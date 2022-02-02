Расписание матчей по хоккею на Олимпийских играх-2022 в Пекине: календарь хоккейного турнира зимней Олимпиады

«Красная машина» на пути ко второму подряд золоту!

«Красная машина» на пути ко второму подряд золоту!

Ровно неделя остается до старта одного из главных событий Олимпиады в Пекине — мужского хоккейного турнира.

Да, уже на вторую Олимпиаду подряд не приезжают сильнейшие игроки из НХЛ. Если четыре года назад МОК и НХЛ не смогли договориться по экономическим причинам, то сейчас виной всему стала эпидемия коронавируса.

Но и без НХЛовцев меньше золота в олимпийских медалях не станет, а вот вероятность сюрприза точно возрастает, как случилось со сборной Германии, добравшейся в Пхенчхане до финала.

Более того, ковидные ограничения и ежедневные тесты на коронавирус еще увеличат роль случая.

Но тут остается только надеяться, что все матчи будут сыграны и победитель определится на льду, а не в лаборатории.

Начиная с Ванкувера-2010 формула олимпийского турнира не меняется. 12 команд на предварительном этапе разбиты на три группы, и в следующий этап выходят абсолютно все, а победители групп и лучшая их команд, занявших вторые места, попадают сразу в четвертьфинал. Остальным же придется сыграть один раунд плей-офф, чтобы определить еще четырех участников четвертьфиналов.

Сборной России на первом этапе в соперники достались Чехия, Швейцария и Дания — три победы взять вполне реально.

Расписание олимпийского хоккейного турнира

Здесь и далее указано московское время

Предварительный раунд

Среда, 9 февраля

11:40. Группа В. Россия — Швейцария

16:10. Группа В. Чехия — Дания

Четверг, 10 февраля

7:10. Группа С. Швеция — Латвия

11:40. Группа С. Финляндия — Словакия

16:10. Группа А. США — Китай

16:10. Группа А. Канада — Германия

Пятница, 11 февраля

7:10. Группа В. Дания — Россия

11:40. Группа В. Чехия — Швейцария

11:40. Группа С. Швеция — Словакия

16:10. Группа С. Латвия — Финляндия

Суббота, 12 февраля

7:10. Группа А. Канада — США

11:40. Группа А. Германия — Китай

16:10. Группа В. Россия — Чехия

16:10. Группа В. Швейцария — Дания

Воскресенье, 13 февраля

7:10. Группа С. Словакия — Латвия

11:40. Группа С. Финляндия — Швеция

16:10. Группа А. Китай — Канада

16:10. Группа А. США — Германия

Квалификация, раунды плей-офф

Вторник, 15 февраля

7:10

7:10

11:40

16:10

Четвертьфиналы

Среда, 16 февраля

7:10

09:00

11:40

14:30

16:30

Полуфиналы

Пятница, 18 февраля

7:10

16:10

Матч за третье место

Суббота, 19 февраля

16:10

Финал

Воскресенье, 20 февраля

7:10