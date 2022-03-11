Хоккей по Тарантино. Пятый матч «Динамо» с «Северсталью» превратился в невероятный боевик

Двойные удаления и игра без вратаря в середине встречи, ошибки судей и спорные буллиты — пять главных эпизодов поединка.

Двойные удаления и игра без вратаря в середине встречи, ошибки судей и спорные буллиты — пять главных эпизодов поединка.

«Динамо» повело в серии 3-2.

Москвичи выиграли у «Северстали» три матча кряду после двух поражений на старте.

Во втором периоде шайба шесть раз влетела в ворота.

Вратарь «Северстали» Владислав Подъяпольский отразил два буллита.

Поединок московского «Динамо» с «Северсталью» изначально обещал напряженность высшего накала. При счете в серии 2-2, когда команды обменялись двумя гостевыми победами, иначе и быть не может. Однако мало кто мог предположить, насколько шальной окажется эта гремучая смесь удачи, характера и мастерства. Перечислим все главные эпизоды этого невероятного блокбастера.

1. 42-летний вратарь

В день матча голкипер «Динамо» Александр Еременко отпраздновал свой 42-й день рождения и с первой секунды занял место в воротах, как и в двух предыдущих встречах. Напомним, что у его более молодого партнера Ивана Бочарова игра на старте серии не заладилась. Еременко вышел на замену уже в первом матче, но там помочь своей команде уже не смог. Зато в Череповце бело-голубые с «дедом» Еремой за спиной добились трудных и нервных побед.

После первого периода счет так и не был открыт. И в голове замелькали мысли: уже не оформит ли Александр «сухарь» в 42 года?! Однако фортуна в этот вечер решила закатить такую истерику, что мечты о минимальном счете и осторожной игре умерли уже в начале второго периода…

— Мы плохо играли в первых матчах, вины Ваньки Бочарова там нет, — считает капитан «Динамо» Вадим Шипачев. — Это мы тогда и удалялись и бежали непонятно куда. Потом перестроились. А Сане Еременко все очень благодарны за то, что он взял оборону в свои опытные руки.

2. Автоматная очередь «Динамо»

Прошло чуть более четырех минут после первого перерыва, а на табло уже горело 3:0 в пользу москвичей. За эти минуты оборона «Северстали» была разнесена просто в клочья. И если первую шайбу динамовцы затолкали в ворота, то затем голы им давались все легче и легче. Отличились Линдберг, Ведин и Войнов.

— Мы проиграли начало второго периода, можно сказать, провалили, — признает главный тренер «Северстали» Андрей Разин. — Ну, а дальше вы все видели.

— Есть ощущение, что команда сама себя стала бояться. Игроки опасаются ошибок и это им мешает?

— Кто-то в СМИ пустил эту мульку, но такого нет. Команда ничего не боится. Мы играли в четвертом матче хорошо, да и сегодня тоже.

— Как будете настраивать команду на следующий поединок? Что сделаете, чтоб раскрепостить игроков?

— Да с чего вы взяли, что они закрепощены? Конечно, у Шипачева и Войнова авторитета больше. Но мы играем хорошо, стараемся. Пацаны бьются.

Тем не менее после третьей шайбы голкипер гостей Подъяпольский отправился на скамейку. И кто бы мог тогда подумать, что до второго перерыва Владислав еще дважды окажется на льду, чтобы выручить свою команду…

3. Спецбригада Разина просто ужасна

Но не будем забегать вперед. Потому что до того, как Подъяпольский вновь появился крупным планом в кадрах этого боевика, «Северсталь» сократила разрыв до минимума. К 30-й минуте счет стал 3:2. И оба раза череповчане забили в большинстве.

— За четыре матча у нас было 50 минут штрафа, — сетует главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов. — Сегодня еще 14 добавили. Это проблема, но мы ее исправим.

Реализация лишнего у команды Андрея Разина в этой серии просто невероятная. Уже восемь раз они сумели огорчить вратарей «Динамо» именно в неравных составах. Пресс и Няттинен палят навскидку без промаха. Но Разин-то каков! Получив на 27-й минуте двойной численный перевес, атаман «сталеваров» поменял вратаря на шестого полевого игрока — пан или пропал.

— Розыгрыш подразумевал, что у нас под воротами не хватает человека, который вбрасывание может выиграть, — поясняет Разин. — Только у Няттинена процент хороший. Пришлось рискнуть, тем более при счете 0:3. Это был нас шанс, и мы его использовали.

В итоге команда Разина отквитала один гол и ринулась в погоню. Но тут в сюжет вмешалось еще одно инфарктное обстоятельство…

4. Кто сказал, что в плей-офф буллиты не нужны?

На 34-й минуте уже динамовцы получат двойной численный перевес на целых две минуты. И навалившись на ворота соперника, уже через 15 секунд устроят свалку вокруг их вратаря. Свисток арбитра зафиксирует нарушение со стороны череповчанина Хлыстова. Судьи решат, что во время атаки Никита накрыл шайбу своим телом в площади ворот и прижал ее ко льду.

Сразу скажу, что арбитры ошиблись — это зафиксировано на видеоповторе. Возможно, Хлыстов именно это и пытался сделать, бросаясь на шайбу за спиной своего голкипера. Но она выскользнула из-под него и металась по пятачку, когда судья остановил игру.

В итоге в ворота «Северстали», и так играющей в формате «3 на 5», еще и буллит назначат. И снова сюрприз. Разин вновь меняет голкиперов и возвращает в ворота Подъяпольского. Короткая дуэль с Линдбергом — и шайба отбита! Владислав снова уезжает на лавку, чтобы сменить вратарский шлем на клубную бейсболку. Но отдыхать ему недолго.

На 38-й минуте в ворота «Северстали» снова назначен буллит! На этот раз все четко — Хабаров сносит динамовского защитника Сергеева, убегающего один на один с вратарем. Подъяпольский вновь спешит в ворота. Но динамовец мастерским финтом укладывает его на лед. Кажется, гол неминуем! Однако вратарь лежа вскидывает ногу каким-то невероятным движением и отбивает шайбу. Впрочем, эти два подвига Подъяпольского «Северсталь» не спасают.

5. Все решает одна секунда

В промежутке между этими буллитами «Динамо» все же забьет гол в большинстве, отправив шайбу уже в ворота Шугаева за секунду до того, как составы должны будут сравняться. А в следующем периоде вновь реализует лишнего.

Бело-голубые побеждают 5:2, выигрывают третий матч кряду и впервые выходят вперед в серии — 3-2. Впрочем, на этот раз их победа более чем заслуженна — 53 броска в створ против 22 у соперника. В этом боевике победил тот, у кого «патронов» оказалось больше.

— Большое спасибо болельщикам за то, что на наш стадион наконец-то возвращается настоящая плей-оффная атмосфера, — заявил Кудашов. — Инициативой владели с переменным успехом. Своими моментами сегодня удачно распорядились.

— Второй период в сегодняшнем матче — самый событийный в вашей карьере?

— Нет. Были и похлеще. Даже в этом сезоне мы как-то в Новосибирске вели 5:0, а потом игру еле вытащили.

— У «Динамо» сегодня 53 броска в створ. Вы давали задание вратаря «Северстали» нагружать максимально?

— В любом матче надо забивать голы. А для этого — больше бросать.

КХЛ. Плей-офф

«Динамо» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 5:2 (0:0, 4:2, 1:0)

Голы: Линдберг, 20:36. Ведин, 22:17. Войнов, 24:10. Галиев, 35:19 (бол.). О’Делл, 51:35 (бол.). — Пресс, 26:49 (бол.). Няттинен, 30:02 (бол.).

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