Овечкин догнал Ягра в гонке лучших снайперов в истории НХЛ. Александру Великому помогли Кузнецов и пустые ворота «Калгари»

Уже завтра Овечкин может обогнать легендарного чеха.

Уже завтра Овечкин может обогнать легендарного чеха.

Сегодняшний матч против «Калгари» стал особенным для Александра Овечкина еще до непосредственного начала. Россиянин в 1000-й раз вышел на лед вместе со своим главным партнером по НХЛовской карьере Никласом Бэкстремом. За предыдущие 999 игр, когда швед оказывался в составе вместе с Овечкиным, капитан «Вашингтона» набрал 1095 (612+483) очков. Ови и Бэки — всего девятый дуэт одноклубников в истории НХЛ, сыгравший 1000 матчей.

Правда, в нынешнем сезоне Овечкин гораздо чаще появляется в одной тройке с Евгением Кузнецовым, и связку двух ветеранов «Кэпиталз» мы можем видеть только при розыгрыше большинства. Российский центр, проводящий свой лучший сезон в карьере, принял активное участие в другом, куда более значимом достижении Александра Великого по ходу сегодняшней встречи.

На 14-й минуте второго периода при счете 1:2 российский дуэт задавил игроков «Калгари» в их зоне: Кузнецов на левых «усах» выбил шайбу с крюка у Шона Монахана, а подоспевший на подбор Овечкин нанес точный бросок в ближний угол ворот Даниэля Владаржа. Капитан «Вашингтона» 13-й раз в карьере пробил отметку в 35 голов за регулярный чемпионат.

До третьего места в списке снайперов в истории НХЛ, занимаемого Яромиром Ягром (766 голов), Овечкину оставалась одна шайба — и меньше половины основного времени, чтобы догнать легендарного чеха уже в том матче. В середине третьего периода при счете 3:3 в большинстве россиянина дважды выводили на бросок в касание из его любимого левого круга вбрасывания, но в обоих случаях на пути шайбы оказывался защитник «Калгари» Расмус Андерссон.

Казалось, свой главный шанс Овечкин упустил, но главный тренер «Флэймз» Дэррил Саттер, заменивший вратаря на шестого полевого игрока за две минуты до конца основного времени, подарил Александру еще одну возможность. Ник Дженсен и Том Уилсон аккуратно вытащили шайбу в среднюю зону, и Овечкин броском от красной линии забил 766-й гол в карьере, завершив свою погоню за Ягром.

Теперь легендарные россиянин и чех делят между собой звание лучшего европейского снайпера за всю историю НХЛ — а по сути, за все время существования хоккея. Овечкин имел шанс стать единоличным обладателем титула до финальной серены, но на последних секундах он дважды промахнулся по пустым воротам из зоны «Флэймз».

Пожалуй, так даже лучше: самому Ови наверняка было бы обидно, если бы исторический 767-й гол был забит подобным образом. Теперь же в его распоряжении будет весь завтрашний матч против «Эдмонтона», чтобы в очном споре с главной звездой современности Коннором Макдэвидом добиться на данный момент главного снайперского результата в карьере.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари Флэймз» (Калгари) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 4:5 (1:0, 1:2, 2:3)

Голы: Линдхольм, 9:40, 59:20. Ружичка, 28:54. Кюлингтон, 43:45. — Шири, 30:27. Овечкин, 33:23, 58:12. Манта, 48:21. Дауд, 51:50.

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