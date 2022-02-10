Олимпийский детектив: «травмированный» Кузьменко все же сыграл в среду. Но не за сборную, а за СКА

Почему форварда СКА убрали из сборной перед стартом олимпийского турнира, выдумав несуществующую травму?

Почему форварда СКА убрали из сборной перед стартом олимпийского турнира, выдумав несуществующую травму?

История с отчисленным ранее из сборной по состоянию здоровья форвардом Андреем Кузьменко в среду вечером получила продолжение. Нападающий принял участие в турнире, проходящем в Сочи, где СКА встречался с хозяевами, и провел на льду почти 20 минут

Кузьменко вышел в ударном звене армейцев вместе с еще одним нападающим Антоном Бурдасовым, покинувшим нашу олимпийскую команду после сборов в Новогорске. Результативными действиями Андрей на этот раз не отметился. Однако выходил и в равных составах, и в большинстве, начал игру в овертайме. В итоге его звено и склонило чашу весов в пользу СКА — 5:4 в дополнительное время.

Этот факт окончательно запутал историю с молодым форвардом. Ведь сегодня после матча со швейцарцами главный тренер сборной России Алексей Жамнов еще раз заявил:

— У Кузьменко на самом деле было много микротравм. Мы весь отчет отправили в ФХР. У нас есть доктора, которые за ним следили. Тренерскому штабу каждый день сообщают, кто здоров, кто не здоров. Кто может тренироваться, кто не может. Из этого все и сложилось. Кузьменко не мог на все сто процентов отдаваться тренировочному процессу. Есть тренировки, на которые он не мог выходить. Мы приняли решение отправить его домой, чтобы он залечил свои травмы…

— Почему тогда СКА заявляет, что Андрей полностью здоров?

— Свяжитесь с клубом СКА.

Недоумение и вопросы журналистов вызвала информация, еще накануне, вскоре после того как Кузьменко прилетел из Китая в Россию и присоединился к команде, опубликованная на официальном сайте СКА:

Форвард прошел независимое медицинское обследование в многофункциональном медицинском центре по оказанию консультативной, диагностической и лечебной медицинской помощи «Даниэль» у ведущих специалистов в области травматологии Краснодарского края. По результатам обследования форвард допущен к занятиям профессиональным спортом. Андрей Кузьменко присоединился к команде и имеет возможность принять участие в ближайших контрольных матчах.

Это, собственно, и произошло в среду вечером — Кузьменко принял участие в матче с «Сочи». И после этого вопросы действительно были уже к главному тренеру, а по совместительству и руководителю СКА Роману Ротенбергу.

— Мы благодарны за то, что Кузьменко был вызван в сборную, он получил хороший опыт. Конечно, он пока не акклиматизировался после долгого перелета и находится из-за этого не в самом лучшем состоянии. Но Андрей сам очень хотел сыграть сегодня, — заявил Ротенберг. — Ему это было очень важно после всех этих ситуаций, в которых игрок оказался. Мы провели углубленное медицинское обследование и в клубе, и у независимых докторов. Они допустили нападающего к матчу. Так что ждем от Кузьменко хорошей игры и с шайбой, и без шайбы. Вы все прекрасно видите, как он прогрессирует в этом сезоне. Мы продолжаем над этим работать. Думаю, что в следующем матче на турнире он еще лучше сыграет.

— Как вице-президент ФХР вы связывались с тренерами сборной, чтобы выяснить — что за загадочную травму обнаружили у Андрея? Это же касается здоровья вашего игрока.

— Именно поэтому Кузьменко прошел полное медицинское обследование и был допущен к сегодняшнему матчу. От докторов сборной мы никакого официального заключения о травмах Кузьменко не получали. Мы общаемся с тренерским штабом сборной, но не можем опираться просто на чьи-то высказывания о здоровье игрока. Мы доверяем также и своим докторам, работающим с командой. Но чтобы никто не подозревал, что наши клубные медики действуют пристрастно, мы проверили здоровье Андрея еще на всякий случай еще и в медицинском центре Сочи, который работает с клубами КХЛ. Нам было важно получить результаты независимого обследования. Все документы отправлены в лигу. По формальным признакам препятствий к его участию в игре нет.

— Как я понимаю, и у самого Кузьменко нет жалоб на здоровье?

— Ну, вы же видели, что он сегодня провел на льду 19 минут и 45 секунд. По-моему, это и есть самый лучший ответ на ваш вопрос.

Вот так непонятно завершилась эта почти детективная история. Нам всем по-прежнему остается только догадываться, чем Кузьменко не устраивал тренеров сборной. Почему был отчислен из национальной команды в связи с явно надуманной травмой? Зачем его вообще изначально приглашали тогда на сборы? И отчего СКА так активно доказывает, что их форвард полностью здоров и готов играть?

Пока ясно только одно — хорошей атмосфере в сборной России во время главного турнира четырехлетия все эти тайны пекинского двора не способствуют.

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