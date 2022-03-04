Ватага Разина – просто чума! «Северсталь» сотворила главную сенсацию в Кубке Гагарина, дважды обыграв «Динамо» в Москве

Выделим главные компоненты успеха череповчан в этой серии.

Выделим главные компоненты успеха череповчан в этой серии.

После двух матчей в Москве «Северсталь» ведет в серии 2-0, победив «бело-голубых» со счетом 6:3 и 4:3.

Во втором поединке череповчане уже на девятой минуте вели 3:0.

Даниил Вовченко уже трижды реализовал большинство в серии с «Динамо».

Следующий матч пройдет в Череповце 6 марта.

1. Гости вновь нокаутировали москвичей на старте

Фото: © Денис Бушковский / Матч ТВ

Вряд ли кто-то мог такое предполагать, но факт есть факт — «Динамо» уже во втором матче кряду оказалось в нокауте на старте встречи. В первом матче череповчане вели 2:0 после первого периода. Во втором 3:0 в их пользу загорелось на табло уже на девятой минуте поединка! И это при том, что хозяева начали матч вроде бы с очень хорошим настроем, обрушив всю свою атакующую мощь на ворота гостей.

Но глаза не обманешь — вскоре выяснилось, что гости действуют быстрее своего куда более маститого соперника. А кроме того, в их команде появился настоящий лидер. На фоне того, что иностранные игроки покидают топ-клубы КХЛ (особенно от этого пострадал «Салават Юлаев», из которого уехали все легионеры), в скромной «Северстали» иностранцы, наоборот, зажигают. Финн Йоонас Няттинен вернулся из Пекина олимпийским чемпионом и словно переродился. 2 (1+1) очка в первом матче серии. И столько же — на самом старте второго.

— Только не надо мне задавать вопросы про легионеров, — попросил главный тренер «Северстали» Андрей Разин. — Ситуация действительно тяжелая, не надо ее лишний раз нагнетать. Мы предполагали, что «Динамо» сразу бросится отыгрываться после первого поражения, так и вышло. Провели две хорошие контратаки.

2. Динамовцы делают камбэк и… остаются втроем

Фото: © Денис Бушковский / Матч ТВ

Команда Алексея Кудашова не рассыпалась после такого «нокаута». Напротив, как и в первой встрече «бело-голубым» удался эффектный камбэк — за несколько минут они отыграли две шайбы. Причем на этот раз обе — в равных составах. Однако вот уже во второй раз кряду с «Динамо» происходит непонятная метаморфоза. Как только москвичи выравнивают положение и получают реальный шанс переломить ход матча, как начинают фолить. Причем, явно неоправданно.

Удалений в принципе было много, но на последней минуте первого периода «бело-голубые» преподнесли просто непростительно шикарный презент своим соперникам. За 14 секунд до сигнала на перерыв Фисенко снес подножкой Лишку в средней зоне, а потом еще и демонстративно не позволял ему подняться. А за 6 секунд до окончания периода Сергеев схлопотал уже двойной малый штраф, заехав клюшкой по лицу Гераськина.

Интересно, что главный тренер «Северстали» Андрей Разин, после второй шайбы в свои ворота сменил голкипера. А вот Алексей Кудашов не стал сажать на лавку Ивана Бочарова при счете 0:3.

— Мы не использовали массу своих моментов, — считает главный тренер московского «Динамо». — За это надо вратарей «Северстали» похвалить.

— Вы говорили, что четырнадцать минут штрафа — это очень много. И снова получили столько же. Откуда опять столько удалений?

— Мы нарушали правила.

— Что нужно сделать «Динамо», чтобы перевернуть серию в Череповце?

— Не удаляться, строже сыграть в обороне и реализовывать собственные моменты.

3. Так кто король большинства — Шипачев или Вовченко?

Это еще один сюрприз нынешнего плей-офф — «Северсталь» разыгрывает лишнего гораздо лучше, чем «Динамо». И если в первом матче это можно было считать случайностью на старте, то второй поединок зафиксировал закономерность. Череповчане лишнего реализуют сразу. У динамовцев игра в неравных составах откровенно разладилась.

Даниил Вовченко — новый король большинства в этой серии. На его счету уже три заброшенных шайбы в неравных составах. И две — во втором матче. Кстати, оба раза бросками с ходу с левого фланга. Таким образом вскоре после первого перерыва «Северсталь» вела в счете 4:2, использовав расклад «5 на 3».

— Мы на любого соперника настраиваемся и играем в свой хоккей, — скромно высказался о своих успехах Вовченко. — Постараемся и дома от этой линии не отступать.

— В Череповце вам будет тяжелее? Ведь трибуны вас вперед погонят, не дадут осторожничать.

— Мы навяжем сопернику свою игру и будем действовать по счету.

— Похоже, вы хорошо изучили динамовского вратаря Бочарова. Плотно работаете по нему?

— Можно и так сказать.

В третьем периоде капитан «Динамо» и лучший бомбардир регулярного чемпионата Вадим Шипачев неожиданно вновь сократил счет до минимума отчаянным броском с острого угла. Но большего москвичам сделать не удалось. Напротив, в конце матча «бело-голубые» дважды нарушили численный состав и вновь играли в меньшинстве.

2-0 в серии в пользу «Северстали» — это пока главная сенсация первого раунда. «Бело-голубые» поставили себя в очень тяжелое положение перед гостевыми матчами. И сейчас они не выглядят фаворитом, который легко может его исправить.

— Пропускаем слишком простые голы, а потом не успеваем отыграться, — признал Шипачев. — Я не думаю, что мы по «физике» уступаем «Северстали». Голы забивать надо. И выиграть следующий матч.

Что ж, посмотрим. Третий матч в серии — 6 марта.

КХЛ. Плей-офф

«Динамо» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 3:4 (2:3, 0:1, 1:0)

Голы: Рашевский, 10:17. Ведин, 13:39. Шипачев, 44:12. — Няттинен, 3:25. Вовченко, 5:15 (бол.), 21:20 (бол.). Моисеев, 8:27.