Овечкин сменил клюшку и забил важный гол. А в «Вашингтоне» объяснили, что не запрещали российский флаг

Александр Великий стал на один шаг ближе к Яромиру Ягру. Еще два гола, и Овечкин станет лучшим европейским снайпером в истории НХЛ.

Александр Великий стал на один шаг ближе к Яромиру Ягру. Еще два гола, и Овечкин станет лучшим европейским снайпером в истории НХЛ.

Овечкин отдал чудо-передачу

Александр Овечкин (764) еще на один шаг приблизился к Яромиру Ягру, который занимает третье место в списке лучших снайперов НХЛ всех времен (766).

А если Ови обгонит чеха, что позволит ему стать лучшим европейским снайпером в истории НХЛ, то впереди останутся только канадцы Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Сейчас каждый гол для Ови — на вес золота, потому что он находится под страшным давлением…

Домашний матч «Вашингтона» против «Сиэтла» (5:2) получился непростым, хотя уже к 13-й минуте хозяева забросили две шайбы. Первый гол был забит после того, как совершенно гениально сыграл Овечкин. Он-то выглядит весьма тяжеловесным форвардом, особенно с возрастом. Но тут Александр изящно убрал шайбу под себя, проходя одного соперника, совершил пируэт как в фигурном катании, уходя от другого — и сделал передачу на Тома Уилсона, который в падении вывел команду вперед.

Тем не менее «Сиэтл» сравнял счет, когда отличились Юнас Донской и Колин Блэквэлл. Но победный гол в большинстве с передачи Овечкина забил Конор Шири. А на 47-й секунде третьего периода уже сам Александр Великий реализовал большинство, вогнав шайбу в ворота могучим щелчком из своего «офиса» — левого круга вбрасывания.

Овечкин сменил клюшку, но рекламный контракт не потерял

Наблюдатели заметили, кстати, что свой 764-й гол капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил другой клюшкой, чем 763-й. Тогда у него была модель JetSpeed от одного производителя. Но компания сделала заявление, что больше не будет пока использовать Овечкина в своих глобальных рекламных компаниях.

«Хотя господин Овечкин не несет ответственности за действия российского правительства, мы приняли решение не использовать его или любого другого российского игрока в нашей глобальной коммуникации на данный момент», — заявил исполнительный директор Марруан Набих.

Так вот, теперь Овечкин сменил модель клюшки. И все равно забил. Причем экипировку этого производителя он по-прежнему использует, потому что находится с ним на контракте. Важный нюанс: Александр Великий может не быть образом в рекламных компаниях, но рекламный контракт у него остался. Как и у остальных российских хоккеистов — эта фирма экипирует чуть ли не половину лиги.

Можно ли приходить на хоккей с национальными флагами

В целом «Вашингтон» старается защитить своего лидера. Генеральный менеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан уже сказал, что к Овечкину приставлена дополнительная охрана, чтобы избежать самых разных провокаций.

«Люди выходят из себя, это сложно для них и их семей. Семей здесь и семей на родине. Это тяжелая ситуация», — сказал Маклеллан. Генменеджер заявил, что все в клубе поддерживают Овечкина, а усиление охраны — часть этой поддержки.

Причем клуб так заботится об Ови, что даже выпустил директиву перед прошлым матчем: нельзя приходить на Capital One Arena с российскими или украинскими флагами, чтобы спорт не смешивался с политикой.

Что интересно, американское сообщество вообще не обратило внимания на запрет российского флага на матчах пророссийского клуба, где выступают Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, Илья Самсонов. Но вот вокруг запрета украинского флага развернулась настоящая история. Потому что в эти дни в НХЛ проходят разнообразные акции: гимн Украины исполняют перед матчами канадских клубов, или вот «Сиэтл» разминку перед домашней игрой проводил с желто-синей иллюминацией.

В общем, американская пресса призвала «Вашингтон» к ответу: как вы могли ввести такой запрет? И появилась новость: два болельщика заявили, что они пришли на матч «Кэпиталз» — «Каролина» (4:0) с украинскими флагами, а их не пустили.

На это руководство Capital One Arena через твиттер посоветовало болельщикам ознакомиться с правилами безопасности, согласно которым «национальные флаги разрешены на мероприятиях, если они не загораживают обзор другим болельщикам и не мешают игре».

И вообще этот случай с запретом назвали единичным, когда охрана не разобралась в кодексе правил, поэтому поступила слишком жестко. Так что украинские флаги в каких-то местах на трибунах в матче с «Сиэтлом» все-таки были. Причем кто-то из фанатов пришел и с российским флагом.

В общем, «Вашингтон» хочет сделать все, чтобы избежать конфликтов и снять давление со своего лидера Александра Овечкина. Не за горами — плей-офф, куда «Кэпиталз» попадают. Важно выйти туда со свежей головой и нормальным спортивным настроем.

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