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Хоккей

Олимпийский детектив: «травмированный» Кузьменко все же сыграл в среду. Но не за сборную, а за СКА

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Олимпийский детектив: «травмированный» Кузьменко все же сыграл в среду. Но не за сборную, а за СКА
Фото: © КХЛ / Смирнов Илья
Почему форварда СКА убрали из сборной перед стартом олимпийского турнира, выдумав несуществующую травму?

История с отчисленным ранее из сборной по состоянию здоровья форвардом Андреем Кузьменко в среду вечером получила продолжение. Нападающий принял участие в турнире, проходящем в Сочи, где СКА встречался с хозяевами, и провел на льду почти 20 минут

Кузьменко вышел в ударном звене армейцев вместе с еще одним нападающим Антоном Бурдасовым, покинувшим нашу олимпийскую команду после сборов в Новогорске. Результативными действиями Андрей на этот раз не отметился. Однако выходил и в равных составах, и в большинстве, начал игру в овертайме. В итоге его звено и склонило чашу весов в пользу СКА —  5:4 в дополнительное время.

Этот факт окончательно запутал историю с молодым форвардом. Ведь сегодня после матча со швейцарцами главный тренер сборной России Алексей Жамнов еще раз заявил:

— У Кузьменко на самом деле было много микротравм. Мы весь отчет отправили в ФХР. У нас есть доктора, которые за ним следили. Тренерскому штабу каждый день сообщают, кто здоров, кто не здоров. Кто может тренироваться, кто не может. Из этого все и сложилось. Кузьменко не мог на все сто процентов отдаваться тренировочному процессу. Есть тренировки, на которые он не мог выходить. Мы приняли решение отправить его домой, чтобы он залечил свои травмы…

Алексей Жамнов / Фото: © ФХР

— Почему тогда СКА заявляет, что Андрей полностью здоров?

— Свяжитесь с клубом СКА.

Недоумение и вопросы журналистов вызвала информация, еще накануне, вскоре после того как Кузьменко прилетел из Китая в Россию и присоединился к команде, опубликованная на официальном сайте СКА:

Форвард прошел независимое медицинское обследование в многофункциональном медицинском центре по оказанию консультативной, диагностической и лечебной медицинской помощи «Даниэль» у ведущих специалистов в области травматологии Краснодарского края. По результатам обследования форвард допущен к занятиям профессиональным спортом. Андрей Кузьменко присоединился к команде и имеет возможность принять участие в ближайших контрольных матчах.

Это, собственно, и произошло в среду вечером — Кузьменко принял участие в матче с «Сочи». И после этого вопросы действительно были уже к главному тренеру, а по совместительству и руководителю СКА Роману Ротенбергу.

— Мы благодарны за то, что Кузьменко был вызван в сборную, он получил хороший опыт. Конечно, он пока не акклиматизировался после долгого перелета и находится из-за этого не в самом лучшем состоянии. Но Андрей сам очень хотел сыграть сегодня, — заявил Ротенберг. — Ему это было очень важно после всех этих ситуаций, в которых игрок оказался. Мы провели углубленное медицинское обследование и в клубе, и у независимых докторов. Они допустили нападающего к матчу. Так что ждем от Кузьменко хорошей игры и с шайбой, и без шайбы. Вы все прекрасно видите, как он прогрессирует в этом сезоне. Мы продолжаем над этим работать. Думаю, что в следующем матче на турнире он еще лучше сыграет.

Фото: © КХЛ / Смирнов Илья

— Как вице-президент ФХР вы связывались с тренерами сборной, чтобы выяснить — что за загадочную травму обнаружили у Андрея? Это же касается здоровья вашего игрока.

— Именно поэтому Кузьменко прошел полное медицинское обследование и был допущен к сегодняшнему матчу. От докторов сборной мы никакого официального заключения о травмах Кузьменко не получали. Мы общаемся с тренерским штабом сборной, но не можем опираться просто на чьи-то высказывания о здоровье игрока. Мы доверяем также и своим докторам, работающим с командой. Но чтобы никто не подозревал, что наши клубные медики действуют пристрастно, мы проверили здоровье Андрея еще на всякий случай еще и в медицинском центре Сочи, который работает с клубами КХЛ. Нам было важно получить результаты независимого обследования. Все документы отправлены в лигу. По формальным признакам препятствий к его участию в игре нет.

Фото: © КХЛ / Сорока Дмитрий

— Как я понимаю, и у самого Кузьменко нет жалоб на здоровье?

— Ну, вы же видели, что он сегодня провел на льду 19 минут и 45 секунд. По-моему, это и есть самый лучший ответ на ваш вопрос.

Вот так непонятно завершилась эта почти детективная история. Нам всем по-прежнему остается только догадываться, чем Кузьменко не устраивал тренеров сборной. Почему был отчислен из национальной команды в связи с явно надуманной травмой? Зачем его вообще изначально приглашали тогда на сборы? И отчего СКА так активно доказывает, что их форвард полностью здоров и готов играть?

Пока ясно только одно — хорошей атмосфере в сборной России во время главного турнира четырехлетия все эти тайны пекинского двора не способствуют.

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