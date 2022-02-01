Шестеркин, Василевский и Бобровский разрывают НХЛ. Такого российского доминирования не было никогда в истории лиги

Приз лучшему вратарю сезона в четвертый раз может достаться россиянину.

Приз лучшему вратарю сезона в четвертый раз может достаться россиянину.

До официального завершения первой половины регулярного чемпионата НХЛ осталось всего два игровых дня. Уже сейчас можно говорить абсолютно уверенно, что одной из самых ярких составляющих этого отрезка стало невероятное выступление российских голкиперов.

За последние несколько лет мы привыкли, что вратарская позиция является самой надежной и беспроблемной в отечественном хоккее. Ярким тому подтверждением стал плей-офф Кубка Стэнли-2020, когда до полуфинальной стадии добрались сразу три клуба, использовавшие россиян в качестве первых номеров: «Тампа-Бэй» (Василевский), «Даллас» (Худобин) и «Айлендерс» (Варламов).

Нынешняя ситуация радует еще больше. На протяжении трех с половиной месяца текущего регулярного чемпионата три-четыре российских голкипера стабильно находятся в числе лучших игроков своей позиции, заставляя говорить о себе не только отечественную, но и заокеанскую прессу.

Наиболее ярко нынешнее положение отражает продвинутая статистика. Пожалуй, главным вратарским показателем в ней является разница ожидаемых (xGA) и фактически (GA) пропущенных шайб, и прямо сейчас в пятерке лучших голкиперов находятся три российских представителя.

1. Игорь Шестеркин («Рейнджерс») +23,6

2. Фредерик Андерсен («Каролина») +22,4

3. Сергей Бобровский («Флорида») +21,8

4. Юусе Сарос («Нэшвилл») +19,1

5. Андрей Василевский («Тампа-Бэй») +17,2

Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)

Статистика: 35 матчей, 24-7-4, 2,24 КН, 92,2% ОБ

Действующий MVP плей-офф Кубка Стэнли проводит очередной уверенный сезон. Возможно, Василевский не демонстрирует лучшую игру по собственным меркам, временами допуская результативные ошибки — их основная часть пришлась на первую треть чемпионата. Но даже это не мешает россиянину пятый год подряд находиться в числе лучших вратарей сезона. Неудивительно, что в голосовании журналистов официального сайта НХЛ, определявших основных фаворитов на получение «Везина Трофи», Василевский занял второе место.

Сергей Бобровский («Флорида»)

Статистика: 32 матча, 23-4-3, 2,56 КН, 92,0% ОБ

На свой третий сезон в «Пантерз», когда перспектива проиграть место первого вратаря топ-новичку Спенсеру Найту стала особенно реальной, Бобровский наконец-то сумел вернуться к уровню двукратного обладателя «Везины». В нынешней сверхголевой модели «Флориды» (4,13 гола/матч) надежность россиянина позволяет без серьезной потери качества активно подключаться к атакам защитников, большинство из которых изначально заточено под эту опцию. Очевидно, без Бобровского «пантеры» не закончили бы первую половину сезона в качестве лидера Восточной конференции.

Игорь Шестеркин («Рейнджерс»)

Статистика: 28 матчей, 21-5-2, 2,10 КН, 93,7% ОБ

Скандирования «Игорь! Игорь!» на домашней арене «Рейнджерс» уже стали доброй традицией болельщиков в нынешнем сезоне. Почти ни один матч с участием Шестеркина не обходится без его ярких спасений, превращающихся в хайлайты игрового дня. 26-летний россиянин за три сезона в системе «рейнджеров» прошел путь от фарм-клуба до безоговорочно первого номера основной команды. Сейчас он является не только лучшим вратарем лиги по продвинутой статистике, но и главным претендентом на «Везину» по мнению большинства журналистов и экспертов — как российских, так и заокеанских.

Илья Сорокин («Айлендерс»)

Статистика: 25 матчей, 12-8-5, 2,37 КН, 92,3% ОБ

Говоря про яркую игру российских вратарей, нельзя не упомянуть Илью Сорокина — тем более, что в начале прошлой недели он значился в топ-10 лиги по продвинутой статистике, только сейчас откатившись на 20-е место (+4,2). Россиянин был единственным игроком «Айлендерс», к которому не было ни единой претензии из-за провального старта сезона. Сейчас «островитяне» вернулись в гонку за плей-офф, и у Сорокина по ходу второй половины чемпионата еще будет шанс попасть в число номинантов на «Везину».

За всю историю игры россиян в НХЛ можно вспомнить яркие выступления Николая Хабибулина, Евгения Набокова и Ильи Брызгалова. Однако, по объективным причинам на дистанции никогда не происходило такого, чтобы все трое одновременно находились в числе лучших в лиге.

Такого длительного доминирования в НХЛ, которое сейчас демонстрируют ведущие российские голкиперы, мы не видели никогда. Прямо сейчас даже можно помечтать о том, что вся тройка номинантов на «Везину» будет составлена из отечественных игроков, но для этого потребуется провести не менее яркую вторую половину сезона.

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