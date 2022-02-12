Хоккей. Россия - Чехия. Историческое противостояние извечных соперников. Онлайн!

Заключительный матч предварительного этапа.

Заключительный матч предварительного этапа.

Российская команда досрочно завоевала первое место в группе и избавила себя от лишнего матча за выход в четвертьфинал

Но количество очков и разница шайб важны для определения рейтинга по итогам предварительного этапа, в зависимости от которого определяется соперник в плей-офф

Сборная Чехии сначала уступила датчанам, а затем победила Швейцарию, но лишь в серии буллитов

Голкипер российской команды Иван Федоров два матча отыграл на ноль

8` Федотов спасает после броска Крейчи. В растяжке достал тяжелейшую шайбу

6` Коварж и Червенка попытались устроить замес на нашем пятачке

5` ГОЛ! Владимир Ткачев бросил из левого круга. Шайба прошла подмышкой у Симона Грубеца.

3` Но никакой пользы из численного большинства наши извлечь не сумели.

1` Сразу после стартового вбрасывания чехи получили малый штраф. Воронков вынудил Гику нарушить правила. 12 секунд всего успели сыграть.

Совсем немного осталось до стартового вбрасывания, подготовка льда уже закончилась. Ждем, что наша команда покажет наконец ту игру, что от нее ждут.

В первых двух матчах вопросов к сборной было достаточно. Претензий не было лишь к Федотову

Состав российской команды. Изменения во всех звеньях кроме третьего. В первой тройке партнерами Шипачева станут Галиев и Чибисов. Гусев переведен во второе звено, а Григоренко - в четвертое. В воротах снова Иван Федотов.

Олимпийские игры-2022. Пекин (Китай)

Хоккей. Мужчины. Групповой этап

Группа В

Россия — Чехия — 1:0 (1:0)

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