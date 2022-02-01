В Америке жгут фотографии Буше и возмущены досудебной сделкой. Стал известен приговор по скандальному делу хоккеиста

Адвокат называет его искренним и заботливым, жертва недовольна, но горда собой.

Адвокат называет его искренним и заботливым, жертва недовольна, но горда собой.

В понедельник вечером суд округа Вашено в штате Мичиган объявил приговор хоккеисту ярославского «Локомотива» Риду Буше.

Напомним, что 11 лет назад 17-летний игрок юниорской сборной США Рид Буше жил в приемной семье в рамках программы подготовки молодых хоккеистов. Весной 2011 года он дважды шантажом склонил 12-летнюю дочку хозяев к оральному сексу.

Тогда эпизод широкой огласки не имел, но девушка получила серьезную психологическую травму. Ей потребовалась помощь психиатра, так как она принимала антидепрессанты, алкоголь, наркотики и даже занималась членовредительством.

Весной прошлого года, спустя 10 лет после той грязной истории, жертва написала заявление в полицию и началось разбирательство. Первоначально Буше грозил серьезный тюремный срок, вплоть до пожизненного, но ведь все те обстоятельства пришлось бы доказывать, — да и у ответчика тоже есть адвокаты. Постепенно стороны пришли к пониманию, что всем будет выгодно заключить соглашение. Ответчик избежит тюрьмы, но хотя бы частично получит наказание.

Дело переквалифицировали на более мягкую статью, воспользовавшись американским законом, который направлен на то, чтобы не ломать жизни подростков, совершивших тяжкие преступления в юности. Буше, напомним, на момент совершения преступления сам был несовершеннолетним.

И вот в ночь на вторник судья на закрытом процессе объявил вердикт. Рид Буше получил испытательный срок четыре года и один год тюремного заключения условно. Если он успешно пройдет испытательный срок, окажется чист перед законом. В его официальной биографии не будет даже судимости.

Адвокат Буше Памелла Шидлак рассказала о своем подзащитном:

«Рид Буше — искренний, заботливый и трудолюбивый молодой человек. Мы были готовы предстать перед судом, но обвинение предложило справедливую сделку, и Рид выбрал то, что лучше для его семьи».

Также адвокат попыталась показать девушку не совсем честной:

«Все быстры на расправу, не зная всех фактов. Прошло 11 лет, и в этом деле истец, безусловно, поднимает ревизионистскую историю. Это видно по непоследовательным и приукрашенным заявлениям, сделанным ею».

Жертва ясно выразила свое недовольство сделкой, которая позволила Буше избежать тюремного заключения, но осталась горда собой за тот путь, что она прошла к огласке всей истории.

«Я так рада, даже несмотря не на тот результат, на который надеялась. Хоть в какой-то степени у меня получилось».

Сомневаются в справедливости сделки американские правозащитные организации и прокурор. Мичиганская коалиция за прекращение домашнего и сексуального насилия возмущена тем, что в делах с жертвами моложе 13 лет суды всё чаще идут на сделки без тюремного заключения.

А уж в социальных сетях Буше достается по полной.

«Четыре года за изнасилование 12-летней? Чтооо?»

«Мы должны уважать нашу правовую систему и основополагающий принцип презумпции невиновности до тех пор, пока вина не будет доказана. Если виновен, публичное повешение на Грэнвилл-стрит было бы в порядке вещей».

А один из болельщиков даже совершил ритуальное сожжение его фотографии.

Дело закрыто, теперь интересна позиция нынешнего клуба Буше — ярославского «Локомотива». Клуб ничего не комментировал до суда, но теперь придется определиться: игрок остается в команде или в клубе посчитают это недопустимым ударом по репутации?

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