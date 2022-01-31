Капризов забросил бывшему партнеру по ЦСКА. Россиянин уже обновил личный рекорд результативности!

Пока Овечкин притормозил в своей погоне за Ягром, главным российским рекордсменом последних дней стал Кирилл Капризов. На этой неделе он уже набрал 100-е очко за карьеру и 50-е в сезоне, а минувшей ночью побил личный бомбардирский рекорд.
«Миннесота» совершает выезд по Восточному побережью США, а Капризов навещает своих знакомых по победной сборной Пхенчхана-2018.
Два дня назад ему не удалось огорчить Игоря Шестеркина в «Рейнджерс», Кирилл ограничился результативной передачей.
Сегодня настал черед «Айлендерс» и Ильи Сорокина, с которым Капризов практически одновременно уехал из ЦСКА в НХЛ.https://twitter.com/NYIslanders/status/1487945444735004672
Первый гол гости организовали уже на 4-й минуте. Капризов в этот момент был на скамейке запасных. Но уже через минуту, когда «Миннесота» находилась в большинстве, Кирилл из-за ворот смог сделать передачу на пятачок, где ее замкнул Эрикссон Эк.
Но хозяева не собирались сдаваться. Еще в первом периоде они сделали счет 1:2, а когда «Миннесота» вновь оторвалась, снова сократили отставание до минимума.
А в третьем периоде решающее слово сказал Капризов. Он подправил летящую шайбу после броска Мэтта Дамбы от синей линии.https://twitter.com/mnwild/status/1487980661562650628
Этим голом Капризов побил свой личный рекорд результативности. Теперь на его счету 52 очка, на одно больше, чем за прошлый укороченный сезон.
«Айлендерс» в оставшееся время вновь подобрались на расстояние одного удара, но не ближе, так что гол Капризова стал еще и победным.
«Миннесота» выигрывает пятый матч подряд, а в девяти играх с Нового года на счету «Дикарей» восемь побед.https://twitter.com/mnwild/status/1487992791494021120
Капризов же продлил свою результативную серию до 11 матчей, правда, официально она длится всего семь, так как одну игру он пропустил из-за травмы. За этот период с 16 декабря он набрал уже 20 (8+12) очков.
В списке лучших бомбардиров лиги Кирилл уже на 7-м месте, до лидера Джонатана Юбердо 10 очков, а до Александра Овечкина, идущего четвертым — шесть, но «Миннесота» провела на пять матчей меньше, чем «Вашингтон», так что по темпу Капризов может стать главным нашим НХЛовским бомбардиром сезона.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — «Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)
Голы: Нельсон, 13:56. Джонстон, 24:03. Вальстрем, 56:00 (бол.). — Дюхайм, 3:36. Эрикссон, 4:39 (бол.). Болди, 22:39. Капризов, 51:27.
Александр Радулов прервал свою затянувшуюся паузу из 28 матчей без голов. Последний раз он забивал еще 28 октября, и вот сегодня эта серия завершилась. «Даллас» разгромил «Бостон», а Радулова признали третьей звездой матча. Денис Гурьянов отдал две голевые передачи.
«Даллас Старз» (Даллас) — «Бостон Брюинз» (Бостон) — 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)
Голы: Сегин, 6:54, 58:53. Радулов, 15:23. Гленденинг, 26:31. Бенн, 27:39. Хинтц, 44:55 (бол.). — Смит, 45:49.
Андрей Свечников во втором матче подряд забрасывает победную шайбу. Накануне «Каролина» победила «Нью-Джерси» 2:1, а сегодня с таким же счетом выиграла у «Сан-Хосе». В обеих случаях второй гол «Ураганов» на счету Свечникова.
«Каролина Харрикейнз» (Роли) — «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Голы: Трочек, 4:36. Свечников, 56:16. — Балцерс, 43:36.
Егор Чинахов забросил четвертую шайбу в нынешнем сезоне.
«Монреаль Канадиенс» (Монреаль) — «Коламбус Блю Джэкетс» (Коламбус) — 3:6 (1:4, 1:0, 1:2)
Голы: Сузуки, 1:19. Тоффоли, 39:19. Лехконен, 46:55 (мен.). — Лайне, 3:51, 57:12. Рословик, 8:39. Робинсон, 10:11 (мен.). Чинахов, 13:14. Силлинджер, 49:58.
Валерий Ничушкин забросил в концовке в пустые ворота «Баффало». Это уже 12-й гол нашего нападающего в чемпионате. «Колорадо» одержал десятую победу подряд.
«Колорадо Эвеланш» (Денвер) — «Баффало Сэйбрз» (Баффало) — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Голы: Ландеског, 7:49. Кадри, 31:15. Рантанен, 33:03 (бол.). Ничушкин, 58:57. — Козенс, 22:37.
Игорь Шестеркин стал первой звездой матча против «Сиэтла». Он отразил 40 бросков из 42. «Рейнджерс», бросившие всего 24 раза, победили благодаря своему голкиперу и защитнику К Андре Миллеру, забросившему победную шайбу за 34 секунды до сирены.
«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Сиэтл Кракен» (Сиэтл) — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Голы: Зибанежад, 11:46 (бол.). Лафренье, 24:23. Миллер, 59:26. — Маккен, 27:17. Гурд, 58:52 (бол.).
Евгений Малкин отметился результативной передачей, а «Питтсбург» проиграл третий матч подряд
«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — 3:4 (0:0, 1:3, 2:1)
Голы: Кросби, 28:29 (бол.). Раст, 46:17, 50:02 (бол.). — Айафалло, 21:17. Мур, 30:35, 53:21. Даути, 33:49.