Овечкин не смог сыграть против Макдэвида и Драйзайтля. Коронавирус не дал встретиться претендентам на звание лучшего игрока

«Вашингтон» отыгрался с 0:3, но обидно пропустил в большинстве.

«Вашингтон» отыгрался с 0:3, но обидно пропустил в большинстве.

За сутки с вечера вторника до вечера среды для болельщиков «Вашингтона» свершилось столько событий, что их хватило бы и на неделю.

Сначала «Кэпиталз» выиграли в «Питтсбурге» у Кросби и Малкина благодаря дублю Орлова и блестящей игре Самсонова.

По возвращению домой оказалось, что не все в порядке с тестом на коронавирус у Александра Овечкина. Капитан оставался единственным игроком команды, который в этом сезоне не пропустил ни одного матча. Но вот теперь и ему пришлось попасть в ковид-протокол.

Правда, тут не все так плохо. За время карантина Овечкин пропустит всего одну встречу регулярки и не поедет на Матч звезд в Лас-Вегас. Вряд ли сам игрок будет сильно переживать по этому случаю, последние годы он всячески старался увильнуть от подобных мероприятий, за что даже получал дисквалификацию на два матча. Здесь же обойдется одной игрой и без санкций.

А вот хоккейные болельщики опять в минусе. Мало того что они вновь не увидят Ови на Матче всех звезд, так еще не получилось посмотреть на противостояние Овечкин — Макдэвид. «Эдмонтон» прилетел в Вашингтон впервые с 2018 года, а Овечкин — в ковид-протоколе. Яркую афишу пришлось перерисовывать.

Выходя на раскатку, игроки «Вашингтона» как обычно дурачились с Овечкиным, но на этот раз с воображаемым.

Однако «Эдмонтону» на проблемы хозяев было наплевать.

На второй минуте Драйзайтль открыл счет, забросив свою 32-ю шайбу в сезоне. Через полторы минуты отличился вернувшийся в хоккей Эвандер Кейн, который пока хорошо смотрится в новой команде. А на шестой минуте счет стал 3:0, и это уже сказал свое слово в большинстве Коннор Макдэвид.

Илья Самсонов, накануне отразивший 43 броска и ставший героем матча, на этот раз пропустил три шайбы после первых четырех бросков и отправился на скамейку. На замену ему вышел Феникс Копли, который не играл в НХЛ почти три года.

0:3 после пяти минут не повод опускать руки, «Вашингтон» и не опустил. Еще в первом периоде Ларс Эллер один гол отыграл. Во втором хозяева еще поддавили, и Коннор Шири сократил разрыв до минимума, а в начале третьего Евгений Кузнецов сделал счет ничейным. Его наброс на пятачок с острого угла рикошетом от конька защитника превратился в гол. Теперь уже у «Вашингтона» было психологическое преимущество.

Более того, за пять минут до окончания хозяева получили большинство и обосновались в зоне соперника, но тут «Вашингтону» не повезло, причем несколько раз.

Джон Карлсон потерял шайбу, два игрока «Ойлерз» убежали в контратаку на одного защитника, и там после двух бросков, отскока от вратаря и защитника шайба все же попала к Ньюдженту-Хопкинсу, который завез ее в пустой угол.

Хозяева сняли вратаря, но снова потеря, и Ньюджент-Хопкинс еще и поразил пустые ворота.

3:5 — погоня «Вашингтона» не принесла даже одного очка. Видимо, пришлось вернуть должок за победу над «Питтсбургом» накануне, где «Кэпиталз» уступали по игре, но выиграли по счету.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — 3:5 (1:3, 1:0, 1:2)

Голы: Эллер, 7:36. Шири, 29:16. Кузнецов, 42:48. — Драйзайтль, 1:30. Кейн, 3:01. Макдэвид, 5:07 (бол.). Ньюджент-Хопкинс, 55:57 (мен.), 58:55.

Кирилл Капризов поучаствовал в разгроме «Чикаго». На его счету теперь 19 голов и 53 очка за результативность. Результативная серия длится уже восемь матчей, а если исключить одну игру, пропущенную из-за травмы, то целых двенадцать. «Миннесота» выиграла уже шестой матч подряд.

«Чикаго Блэкхокс» (Чикаго) — «Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — 0:5 (0:0, 0:3, 0:2)

Голы: Годро, 24:53 (бол.). Цукарелло, 26:56. Капризов, 34:08. Фиала, 50:38. Штурм, 52:02.

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