Неужели теперь «Локомотив» уволит Никитина? Ярославль провалил сезон, но безумную чехарду с тренерами пора кончать

Стали известны первые две команды, которые вылетели из Кубка Гагарина, — это «Нефтехимик» и «Локомотив».

Стали известны первые две команды, которые вылетели из Кубка Гагарина, — это «Нефтехимик» и «Локомотив».

«Нефтехимик»: Против лома нет приема

Никакого удивления по «Нефтехимику» быть не может. Нижнекамская команда в целом провела хороший регулярный чемпионат, выжала многое из своего ресурса, новый главный тренер Олег Леонтьев работал очень достойно.

И посмотрите, все четыре матча «Нефтехимик» уступил в одну шайбу (3:4, 1:2, 2:3 ОТ, 2:3). Но против лома нет приема, и когда ты играешь с мощным «Трактором», который набрал больше всех очков в регулярке (71 — столько же у «Магнитки»), было бы странно, если бы Челябинск споткнулся на скромном «Нефтехимике». Этого и не произошло. Счет в серии 4-0.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Пока всё идет к тому, что «Трактор» во втором раунде сыграет с «Салаватом Юлаевым», если на Востоке не произойдет какой-то большой сенсации.

Игорь Никитин: «Это неудовлетворительный результат»

По «Локомотиву» — ярославская команда выглядела сильно при Андрее Скабелке. Но железнодорожники завалили старт регулярного чемпионата и уволили тренера после всего девяти матчей. Импульсивность начальства «Локомотива», где еще с конца 80-х заправляет Юрий Яковлев, известна всем.

Ну да, на рынке был свободен Игорь Никитин, с которым ЦСКА дошел до финала Кубка Гагарина. Очень крутой тренер, и было грех такого не пригласить.

Однако это не привело ни к чему хорошему. Весь чемпионат «Локомотив» играл очень нестабильно. В итоге попал в плей-офф, хотя будь конкуренция на Западе повыше, можно было оказаться и за бортом кубковой восьмерки.

Февральское окно, когда можно было провести вторую предсезонку, не дало большого результата. Многие думали, что «Локомотив» за счет этого сможет переиграть ЦСКА, которому было трудно сразу переключиться на плей-офф КХЛ после Олимпиады. Но в итоге «Локомотив» не сумел взять ни одного матча в серии.

Косячил основной вратарь Паскуале, и его заменили на Исаева. Очень невыразительно выглядела атака, а в защите происходили необъяснимые сбои.

Если Яковлев в межсезонье теперь уволит Никитина и его помощника Дмитрия Юшкевича — я вообще не удивлюсь. Но с этой чехардой тренеров в «Локомотиве», конечно, надо уже кончать.

Локомотив — ЦСКА. Голы и лучшие моменты (видео). КХЛ. Хоккей

…После матча «Локомотив» — ЦСКА (1:4) с журналистами пообщался главный тренер хозяев Игорь Никитин.

— За сегодняшнюю игру неприятно перед болельщиками. Столько народу собралось, не смогли их порадовать. ЦСКА — с победой, это заслуженно, — сказал Никитин.

— Подведите итоги сезона с «Локомотивом».

— Результат неудовлетворительный, но итоги подводить рано. Нужно все проанализировать. Но факты налицо.

— У «Локомотива» была большая фора — подготовка в февральское окно, когда у ЦСКА в Пекин уехали многие олимпийцы. Почему вы не реализовали это преимущество?

— Если бы мы не были готовы, то не смогли бы играть против ЦСКА. Впрочем, любые мои слова сейчас будут выглядеть как оправдание. Мы планомерно работали, и физика была нормальная, но не получилось.

— Почему поплыл ваш основной вратарь Эдди Паскуале? Может, он совсем не о хоккее думал?

— Сейчас такое время, что вообще мало какие иностранцы думают о хоккее. Вратарь — это половина команды. И здесь мы Америку не откроем. Тут есть хороший плюс, Исаев получил очень серьезную практику.

— Вас было принято считать кубковым бойцом, но сейчас вы проиграли седьмой матч подряд. Почему? Кризис идей?

— Вы сами ответили на свой вопрос.

— Артем Анисимов не имел игровой практики на Олимпиаде. Могло ли это сказаться в серии?

— Нужно понимать, что мы играли с квалифицированными оппонентами. А втягивающие игры у Артема пришлись сразу на плей-офф. Это было непросто. Но Артем старался и сделал все что мог.

Сергей Федоров: «Наши шведы держались до последнего»

А вот что журналистам сообщил главный тренер гостей Сергей Федоров. Во втором раунде ЦСКА, видимо, будет играть с победителем пары московское «Динамо» — «Северсталь».

— У нас получилось обыграть хорошего организованного соперника, который не прощает ошибок. Нам удалось вырвать первые два матча, но в них были кое-какие нервные моменты. В третьем матче обе команды играли 126 минут, но наше большинство наконец-то сработало, — подчеркнул Федоров. — Мы прошли определенный путь, и он нам поможет в дальнейшем. Я сам еще не все осознал, но рад за то, что ЦСКА показал характер. Мы победили очень крепкого и организованного соперника.

— Как вам удалось так перезагрузиться после Олимпиады? Армейцы сыграли эту серию очень вдохновенно.

— Я бы не сказал, что у нас олимпийцы были самыми свежими. У нас было всего шесть-восемь дней на подготовку, включая пару выходных. Достаточно короткий срок. Но нам все-таки удалось выиграть те очень близкие матчи. И самый длинный матч — третий в Ярославле. Все-таки 126 минут — это небольшая лотерея. И там, и здесь было большинство, ошибки. Это был очень крепкий хороший соперник. И в каждой игре были определенные нюансы, в какие-то моменты нас «Локомотив» даже переигрывал. Я рад, что так сложилась серия. И я рад за ребят, которые целый месяц готовились в России, ждали наших олимпийцев и болели за них. Нам удалась трансформация, и в последние дни перед серией мы подсобрали энергию.

— Как на ЦСКА сказался отъезд Вальмарка и Нордстрема?

— Ребята сделали все что могли, держались до последнего. Не знаю деталей, но это очень серьезная, семейная тема. Спасибо им за работу.

Мы заполнили эти две позиции. Резервисты показали достаточно хороший, зрелый уровень. В плане перестройки каких-то тактических моментов — они не оказались глобальными.

— Почему не играет Даррен Дитц? Он не собирается уезжать?

— У него травма верхней части тела. Надеюсь, он будет отсутствовать несколько дней — и вернется во втором раунде, пусть и не с начала.

— Пойдете на матч «Динамо» — «Северсталь» смотреть своего будущего соперника?

— Теперь задумаюсь об этом. В этой серии играют две очень хорошие команды. Нужно отдохнуть от хоккея, но это будет недолгая пауза.

КХЛ. Плей-офф

«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Голы: Коршков, 9:50. — Каменев, 1:10 (бол.). Провольнев, 12:04. Григоренко, 46:06 (бол.). Карнаухов, 48:29.

Счет в серии — 0-4

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