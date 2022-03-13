Панарин провел лучший матч в сезоне. Набрал 5 очков и повторил достижение Гретцки

Россиянин был признан первой звездой игры.

Россиянин был признан первой звездой игры.

По ходу первой половины сезона игра Артемия Панарина вызывала относительные вопросы. Он, как и прежде, набирал больше одного очка за матч, но был не лидером атаки и главной звездой «Рейнджерс», а лишь одним из ведущих игроков. Показательным стал невызов Панарина на Матч всех звезд НХЛ, когда приглашения получили и Адам Фокс, и Крис Крайдер, и Мика Зибанежад.

За последние 20 игр ситуация изменилась. Панарин вернул себе статус безоговорочного лидера, набрав 27 очков (5 шайб + 22 передачи) и получив задел в борьбе за звание лучшего бомбардира команды. Сегодняшняя встреча ведущего борьбу за плей-офф «Далласа» и «Рейнджерс», на протяжении всего сезона стабильно находящихся в топ-3 Столичного дивизиона, стала одним из лучших матчей россиянина за его семилетнюю карьеру в НХЛ.

Правда, начиналась игра для команды Панарина ужасно. Уже к исходу пятой минуты первого периода «Даллас» вел со счетом 2:0. Эса Линделль броском с неудобной руки с практически нулевого угла и Тайлер Сегин подставлением клюшки на «пятаке» дважды переиграли Игоря Шестеркина, стартовавшего неудачно во втором матче подряд.

К середине периода Грег МакКегг успел отыграть одну шайбу, и дальше включился Панарин. В течение двух минут россиянин:

успешно закрыл зону атаки в большинстве и пасом вдоль правого борта положил начало успешному розыгрышу лишнего — завершил его броском в касание из центра зоны Зибанежад;

передачей вдоль чужой синей линии вывел Джэйкоба Трубу на бросок, который был подправлен на «пятаке» Фоксом;

протащил шайбу по правому краю зоны атаки и, попутно обыграв защитника «Далласа», нанес точный кистевой бросок в дальнюю «девятку» ворот Джейка Отинжера.

Панарин в своем 54-м матче в нынешнем сезоне довел число голевых передач до 50, став первым игроком «Рейнджерс» со времен Уэйна Гретцки (51 матч в сезоне-1996/97), которому потребовалось меньше 55 игр для достижения данной отметки.

Следующее результативное действие россиянина случилось на 38-й минуте при счете 4:3, когда он завез шайбу в зону по левому флангу и сделал передачу за спину на Патрика Немета. Шведский защитник «Рейнджерс» совершил один из своих самых ярких перформансов в НХЛ, провозив шайбу по борту в течение 8 секунд и продавив ее в сетку после того, как выкатился из-за ворот.

К концу третьего периода Джо Павелски и Барклай Гудроу обменялись заброшенными шайбами, «Даллас» заменил вратаря на шестого полевого игрока, и Панарин, совершив отбор в своей зоне, запустил голевую атаку на пустые ворота — точку в ней поставил Райан Строум. Российский нападающий повторил личный рекорд результативности в НХЛ, в третий раз за карьеру набрав пять очков в одном матче, — естественно, он был признан первой звездой игры.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 29 бросков по своим воротам. Нападающие «Далласа» Александр Радулов и Денис Гурьянов за 13,5 и 15 минут игрового времени соответственно не набрали ни одного очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас Старз» (Даллас) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — 4:7 (2:4, 1:1, 1:2)

Голы: Линделль, 0:49. Сегин, 4:53. Робертсон, 27:10 (бол.). Павелски, 48:09. — МакКегг, 9:45. Зибанежад, 12:59 (бол.). Фокс, 14:14. Панарин, 14:50. Немет, 38:20. Гудроу, 54:07. Строум, 58:23.

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