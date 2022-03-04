Овечкина в Америке затравили. Могут ли Александра Великого выдавить в Россию?

Вокруг капитана «Вашингтона развернулась настоящая истерия. Это может привести к тому, что культовый форвард будет готов вернуться в КХЛ.

Вокруг капитана «Вашингтона развернулась настоящая истерия. Это может привести к тому, что культовый форвард будет готов вернуться в КХЛ.

Интересно, а может ли Александр Овечкин в ближайшем будущем сыграть за московское «Динамо»? Между прочим, вопрос непраздный.

Тут пресс-конференцию дал генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан. Он сказал прямым текстом, что Овечкин — самый заметный российский спортсмен, который поддерживал Владимира Путина. И вот теперь капитан «Кэпиталз» столкнулся с неослабевающим давлением со всех сторон после своего выступления перед журналистами в прошлую субботу. В трехминутном выступлении перед матчем с «Филадельфией» Александр Овечкин, в частности, сказал: «Пожалуйста, больше никакой войны».

— На него оказывается невероятное давление, — сказал Маклеллан. — Он является лицом нашего клуба, лицом хоккея в этом районе. Здесь выросла его семья, отсюда его дети, но из-за своего статуса он оказался в сложной ситуации, с которой ему приходится справляться. Я не уверен, что он полностью продумал ситуацию. Да и никто не продумал, на самом деле.

Сообщается, что агенты хоккеистов начали предупреждать своих клиентов об осторожности. У самого Овечкина нет представителя, сертифицированного профсоюзом игроков НХЛПА.

— Ему тяжело, — говорит Маклеллан. — Мы разговариваем с ним. На Овечкина давят со всех сторон — из Северной Америки, из России, от семьи, от множества разных людей, и он пытается с этим разобраться.

При этом генменеджер добавил, что давление оказывается и на других российских игроков команды — Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова, Илью Самсонова.

— Всем русским игрокам в лиге приходится нелегко, — продолжает Маклеллан. — На них оказывается большое давление, чтобы они высказали то или иное политическое мнение. И они пытаются найти баланс между тем, как они живут, каковы их политические взгляды, и теми последствиями, которые могут произойти на Родине.

Также Маклеллан уточнил, что на Овечкина была предпринята настоящая атака в социальных сетях. Поэтому «Вашингтон» предпринял определенные шаги для обеспечения безопасности своего капитана.

— У нас точно есть охрана, — признал генменеджер. — Некоторые вещи, которые происходят в социальных сетях, пугают игроков по обе стороны Атлантики. Люди выходят из себя, и это тяжело для них и их семей — и тех, которые находятся в Америке, и тех, которые в России. Это тяжелая ситуация.

Справедливо ли будет это? Вполне возможно, что человек просто держит себя вне политики, как тот же голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, который рассказывал мне в прошлом сезоне, что старается вообще не читать новости, и сидит в позе лотоса на берегу океана.

Но Овечкин был инициатором создания политической партии, и профиль его Instagram до сих пор украшает фото с Владимиром Путиным. Это не дает покоя американской общественности, она постоянно задает вопросы на эту тему.

Или вот другой пример. Некогда российский спортивный журналист, который теперь реализует себя в Twitter, где пишет откровенные гадости о России, разглядел, что жена защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова лайкнула пост своей подруги — бывшей гимнастки Дарьи Дмитриевой, которая была женой Александра Радулова. Видимо, так они и познакомились. Так вот, Дмитриева выступила за мир во всем мире, но в поддержку Владимира Путина.

И на основании этого в Twitter с десятками тысяч подписчиков раскручивается ситуация, что Орлова нужно наказать, что Овечкин должен быть наказан, что наказать нужно и сам «Вашингтон», который призвал болельщиков не приходить на трибуны ни с российскими, ни с украинскими флагами, чтобы не превращать спорт в политику.

И вот разжигается костер ненависти:

— Нет никаких сомнений, что «Вашингтон» сделал это, чтобы защитить своего капитана от негатива, — пишет бывший журналист. — Это говорит нам о том, что Овечкин твердо поддерживает Путина, и что «Кэпиталз» твердо стоят за ним. Это должен быть решено. Все хоккейные СМИ лиги, поднимайте этот вопрос, делайте максимальное освещение. Хватит быть жалкими трусами!

Причем это очень похоже на сведение счетов. Потому что тот же журналист рассказывал, что «Вашингтон» лишил его аккредитации с подачи Овечкина — за то, что в социальных сетях он писал как раз не о хоккее, а о политике. Круг замкнулся.

Такие же нападки на Овечкина устраивает бывший звездный вратарь Доминик Гашек, который оскорбляет капитана «Вашингтона» последними словами в Twitter. Хотя Гашек завершил карьеру хоккеиста именно в КХЛ, выступая за «Спартак». И когда он играл у нас, то признавался в горячей любви к России. Да и мы любили Доминатора несмотря на то, что он стал нашим злым гением в 1998 году, когда оставил сборную России без золота Олимпиады в Нагано.

Давайте называть вещи своими именами: всё это похоже на массовую травлю. Ну или охоту на ведьм. Да, «Вашингтон» еще держит оборону вокруг своего любимца, благодаря которому зарабатывает кучу денег на продаже свитеров и спортивной атрибутики. Но под давлением общественности может пасть и этот форпост.

Тем более Овечкин близок к тому, чтобы побить вечный рекорд по голам в НХЛ, принадлежащий Уэйну Гретцки. И разве захотят в Канаде, чтобы русский хоккеист, да еще с такой политической ориентацией, стал бы лучшим из лучших в Северной Америке?

Поэтому я не удивлюсь, если Овечкина выдавят в Россию, и в следующем сезоне он будет играть за московское «Динамо». Впрочем, кто от этого выиграет? Только российские болельщики и наша страна. Потому что Овечкин для Северной Америки — это лицо не только «Вашингтона», но и всей НХЛ. Это курочка, которая несет золотые яйца.

Читайте также: