3. Это придало нам уверенности и позволило довести дело до победы.

— Вы провели 1000-й матч вместе с Никласом Бэкстрёмом. Чувствуете, что это был особенный момент?

— Да, у нас в раздевалке была особенная атмосфера. Не так много парней в НХЛ провели вместе 1000 матчей. Перед собранием мы посмотрели специальное видео, которое посвятили нам. Это реально крутой момент. Никки (Бэкстрём) — потрясающий лидер и друг. Я счастлив, что провел с ним вместе столько матчей.

***

После этого Овечкин вышел к остальным журналистам.

— Вы догнали Яромира Ягра в историческом списке снайперов. То, о чем так долго все говорили, наконец-то произошло!

— Да, там в концовке очень хорошо сыграл Уилли (Том Уилсон), который отдал мне шайбу на пустые ворота. Оставалось только попасть, и я сделал это.

— Какой была ваша последняя неделя, когда все говорили, что вы вот-вот достанете Ягра?

— Да знаете, всегда приятно слышать, что ты находишься близко к какому-то большому достижению. Конечно, это мотивирует. Я всегда говорил, что это крутой момент, когда ты можешь встать в один ряд с такими крутыми именами.

— А что вы скажете о своей первой шайбе?

— Мы играли в силовое давление. Я видел, что Кузя (Евгений Кузнецов) покатил в атаку. Пошел за ним, применил силовой прием, отобрал шайбу, а там получилось точно бросить. Для нас это был тоже важный гол.

— Когда вы сравнялись с Ягром, у вас гора упала с плеч?

— Можно сказать и так. А вообще здорово, что все были так счастливы этому моменту. Он — для нашей организации и для болельщиков, для моей семьи. Это большой момент.

«Поверить не могу, что бросок Ови заблокировали»

А вот что сказал главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт.

— Алекс догнал Яромира Ягра по голам в истории (766), забив в пустые ворота…

— Ну да, Овечкин в этом матче вообще мог хет-трик сделать. Помните, в начале матча он в крестовину или в перекладину попал? Отскочило просто не в ворота.

— Наверное, можно сказать, что со всей команды ушло давление? Все ведь ждали: вот, когда же Овечкин догонит Ягра?

— Я думаю, что парни в раздевалке просто рады за Овечкина. Мы много об этом рекорде не говорили, сами на себя давление не возлагали. Но каждый понимал, что происходит. Это восхитительно — быть частью такого большого события. Видеть, как Овечкин забивает парочку голов. Не думаю, что это всех сильно отвлекало от самой игры. Просто все понимали, что это скоро произойдет. Все ждали, когда этот матч случится — и гол Овечкина в пустые ворота зафиксировал это событие.

Так что наш мир не стал другим, когда это произошло. Но все ребята были действительно рады за Алекса. Он заслужил это достижение.

***

Важный момент отметил форвард «Вашингтона» Ник Дауд.

— Матч ознаменовался тем, что Алекс в паре с Никки провели вместе свой 1000-й матч.

— Да, и в этом ракурсе тоже здорово быть частью истории. Невероятно, когда какие-то парни сыграли вместе 1000 матчей в НХЛ — когда ты сам в одиночку очень далек даже от 500 игр (Дауд провел 352 матча в лиге).

Они двое — лучшие в мире, так долго играют вместе. И я просто счастлив, что могу сейчас за ними наблюдать.

— Вы рады за Алекса, что он догнал Ягра?

— Да, конечно. И там Овечкин же еще один раз в пустые ворота бросал. Я поверить не мог, что ту шайбу заблокировали.

Но вообще это очень крутое достижение. И мы все очень сильно рады за Александра. Очевидно, что по ходу матча наши парни пытаются найти Овечкина пасом на льду. Мы хотим просто быть частью этого события. Наблюдать за ним, Алекс — лучший! Так что я очень за него рад.

Дауд упомянул об эпизоде, когда Овечкин на последних секундах снова бросал в пустые ворота, но его бросок заблокировал Элиас Линдхольм.

«Я надеялся, что сделаю хет-трик, — засмеялся Овечкин. — Но шайба попала в его коньки. Все в порядке, завтра я с этим смирюсь».

***

Это был первый выездной матч Овечкина и «Вашингтона» после того, как началась спецоперация России на Украине. Канадские болельщики «Калгари» часто освистывали Овечкина, когда он касался шайбы, особенно в начале игры. Но россиянин после матча говорил только о хоккее.

Обогнать Яромира Ягра он сможет уже в следующей встрече — завтра Овечкин и «Вашингтон» сыграют в Эдмонтоне. Это город, где живут почти 100 тысяч украинцев (11,4% от общего населения). Можно легко догадаться, что Александра Великого там будет ждать «теплый» прием.

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