Капризов обогнал Овечкина. Теперь он — русский бомбардир номер один!

Но «Миннесота» в кризисе.

Но «Миннесота» в кризисе.

Если после новогодних праздников у фанатов «Уайлд» были рассуждения, сможет ли «Миннесота» выиграть свой Центральный дивизион, то к началу марта главный вопрос — попадание в плей-офф. Команда провально провела концовку зимы, да и с наступлением весны дела не пошли в гору.

Минувшей ночью в гости к «Миннесоте» пожаловал «Даллас» — прямой конкурент за место в первой тройке дивизиона, который в последнее время, наоборот, набрал хороший ход.

Хозяева открыли счет в середине первого периода и должны были уходить лидерами на перерыв, но не хватило трех секунд. Неувядаемый 37-летний Джо Павелски забросил шайбу прямо перед сиреной. Гол засчитали только после видеопросмотра, так как лежащий игрок «Далласа» оказался в площади ворот и явно мешал вратарю. Арбитры решили, что упал он исключительно по вине соперников. Этот гол резко поменял атмосферу.

На второй период вышли другой «Даллас» и другая «Миннесота». Гости забросили еще дважды в течение трех минут после вбрасывания, а ко второму перерыву на табло горели цифры 1:4.

Гости, получив комфортное преимущество, сели в оборону и едва не поплатились. Первая тройка «Миннесоты» организовала два гола ближе к концовке, и автором обоих стал Кирилл Капризов. Сначала он на паузе уложил вратаря и защитника, а следом, когда «Уайлд» уже сняли вратаря, поразил пустой угол из круга вбрасывания после неожиданного перевода с фланга на фланг.

3:4, и играть оставалось еще почти две минуты, но при штурме шайба досталась форварду «Далласа» Джейми Бенну, который попал в пустые ворота из-за своей лицевой линии.

«Миннесота» продолжила играть без вратаря и получила еще гол от 22-летнего Джейсона Робертсона, сделавшего хет-трик во втором матче подряд. В истории клуба это второй подобный случай, а первый произошел более 50 лет назад, когда Билл Голдсуорти также забивал по три шайбы в двух подряд матчах. Тогда, разумеется, никакого «Далласа» не было и в проекте, а команда называлась… «Миннесота Норт Старз».

Нынешняя «Миннесота» проиграла уже 8 матчей из последних 10 и скатывается все ниже и ниже.

Претенденты на попадание в плей-офф от Западной конференции:

1.» Колорадо» — 85 очков

2. «Калгари» — 73

3. «Сент-Луис» — 71

4. «Лос-Анджелес» — 69

5. «Вегас» — 68 (57 матчей)

6. «Миннесота» — 67 (54 матча)

7. «Даллас» — 67 (55 матчей)

8. «Нэшвилл» — 66 (55 матчей)

9. «Эдмонтон» — 64 (56 матчей)

10. «Анахайм» — 63

11. «Ванкувер» — 62

Впереди у Капризова и компании домашний поединок против «Рейнджерс», затем короткий выезд по маршруту Детройт — Коламбус, а в конце марта самая длинная в сезоне домашняя серия из девяти игр, где придется набирать максимум очков.

Несмотря на поражение, Капризов был назван второй звездой матча. После сегодняшнего дубля на его счету 70 (28+42) очков, и он делит 5-8 места в списке бомбардиров сезона с Остоном Мэттьюсом из «Торонто» и Наземом Кадри из «Колорадо».

До парочки из «Эдмонтона» еще далековато, Макдэвид с Драйзайтлем имеют по 79 очков, зато Капризов обошел Овечкина, у которого 68. Так что в локальном российском топе бомбардиров сменился лидер.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — «Даллас Старз» (Даллас) — 3:6 (1:1, 0:3, 2:2)

Голы: Штурм, 10:52. Капризов, 56:19, 58:03. — Павелски, 19:57 (бол.). Робертсон, 21:38 (бол.), 29:52, 59:28. Туфте, 23:13. Бенн, 58:55.

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