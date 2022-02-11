Перебороть, а не переиграть? Сборная России вымучила вторую победу на Олимпиаде

Что с такой игрой делать в плей-офф?

Что с такой игрой делать в плей-офф?

60 минут возни с датчанами увенчались победой сборной России (2:0). Спасибо Павлу Карнаухову и голкиперу Ивану Федотову. Но как быть дальше, в более важных матчах…

Матч со Швейцарией был признан идеальным

Датчане победили чехов в первом матче (2:1), и все смешалось в доме Облонских. Теперь если бы сборная России выигрывала у Дании, уже имея три очка за Швейцарию (1:0), это с высокой долей вероятности гарантировало бы нам первое место в группе «В» со всеми вытекающими благами. А именно — выход в четвертьфинал напрямую, без квалификационного раунда, и чисто теоретически это должен быть более слабый соперник. Ну, наверное! Хотя ту же Данию назвать здесь слабой не повернется язык.

Тем не менее, наш тренерский штаб по первой игре со швейцарцами все устроило. Состав не изменился от слова совсем, и только вторым вратарем вышел Тимур Билялов, которому дали посидеть на лавке вместо Александра Самонова.

Вот такая сборная.

Федотов и Билялов

Никишин — Нестеров, Гусев — Григоренко — Шипачев

Елесин — Яковлев, Галиев — Семенов — Грицюк

Телегин — Войнов, Слепышев — Карнаухов — Воронков

Шарипзянов, Ткачев — Андронов — Чибисов, Каюмов

Наша команда снова играла в 13 форвардов и семь защитников. И стоило обратить на такой нюанс, что матч начинался в полдень по местному времени (07:10 утра по Москве). Ну да, вы скажете, что на Олимпиаде нужно хорошо играть даже ночью. Но биоритмы не обманешь.

Креатива — ноль

Первый период производил, конечно, странное впечатление. Сборная России почти не бросала по датским воротам, а наш соперник играл в строгий откат, действуя по схеме «один плюс четыре». То есть четверо сзади и один форвард выдвинут вперед в надежде на то, чтобы убежать в контратаке.

Тоску навевала и мысль, что матч проходил по похожему сценарию, как и со Швейцарией, где мы тоже не забили, и помог лишь автогол от ноги бедного Энцо Корви.

Вчера на тренировке я даже говорил об этом с тренером сборной и главкомом ЦСКА Сергеем Федоровым. Спросил прямо: «Почему вы набрали такой рабоче-крестьянский состав без искры креатива? Ваша цель тут — перебороть, а не переиграть соперника?»

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Федоров в этом диспуте возразил, что состав у нас не рабоче-крестьянский, креативно забить способно звено. Но команду за излишний креатив со швейцарцами даже пожурили.

То есть мнения полностью разошлись. Тогда я спросил Федорова, почему в сборной не ставят в одно звено Вадима Шипачева и Станислава Галиева, лучшую клубную связку КХЛ из московского «Динамо». Тем более на лавке работает и тренер этого клуба Алексей Кудашов. Федоров ответил уклончиво: «Такое наше решение».

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

При этом учтите, что из десятки лучших российских бомбардиров КХЛ на Олимпиаду поехали только трое: Шипачев, Галиев и Никита Гусев. Семерых в сборную не взяли: это Андрей Кузьменко, Дамир Жафяров, Антон Бурдасов, Николай Голдобин, Никита Тертышный, Дмитрий Рашевский, Александр Хохлачев.

В принципе, логика тут понятна. Семерых названных игроков объединяет то, что они не слишком хороши в игре, которую можно назвать «биться-бороться». Хоккей на Олимпиаде проходит на маленьких площадках НХЛ. Поэтому нужны силовые форварды, способные и борьбу выдерживать, и набирать очки. Идеальные примеры — Сергей Плотников или Андрей Чибисов.

И посмотрите, как терялись Шипачев и Гусев в плотной борьбе, когда шли на датские ворота. Но я вам честно скажу: мне вообще без разницы, в красивый ли хоккей играет сборная России, какой там состав, и сколько забрасывается шайб. Неважно, каким путем ты придешь к золоту Олимпиады — главное к нему прийти.

С этой точки зрения все выглядело неплохо.

Паша Карнаухов, спасибо!

Большинство у нас тоже не работало, и уже шесть попыток на этом турнире улетели в трубу: три — со швейцарцами, еще три — сейчас с датчанами.

Но на 29-й минуте выручил Павел Карнаухов, который пошел на добивание, выиграл борьбу у защитника и со второй попытки добил шайбу в ворота, прострелив ловушку Фредерика Дикова. Кстати, посмотрите — датчане не определили в свои ворота Себастьяна Дама, который стал героем в матче с чехами, отразив 39 бросков. Видимо, решили его поберечь до игры со швейцарцами, которая кажется более стратегически важной.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Может даже, у датчан была и такая мысль: «Что мы будем Дама на русских разменивать? Если нам чехи бросили 40 раз, то сборная России что — 80 бросков нанесет? Не будем напрягать ветерана».

И вправду, во втором периоде сборная России раскатилась и на этом отрезке перебросала датчан со счетом 16-5. К тому же наш голкипер Иван Федотов снова играл как боженька, и когда соперник опасно атаковал, он отбивал шайбу даже головой. Точнее, шлемом. Выглядело это эффектно.

Можно ли занять первое место в группе «В», забросив только три шайбы? Матч развивался именно по такому сценарию.

Честно вам скажу, третий период я даже не помню. Был ли он? Или это лишь сон, мираж, призрачное виденье. Вроде бы да. Кто-то куда-то бежал, бросал, удалялся, статистика утверждает, что третий период все-таки был. Но никакого впечатления о такой игре в памяти не отложилось, уж извините.

Вывод по матчу: Россия совершила невозможное, чуть ли не обеспечив себе первое место в группе «В», забив при этом лишь трижды. Теперь важно, чтобы чехи со швейцарцами в следующем матче ушли в овертайм. Лучший игрок нашей команды — Иван Федотов. Но остальных вообще не видно. Рабоче-крестьянский состав. Биться-бороться, сеять и пахать.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Но скажите, есть ли разница для вас, по какой тропинке идти к золоту? Лишь бы в итоге эта дорога оказалась верной.

Олимпийские игры-2022. Пекин (Китай)

Хоккей. Мужчины. Групповой этап

Группа В

Дания — ОКР — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Гол: Карнаухов, 29, Семенов, 60.

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