Хоккей. Россия — Дания. Встреча лидеров группы. Онлайн!

Второй матч команды Жамнова в олимпийском турнире.
- Российская команда в стартовом матче одержала тяжелую победу над сборной Швейцарии
- Датчане стали главной сенсацией первого тура, переиграв сборную Чехии 2:1
- В составе сборной Дании несколько опытных игроков: Франс Нильсен и Миккель Бедкер долгое время играли в НХЛ, а Никлас Йенсен — лидер нынешнего «Йокерита»
Состав российской сборной такйо эе как и в первом матче. Лишь вторым вратарем заявлен Билялов, а не Самонов.https://twitter.com/russiahockey/status/1491973081719468036
Олимпийские игры-2022. Пекин (Китай)
Хоккей. Мужчины. Групповой этап
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