Хоккей. Россия — Дания. Кто продолжит борьбу за медали Олимпиады. Онлайн!

В Пекине начинаются четвертьфиналы.

В Пекине начинаются четвертьфиналы.

Соперники встречались на предварительном этапе, и тогда российская сборная победила со счетом 2:0, забросив вторую шайбу на последних секундах в пустые ворота

Накануне сборная Дании обыграла в матче за выход в четвертьфинал Латвию — 3:2

обыграла в матче за выход в четвертьфинал Латвию — 3:2 Победитель этого четвертьфинала в полуфинале сыграет с лучшим в паре Финляндия — Швейцария

20` Завершился первый период. Он порадовал и результатом, и игрой

20` Но практически сразу и Чибисов получает малый штраф. 4 на 4 будет игра

19` Большинство будет у нашей сборной в концовке периода

15` Вся игра идет в зоне сборной Дании. Дам работает без отдыха

13` Гол! Шипачев с острого угла забивает. Наконец-то. Первый гол нашего капитана на турнире

11` Хорошая затяжная атака получилась у нашей сборной. Большое преимущество у российской команды.

8` Вот и первый серьезный бросок по воротам. Шарипзянов зарядил от синей линии.

3` Пока в средней зоне идет игра. Опасных моментов нет

1` Стартовое вбрасывание выиграл Сергей Андронов. Армейская тройка Григоренко - Андронов - Плотников - вышла в старте

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

У датчан, в отличие от первого матча с российской командой, вратарь Себастьян Дам.

Предматчевая раскатка закончена, сейчас заливка льда, и все начнется

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Состав сборной России. В воротах, как и в предыдущих матчах, Иван Федотов. Изменений, по сравнению с игрой против Чехии, нет.

Олимпийские игры-2022. Пекин (Китай)

Хоккей. Мужчины. Четвертьфинал

Россия — Дания — 1:0 (1:0)

Гол: Шипачев, 13,

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