Русский вечер в Вашингтоне: Овечкин, Кузнецов и Орлов забили по голу. Саше до Ягра — один хет-трик

Александр Великий вот-вот вытеснит чеха из топ-3 снайперов НХЛ всех времен.

Александр Великий вот-вот вытеснит чеха из топ-3 снайперов НХЛ всех времен.

К сегодняшнему матчу против «Каролины» «Вашингтон» подошел, имея три поражения подряд в основное время — ранее подобного не случалось с «Кэпиталз» в нынешнем сезоне. Двухдневная пауза после изнурительного матча против «Торонто» явно пошла на пользу одной из самых возрастных команд НХЛ.

Главной радостной новостью для «Вашингтона» до начала матча стало возвращение нападающего Энтони Манты. Канадец, обменянный в прошлогодний трейд-дедлайн из «Детройта», пропустил последние четыре месяца из-за травмы верхней части тела, успев провести только 10 матчей (2+4=6 очков).

Впервые за последние 46 игр главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт получил в свое распоряжение оптимальный набор форвардов в топ-9 — правда, из-за травмы Карла Хагелина Конор Шэри был переведен в четвертое звено к Дауду и Хэтэуэю. Для молодого Конора Макмайкла и чуть более опытного Даниэля Спронга, по сути, началась борьба за последнее место в основном составе.

«Каролина», славящаяся своей бросковой активностью, на удивление тяжело стартовала в матче, нанеся лишь шесть бросков в створ ворот Витека Ванечека.

«Вашингтон» сумел воспользоваться проблемами соперников в конце первого периода, когда Евгений Кузнецов в формате «пять на три», подобрав шайбу на синей линии после неудачного выброса, докатил с ней до левых «усов» и с кистей поразил ворота Фредерика Андерсена. Голкипер «Харрикейнз» не сумел среагировать на бросок россиянина из-за плотной опеки на пятаке со стороны Ти-Джея Оши.

Розыгрыш лишнего стал главным фактором матча: «Каролина» не смогла реализовать ни одной попытки из трех, в то время как «Вашингтон» в сумме дважды воспользовался удалениями «ураганов».

Следующий гол в большинстве также пришелся на концовку периода — правда, второго. На 36-й минуте при счете 2:0 главный специалист по реализации лишнего в истории НХЛ Александр Овечкин фирменным броском в касание из левого круга вбрасывания после паса Джона Карлсона от синей линии послал шайбу в ближний угол ворот Андерсена.

Капитан «Вашингтона» забросил 33-ю шайбу в нынешнем сезоне, превзойдя Кайла Коннора в споре за четвертое место лучших снайперов НХЛ, и 763-ю в карьере. До Яромира Ягра, находящегося на третьей строчке по голам за всю историю НХЛ, осталось всего три шайбы.

Если Овечкину удастся сохранить нынешний темп результативности (четыре гола за последние шесть игр), то он сможет ворваться в исторический топ-3 уже через пару недель.

В третьем периоде «Каролина» активизировалась, но ни одним из 17 бросков она так и не смогла пробить Ванечека. В сумме голкипер «Кэпиталз» отразил 36 бросков, оформив третий шатаут в сезоне и второй за последние четыре игры.

Итоговый счет матча на последней минуте установил Дмитрий Орлов. Через несколько секунд после завершения большинства «Кэпиталз» российский защитник бросил от левого борта, и шайба рикошетом от клюшки игрока «Каролины» Бретта Пеши оказалась в воротах. Забив восьмой гол, Орлов повторил второй результат в карьере по числу заброшенных шайб за один регулярный чемпионат.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников за 15 минут игрового времени отметился одним броском в створ, двумя силовыми приемами и показателем полезности «-1».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Каролина Харрикейнз» (Роли) — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы: Кузнецов, 18:33 (бол.). Фегервары, 28:30. Овечкин, 35:05 (бол.). Орлов, 59:02.

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