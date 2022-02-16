Хоккей. Россия — Дания. Кто продолжит борьбу за медали Олимпиады. Онлайн!

- Соперники встречались на предварительном этапе, и тогда российская сборная победила со счетом 2:0, забросив вторую шайбу на последних секундах в пустые ворота
- Накануне сборная Дании обыграла в матче за выход в четвертьфинал Латвию — 3:2
- Победитель этого четвертьфинала в полуфинале сыграет с лучшим в паре Финляндия — Швейцария
20` Завершился первый период. Он порадовал и результатом, и игрой
20` Но практически сразу и Чибисов получает малый штраф. 4 на 4 будет игра
19` Большинство будет у нашей сборной в концовке периода
15` Вся игра идет в зоне сборной Дании. Дам работает без отдыха
13` Гол! Шипачев с острого угла забивает. Наконец-то. Первый гол нашего капитана на турнире
11` Хорошая затяжная атака получилась у нашей сборной. Большое преимущество у российской команды.
8` Вот и первый серьезный бросок по воротам. Шарипзянов зарядил от синей линии.
3` Пока в средней зоне идет игра. Опасных моментов нет
1` Стартовое вбрасывание выиграл Сергей Андронов. Армейская тройка Григоренко - Андронов - Плотников - вышла в старте
У датчан, в отличие от первого матча с российской командой, вратарь Себастьян Дам.
Предматчевая раскатка закончена, сейчас заливка льда, и все начнется
Состав сборной России. В воротах, как и в предыдущих матчах, Иван Федотов. Изменений, по сравнению с игрой против Чехии, нет.https://twitter.com/russiahockey/status/1493812803274215425
Олимпийские игры-2022. Пекин (Китай)
Хоккей. Мужчины. Четвертьфинал
Гол: Шипачев, 13,
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