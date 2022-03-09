Овечкина освистали в Калгари. Он ответил дублем, но не попал в число звезд. Можно догадаться, почему

Кольцо вокруг Ови сжимается.

Кольцо вокруг Ови сжимается.

Минувшей ночью Александр Овечкин в очередной раз вошел в историю. В гостевом матче против «Калгари» Ови сделал дубль и сравнялся по числу голов за карьеру с Яромиром Ягром. Теперь у Ови и Ягра по 766 голов и они делят третье место в списке снайперов НХЛ всех времен и первое среди игроков не из Северной Америки.

Любопытный факт, Овечкин забросил свою 766-ю шайбу в Калгари, на той же арене, где это сделал Яромир Ягр. Когда через 10 лет Ягра будет догонять Остон Мэттьюс, мы знаем, где это произойдет.

Разумеется, каждая новая вершина взятая Овечкиным, порождает лавину комментариев специалистов и фанатов.

Главный тренер «Калгари» Дэррил Саттер высказался еще до игры, в которой его команда получила от Ови две шайбы:

«Он поменял свою подготовку, чтобы играть так же, как теперь играют в лиге. В этом игроке больше ничего не удивляет. Он подписал пятилетний контракт, потому что собирается забить ещё 200 или 250 голов. Вы знаете, какова его следующая цель. Лучший ли он снайпер всех времён? Нет, пока не обойдёт оставшихся».

Изменения в игре Овечкина отмечает и журналист Wall Street Journal Лайне Хиггинс:

«Когда Овечкин пришёл в НХЛ в 2005 году, лига была более медленной, с большим количеством бойцов и с более крупными игроками. Способность обгонять защитников была явным преимуществом, которым Овечкин тут же воспользовался. В последние годы молодые хоккеисты, переняли его скорости и менталитет «забей любой ценой». Всё стало немного быстрее. И теперь уже Овечкину приходится искать новые возможности для голевых моментов. С 2011 по 2016 годы 64% из 352 очков, набранных Овечкиным, пришлись на голы, а не на результативные передачи. В течение следующих пяти сезонов распределение его 354 очков было гораздо более равномерным: на долю передач приходилось 43% его результативности, то есть показатель вырос примерно на 19%. Сдвиг игры Овечкина в сторону передач — это отражение того, как он приспособился к игре, которая становится всё стремительнее».

Но ни одна новость в последние дни не обходится без политики. Журналист Марк Лазерус пишет, что кто-то принес в пресс-ложу фотографию Овечкина с Владимиром Путиным. На оборотной стороне был следующий текст:

«Алекс Овечкин — не легенда, а пятно на репутации НХЛ на многие десятилетия».

Колумнист «Вашингтона» Тарик Эль-Башир пишет:

«Овечкин действительно слышит свист, когда получает шайбу. Ранее сегодня Лавиолетт признал, что Овечкина, скорее всего, освистывают во время поездки в Западную Канаду. «Мы говорили об этом с нашими игроками», — сказал тренер «Кэпиталз».

Да, теперь каждый свист в сторону Ови рассматривается через призму его политической позиции.

«Все хоккейные репортеры согласны с тем, что Ови освистывают из-за конфликта между Россией и Украиной. Его освистывают, потому что он из команды соперника. Перестаньте делать что-то из ничего».

Кстати, Овечкин, забросивший две шайбы «Калгари», не вошел в число трех звезд матча, хотя в раздевалке команда признала лучшими его и Никласа Бэкстрёма.

А кто вошел в тройку после игры? Конор Шири (1 гол), Ник Дженсен (3 передачи) и нападающий «Калгари» Элиас Линдхольм, также как и Ови сделавший дубль. Почему тут нет Овечкина? Возможно потому, что лучшие игроки после матча выходят в центр площадки для оваций зрителей.

Разумеется, все это предположения. Видимо однозначный ответ, мы получим, когда и если Овечкина начнут освистывать в Вашингтоне.

Читайте также: