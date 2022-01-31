Капризов забросил бывшему партнеру по ЦСКА. Россиянин уже обновил личный рекорд результативности!

Кирилл гонится за Овечкиным в споре за звание главного русского бомбардира сезона.

Кирилл гонится за Овечкиным в споре за звание главного русского бомбардира сезона.

Пока Овечкин притормозил в своей погоне за Ягром, главным российским рекордсменом последних дней стал Кирилл Капризов. На этой неделе он уже набрал 100-е очко за карьеру и 50-е в сезоне, а минувшей ночью побил личный бомбардирский рекорд.

«Миннесота» совершает выезд по Восточному побережью США, а Капризов навещает своих знакомых по победной сборной Пхенчхана-2018.

Два дня назад ему не удалось огорчить Игоря Шестеркина в «Рейнджерс», Кирилл ограничился результативной передачей.

Сегодня настал черед «Айлендерс» и Ильи Сорокина, с которым Капризов практически одновременно уехал из ЦСКА в НХЛ.

Первый гол гости организовали уже на 4-й минуте. Капризов в этот момент был на скамейке запасных. Но уже через минуту, когда «Миннесота» находилась в большинстве, Кирилл из-за ворот смог сделать передачу на пятачок, где ее замкнул Эрикссон Эк.

Но хозяева не собирались сдаваться. Еще в первом периоде они сделали счет 1:2, а когда «Миннесота» вновь оторвалась, снова сократили отставание до минимума.

А в третьем периоде решающее слово сказал Капризов. Он подправил летящую шайбу после броска Мэтта Дамбы от синей линии.

Этим голом Капризов побил свой личный рекорд результативности. Теперь на его счету 52 очка, на одно больше, чем за прошлый укороченный сезон.

«Айлендерс» в оставшееся время вновь подобрались на расстояние одного удара, но не ближе, так что гол Капризова стал еще и победным.

«Миннесота» выигрывает пятый матч подряд, а в девяти играх с Нового года на счету «Дикарей» восемь побед.

Капризов же продлил свою результативную серию до 11 матчей, правда, официально она длится всего семь, так как одну игру он пропустил из-за травмы. За этот период с 16 декабря он набрал уже 20 (8+12) очков.

В списке лучших бомбардиров лиги Кирилл уже на 7-м месте, до лидера Джонатана Юбердо 10 очков, а до Александра Овечкина, идущего четвертым — шесть, но «Миннесота» провела на пять матчей меньше, чем «Вашингтон», так что по темпу Капризов может стать главным нашим НХЛовским бомбардиром сезона.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — «Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)

Голы: Нельсон, 13:56. Джонстон, 24:03. Вальстрем, 56:00 (бол.). — Дюхайм, 3:36. Эрикссон, 4:39 (бол.). Болди, 22:39. Капризов, 51:27.

Александр Радулов прервал свою затянувшуюся паузу из 28 матчей без голов. Последний раз он забивал еще 28 октября, и вот сегодня эта серия завершилась. «Даллас» разгромил «Бостон», а Радулова признали третьей звездой матча. Денис Гурьянов отдал две голевые передачи.

«Даллас Старз» (Даллас) — «Бостон Брюинз» (Бостон) — 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)

Голы: Сегин, 6:54, 58:53. Радулов, 15:23. Гленденинг, 26:31. Бенн, 27:39. Хинтц, 44:55 (бол.). — Смит, 45:49.

Андрей Свечников во втором матче подряд забрасывает победную шайбу. Накануне «Каролина» победила «Нью-Джерси» 2:1, а сегодня с таким же счетом выиграла у «Сан-Хосе». В обеих случаях второй гол «Ураганов» на счету Свечникова.

«Каролина Харрикейнз» (Роли) — «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Голы: Трочек, 4:36. Свечников, 56:16. — Балцерс, 43:36.

Егор Чинахов забросил четвертую шайбу в нынешнем сезоне.

«Монреаль Канадиенс» (Монреаль) — «Коламбус Блю Джэкетс» (Коламбус) — 3:6 (1:4, 1:0, 1:2)

Голы: Сузуки, 1:19. Тоффоли, 39:19. Лехконен, 46:55 (мен.). — Лайне, 3:51, 57:12. Рословик, 8:39. Робинсон, 10:11 (мен.). Чинахов, 13:14. Силлинджер, 49:58.

Валерий Ничушкин забросил в концовке в пустые ворота «Баффало». Это уже 12-й гол нашего нападающего в чемпионате. «Колорадо» одержал десятую победу подряд.

«Колорадо Эвеланш» (Денвер) — «Баффало Сэйбрз» (Баффало) — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Голы: Ландеског, 7:49. Кадри, 31:15. Рантанен, 33:03 (бол.). Ничушкин, 58:57. — Козенс, 22:37.

Игорь Шестеркин стал первой звездой матча против «Сиэтла». Он отразил 40 бросков из 42. «Рейнджерс», бросившие всего 24 раза, победили благодаря своему голкиперу и защитнику К Андре Миллеру, забросившему победную шайбу за 34 секунды до сирены.

«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Сиэтл Кракен» (Сиэтл) — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы: Зибанежад, 11:46 (бол.). Лафренье, 24:23. Миллер, 59:26. — Маккен, 27:17. Гурд, 58:52 (бол.).

Евгений Малкин отметился результативной передачей, а «Питтсбург» проиграл третий матч подряд

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — 3:4 (0:0, 1:3, 2:1)

Голы: Кросби, 28:29 (бол.). Раст, 46:17, 50:02 (бол.). — Айафалло, 21:17. Мур, 30:35, 53:21. Даути, 33:49.

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