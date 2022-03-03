Панарин недружелюбно встретил Бучневича. Нападающий «Рейнджерс» набрал 3 очка и стал второй звездой матча

Барбашев продлил свою результативную серию.

Барбашев продлил свою результативную серию.

Павел Бучневич вернулся в нью-йоркский «Мэдисон-сквер Гарден» впервые после обмена из «Рейнджерс» в «Сент-Луис». Предыдущий сезон стал для форварда лучшим в НХЛ (48 очков в 54 матчах), что существенно увеличило его ценник при подписании нового контракта и, по сути, не позволило ему остаться в «рейнджерах».

«Нью-Йорку», к наступлению рынка свободных агентов-2021 уже имевшему в платежной ведомости большие кэп-хиты Панарина ($11,6 млн), Трубы ($8 млн), Крайдера ($6,5 млн) и в дальнейшем переподписавшему Фокса ($9,5 млн) и Зибанежада ($8,5 млн), было сложно сохранить Бучневича из-за большого числа истекающих соглашений в ближайшие два года. В итоге права на россиянина были обменяны в «Сент-Луис», с которым он заключил четырехлетний контракт на $5,8 млн в год.

По своим характеристикам Бучневич идеально подходил нынешней системе Крейга Беруби, который завоевал с «Блюз» Кубок Стэнли-2019. За предыдущие пять сезонов в НХЛ Павел вырос в универсального крайнего нападающего, способного набирать в среднем около одного очка за матч и качественно отрабатывать в обороне и при игре в меньшинстве.

Все это по ходу текущего чемпионата Бучневич подтверждал сполна: за 46 матчей он набрал 46 (19+27) очков при лучшем среди форвардов «Блюз» показателе полезности («+20»).

В сегодняшнем матче против бывшей команды Бучневич был очень заряжен на гол. Он стал самым бросающим нападающим встречи (5 бросков в створ), однако поразить ворота «Рейнджерс» так и не сумел и за почти 19 минут игрового времени заработал показатель полезности «-2».

Главным же героем матча стал другой россиянин, экс-одноклубник Бучневича Артемий Панарин. На протяжении первой половины сезона Артемий шел вровень с Фоксом и Зибанежадом в списке лучших бомбардиров «Рейнджерс», но в последних играх главная звезда команды чуть оторвалась вперед.

Первое результативное действие Панарин совершил в концовке второго периода. При счете 1:0 он, находясь в левом углу площадки в зоне атаки, дождался подключения Райана Строума и выдал ему передачу на ближнюю штангу, и тот поразил ворота Вилле Хуссо.

В течение следующих трех минут «Сент-Луис» выдал сверхрезультативный отрезок, забросив три шайбы в ворота Игоря Шестеркина и выйдя вперед со счетом 3:2. Автором одного из голов стал Иван Барбашев. Наш соотечественник получил длинную передачу из своей зоны от Джордана Кайру и, сместившись с левого края, переиграл голкипера «Рейнджерс». Барбашев забросил 17-ю шайбу в сезоне, продлив свою результативную серию до четырех игр.

Когда к середине третьего периода «Рейнджерс» сравняли счет, Панарин снова отметился результативным действием. Сперва он завез шайбу в чужую зону, а после затяжного розыгрыша отдал пас справа на синюю линию Адаму Фоксу. Дальний бросок защитника подправил на пятаке Крис Крайдер и вывел нью-йоркцев вперед — 4:3.

За две минуты до конца основного времени Панарин вместе с партнерами форсировал потерю у «Сент-Луиса» и кистевым броском из средней зоны отправил шайбу в пустые ворота. По итогам матча россиянин, набравший три очка, был признан второй звездой.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 29 бросков по своим воротам, нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко не набрал ни одного очка и закончил матч с худшим показателем полезности в команде («-3»).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 5:3 (1:0, 1:3, 3:0)

Голы: Лафренье, 8:55. Строум, 36:37. Немет, 47:27. Крайдер, 51:40 (бол.). Панарин, 58:08. — О’Райли, 37:30. Барбашев, 38:37. Перрон, 39:44.

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