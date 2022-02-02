Орлов и Самсонов затмили Овечкина и Малкина. У Александра еще не было такой серии в сезоне

Двое россиян стали лучшими игроками матча «Вашингтона» и «Питтсбурга».

Двое россиян стали лучшими игроками матча «Вашингтона» и «Питтсбурга».

Даже несмотря на то что «Вашингтон» и «Питтсбург» в последние годы не числятся среди основных фаворитов НХЛ, их встречи всегда привлекают повышенное внимание. Для российских же болельщиков это по-прежнему главное дерби НХЛ. Нестареющий Овечкин против Кросби и Малкина, что еще нужно?

К третьей встрече в сезоне команды подошли в похожей игровой ситуации с дополнительной турнирной мотивацией.

«Питтсбург» после слабого старта сезона с наступлением зимы преобразился: 10-матчевая победная серия в декабре, затем еще шесть побед подряд в январе. Но вот на прошлой неделе случился сбой — три домашних поражения подряд от не самых сильных «Детройта», «Сиэтла» и «Лос-Анджелеса».

«Вашингтон» забуксовал еще раньше. С наступлением 2022-го у столичной команды наступил спад и «Кэпиталз» потеряли место в первой тройке дивизиона, которое занял как раз «Питтсбург».

Начало матча получилось неожиданным. «Вашингтон» остался в меньшинстве, но «Кэпиталз» организовали контратаку, и Ник Дауд убежал один на один с вратарем «Питтсбурга» Тристаном Джарри.

«Питтсбург», правда, успел ответить в том же самом большинстве. Евгений Малкин бросил в касание после паса из-за ворот и продлил свою результативную серию до девяти встреч.

Сразу после этого в столкновении травму получил голкипер «Вашингтона» Витек Ванечек, и на замену ему вышел Илья Самсонов. И этот момент станет одним из ключевых в матче.

В середине первого периода «Вашингтон» вновь остался в меньшинстве, и Брайан Раст с передачи Кросби вывел «Питтсбург» вперед.

Но ненадолго, теперь уже «Кэпиталз» использовали лишнего игрока. Дмитрий Орлов первым успел к отскочившей от вратаря шайбе и поразил пустой угол — 2:2 после захватывающего первого периода.

Начался второй, и удаления пошли у «Вашингтона». Только гости отбились (игра высоко поднятой клюшкой Дауда), как Тревор ван Римсдайк выбросил шайбу на трибуну, и спецбригада «Питтсбурга» в третий раз в матче реализовала большинство. Вновь забросил Брайан Раст, который внезапно стал главной боевой единицей «Пингвинов». Это уже 12-й гол нападающего в последних 12 матчах (а есть еще и 11 передач), и как раз перед игрой его включили в число трех звезд января НХЛ.

«Питтсбург» мог увеличить разницу в счете, но несколько раз выручил Самсонов — соотношение бросков в этой двадцатиминутке 23:7 в пользу хозяев, однако к перерыву вновь была ничья. Даниэл Спронг подхватил шайбу в своей зоне после ошибки Малкина, прошел по борту всю площадку, увернувшись от защитников, и забил с пятачка.

В третьем периоде была равная игра, удалений не было, а «Питтсбург» в этот раз забивал исключительно в большинстве. «Вашингтон», хотя и имел небольшое преимущество, был удовлетворен ничьей в основное время и как минимум набранным очком в гостевом поединке.

В овертайме вновь выручил Самсонов, спас ворота после выхода Кросби один на один. Дело шло к буллитам, но на последней минуте Дмитрий Орлов катался-катался кругами в зоне «Питтсбурга», да и бросил по воротам. И попал. 4:3. Дубль нашего защитника стал четвертым в его карьере. По окончании матча его признали первой звездой, а второй стал Илья Самсонов, отразивший 43 броска, это второй результат в его карьере.

Что же Овечкин? Александр нанес пять бросков, но уже в четвертом матче подряд покинул лед без очков — такой серии в нынешнем сезоне еще не было, но главное сегодня — победа в гостях у принципиального соперника.

«Питтсбург» проиграл четвертый раз подряд и теперь опережает «Вашингтон» всего на три очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 3:4 ОТ (2:2, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Малкин, 6:26 (бол.). Раст, 11:26 (бол.), 24:44 (бол.). — Дауд, 5:40 (мен.). Орлов, 16:13 (бол.), 64:17. Спронг, 39:18.

Пока Овечкина застыл на цифре 29 голов, его конкуренты в борьбе за звание лучшего снайпера сезона уходят вперед. Форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер сделал дубль и теперь на его счету 33 шайбы.

Игорь Шестеркин отразил 34 броска из 36 и стал третьей звездой победного матча против лидера сезона. Артемий Панарин поразил пустые ворота в концовке, сделал две передачи Крайдеру и вошел в десятку бомбардиров сезона.

«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Флорида Пантерз» (Санрайз) — 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Голы: Зибанежад, 0:35. Лафренье, 23:27. Крайдер, 37:25 (бол.), 54:39 (бол.). Панарин, 59:19 (бол.). — Дюклер, 10:44. Райнхарт, 22:18 (бол.).

Андрей Василевский стал первым вратарем сезона, одержавшим 25 побед

«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)

Голы: Сирелли, 21:32. Киллорн, 38:08 (бол.). Хедман, 62:45. — Балцерс, 24:50. Кутюр, 41:12 (бол.).

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