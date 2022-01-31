Женская сборная России может завоевать золото, не проведя на Олимпиаде ни одного матча. Как это возможно?!

Кажется, наши хоккеистки придумали очень хитрый план, который вполне может воплотиться в жизнь.

Кажется, наши хоккеистки придумали очень хитрый план, который вполне может воплотиться в жизнь.

Сборная России отменяет тренировки

Да, я понимаю, что вы не следите за женским хоккеем, а о сборной России вспоминаете раз в четыре года во время Олимпиад. Тогда слушайте последние новости.

Российская команда улетела 26 января из России в Пекин. Правда, оставила в Новогорске пятерых игроков, которые продолжали тренироваться и сдавать тесты.

Бригада «Матч ТВ» летела в Пекин вместе с женской сборной России. Прилет получился хаотичным. Мы два часа сидели в терминале, ждали багаж, свои шаттлы. Первые тесты наших хоккеисток оказались отрицательными, и девчонки вышли на тренировку в пятницу.

Тренировка женской сборной России по хоккею на Олимпиаде / Фото: © Матч ТВ

Но уже в субботу стало известно, что защитник Ангелина Гончаренко и вратарь Диана Фархутдинова получили «микротравмы». Тренировались без них, только с одним голкипером.

В понедельник должна была состояться двусторонняя игра со сборной Китая, но ее отменили. Китаянки вышли на ледовое занятие, а вот наша команда отменила и тренировку.

Во вторник тоже не будет тренировки, если судить по расписанию. На среду и четверг стоят предыгровые тренировки перед матчем со Швейцарией. В пятницу в 12:10 по местному времени — сам матч. Но не факт, что он состоится…

Все равно в четвертьфинале мы сыграем со Швейцарией

Мы не знаем, что там происходит у женской сборной России в изоляции. И не будем лезть туда с инсайдерской информацией, чтобы не навредить команде. Поэтому оперируем только фактами.

По правилам на каждый матч сборная должна собрать минимум 15 полевых игроков и двух вратарей, чтобы заполнить заявку. Если этого не произошло и эпидемия «микротравм» расползлась по коллективу, то такая сборная получает техническое поражение.

Но есть очень важный нюанс. Сборная России выступает в группе А, из которой в плей-офф выходят все пять команд! То есть играй ты все матчи — против Швейцарии, Канады, США, Финляндии — или не играй, все равно попадешь в плей-офф.

Судя по раскладу сил в женском хоккее, сборная России рассчитывала бы на победу только против швейцарок, да и то не факт. Во время августовского ЧМ-2021 мы победили Швейцарию в группе (3:1), но уступили ей в четвертьфинале (2:3 ОТ). Канадки же, американки и теперь финки ушли так далеко в развитии женского хоккея, что это были бы поражения с крупным счетом.

Поэтому зачем играть в Пекине, когда можно не играть и результат будет тем же самым? И даже лучше. Ведь техническое поражение — это 0:1, а от Канады можно получить и 0:7.

А в плей-офф ты попадаешь в четвертьфинал, где однозначно снова сыграешь со Швейцарией. Потому что первые три места в группе займут Канада, США и Финляндия.

Блестящий план, как взять золото

Поэтому у женской сборной России, как я предполагаю, может быть такой план. Перед каждым матчем в группе смотришь, набирается ли у тебя минимальная заявка. Если да, то выходишь на игру. На тренировки лучше не ездить, по олимпийской деревне не гулять, чтобы не подцепить вирус.

А к 11–12 февраля, когда пройдут четвертьфиналы, сборная России обязана быть полностью здоровой и с отрицательными тестами. И вот тут уже биться в трех матчах за успех. Выбьешь Швейцарию в четвертьфинале — это уже место в четверке. Забраться выше вряд ли получится… Однако возможен расклад, который сейчас кажется фантастическим, но он может стать прозой жизни.

Представьте себе, сборная России получает все четыре технических поражения в группе, не выходя на матчи. В четвертьфинале собирает заявку, но там уже швейцарки вдруг заболели «микротравмами».

На полуфинал мы собираем заявку, но у соперника «микротравмы». На финал, даже не выходя из номера деревни, мы снова подаем заявку, но и этот соперник с «микротравмами».

И что получается? Впервые в истории женская сборная России возьмет золото Олимпиады... хотя и не проведет на турнире ни одной минуты.

Как вам план? Я считаю — блестяще!

Но очень важно теперь, чтобы организаторы не сняли сборную России с Олимпиады. И вроде бы этого не должно произойти. Это же устроители Игр придумали, что в Пекине могут быть сразу два обладателя золотых медалей. Это они устанавливают правила, возводя тесты на ковид в абсолют.

Но если по этим правилам играть с хитрецой, то можно даже взять золото.

Перефразируя поговорку, «хорошо смеется тот, кто болеет последним».

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