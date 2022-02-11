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Хоккей

Хоккей. Россия — Дания. Встреча лидеров группы. Онлайн!

06:34
Хоккей. Россия — Дания. Встреча лидеров группы. Онлайн!
Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ
Второй матч команды Жамнова в олимпийском турнире.
  • Российская команда в стартовом матче одержала тяжелую победу над сборной Швейцарии
  • Датчане стали главной сенсацией первого тура, переиграв сборную Чехии 2:1
  • В составе сборной Дании несколько опытных игроков: Франс Нильсен и Миккель Бедкер долгое время играли в НХЛ, а Никлас Йенсен — лидер нынешнего «Йокерита»

Состав российской сборной такйо эе как и в первом матче. Лишь вторым вратарем заявлен Билялов, а не Самонов.

https://twitter.com/russiahockey/status/1491973081719468036

Олимпийские игры-2022. Пекин (Китай)

Хоккей. Мужчины. Групповой этап

Группа В

Дания — ОКР — 0:0 (0:0)

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