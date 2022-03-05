Свечников зарешал в овертайме против команды Малкина. Но куда смотрели судьи?

Нападающий «Каролины» близок у личному рекорду.

Нападающий «Каролины» близок у личному рекорду.

Вторая в сезоне встреча лидеров Столичного дивизиона «Каролины» и «Питтсбурга» пришлась на следующий день после гостевых матчей этих команд с другими топ-соперниками с Востока. «Пингвинз» за счет активного давления сокрушили действующего обладателя Кубка Стэнли «Тампу» (5:1), в то время как «Каролина» ни разу не смогла переиграть голкипера «Вашингтона» Витека Ванечека (0:4).

Несмотря на минимум времени для восстановления, «Питтсбург» начал матч очень активно, за счет форчекинга накрывая выходы «Каролины» из обороны и разыгрывая быстрые комбинации. Правда, смогли «пингвины» качественно демонстрировать подобный стиль лишь в первые 20 минут, за которые было нанесено 10 бросков в створ ворот, — в дальнейшем гости только 14 раз побеспокоили Антти Раанту.

Главным героем стартового отрезка стал нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби. На пятой минуте канадец пасом в падении из-за чужих ворот начал атаку, в итоге приведшую к голу Джейка Генцела. Через девять минут Кросби, расположившись между «усов», собственным броском в касание завершил быстрый прорыв первого звена «Пингвинз». Набрав два (1+1) очка, капитан «пингвинов» продлил свою результативную серию до шести матчей.

На фоне Кросби совершенно потерялся другой звездный центр «Питтсбурга» Евгений Малкин. Вторая игра за два дня далась россиянину нелегко: после трехочкового перформанса против «Тампы» он выглядел тяжеловато, допустив несколько неприятных потерь. За весь матч Малкин не набрал ни одного очка, а оба гола «Каролины» в основное время оказались забиты в те моменты, когда на льду находилось именно его звено.

Со второго периода «Харрикейнз» удалось перейти к активным действиям, в своей классической манере нагрузив соперника бросками со всех возможных позиций. Соотношение бросков в створ во втором периоде было 16-8, а в третьем — 11-5 в пользу «Каролины».

Автором камбэка стал капитан «ураганов» Джордан Стаал, в конце 2000-х образовывавший в «Питтсбурге» вместе с Кросби и Малкиным самое яркое и талантливое трио центральных нападающих в НХЛ. На пятой минуте второго периода канадец добил шайбу в пустые ворота после неудачной попытки выброса от защитника «Пингвинз», в середине третьей двадцатиминутки он подправил шайбу после дальнего броска Итана Беара.

Со счетом 2:2 команды добрались до овертайма, на третьей минуте которого произошел самый спорный эпизод матча. Нападающий «Каролины» Винсент Трочек и защитник «Питтсбурга» Крис Летанг зарубились в зоне хозяев, обменявшись несколькими ударами. Логичным для таких случае является обоюдный штраф, но судьи усмотрели только удар клюшкой со стороны игрока «Пингвинз».

«Каролина» получила большинство, которое через 30 секунд сумел реализовать Андрей Свечников. Форвард был близок к голу еще по ходу третьего периода, но ему никак не удавалось переиграть Кэйси Дэсмита. В этом же моменте Свечников уверенно выиграл позицию на пятаке и добил шайбу после броска в касание от Тейву Терявяйнена из правого круга.

Российский нападающий «Каролины» прервал серию из шести матчей без заброшенных шайб, забив пятый в нынешнем сезоне победный гол. Свечников максимально приблизился к личному голевому рекорду за один сезон: эта шайба стала для него 23-й (рекорд: 24 в сезоне-2019/20). По итогам игры он был признан второй звездой.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина Харрикейнз» (Роли) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 3:2 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Стаал, 24:20, 49:48. Свечников, 63:14 (бол.). — Гюнцел, 4:28. Кросби, 13:53.

Кирилл Капризов провел очередной яркий матч в нынешнем сезоне. Российский форвард «Миннесоты» оформил дубль, а также отметился голевой передачей во встрече с «Баффало». Но это не помогло его команде избежать сенсационного поражения от «Сэйбрз»

«Баффало Сэйбрз» (Баффало) — «Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — 5:4 (1:1, 1:0, 3:3)

Голы: Миттельштад, 8:51 (бол.). Окпосо, 26:01 (бол.). Скиннер, 52:20, 56:40. Олофссон, 58:54. — Хартман, 15:25. Фиала, 43:20. Капризов, 44:59 (бол.), 59:26.

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев забросил победную шайбу в матче против «Детройта», реализовав большинство в середине третьего периода.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Детройт Ред Уингз» (Детройт) — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Голы: Пойнт, 26:43 (бол.). Сергачев, 50:21 (бол.). Стэмкос, 59:58 (бол.). — Фаббри, 33:05.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 32 броска и был признан второй звездой матча против «Нью-Джерси».

«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Нью-Джерси Девилз» (Ньюарк) — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Зибанежад, 11:11. Хытил, 28:57. Крайдер, 51:23. — Хишир, 13:56.

Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов забил гол, сравняв счет в концовке третьего периода матча против «Виннипега». Форвард «Джетс» Евгений Свечников отдал одну голевую передачу и продлил свою результативную серию до четырех игр.

«Виннипег Джетс» (Виннипег) — «Даллас Старз» (Даллас) — 3:4 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 0:1)

Голы: Штястны, 33:38 (бол.), 52:19. Коннор, 41:21. — Робертсон, 5:23, 39:08, 64:30. Гурьянов, 55:28.

Читайте также: