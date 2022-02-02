Расписание матчей по хоккею на Олимпийских играх-2022 в Пекине: календарь хоккейного турнира зимней Олимпиады

Ровно неделя остается до старта одного из главных событий Олимпиады в Пекине — мужского хоккейного турнира.
Да, уже на вторую Олимпиаду подряд не приезжают сильнейшие игроки из НХЛ. Если четыре года назад МОК и НХЛ не смогли договориться по экономическим причинам, то сейчас виной всему стала эпидемия коронавируса.
Но и без НХЛовцев меньше золота в олимпийских медалях не станет, а вот вероятность сюрприза точно возрастает, как случилось со сборной Германии, добравшейся в Пхенчхане до финала.
Более того, ковидные ограничения и ежедневные тесты на коронавирус еще увеличат роль случая.
Но тут остается только надеяться, что все матчи будут сыграны и победитель определится на льду, а не в лаборатории.
Начиная с Ванкувера-2010 формула олимпийского турнира не меняется. 12 команд на предварительном этапе разбиты на три группы, и в следующий этап выходят абсолютно все, а победители групп и лучшая их команд, занявших вторые места, попадают сразу в четвертьфинал. Остальным же придется сыграть один раунд плей-офф, чтобы определить еще четырех участников четвертьфиналов.
Сборной России на первом этапе в соперники достались Чехия, Швейцария и Дания — три победы взять вполне реально.
Расписание олимпийского хоккейного турнира
Здесь и далее указано московское время
Предварительный раунд
Среда, 9 февраля
11:40. Группа В. Россия — Швейцария
16:10. Группа В. Чехия — Дания
Четверг, 10 февраля
7:10. Группа С. Швеция — Латвия
11:40. Группа С. Финляндия — Словакия
16:10. Группа А. США — Китай
16:10. Группа А. Канада — Германия
Пятница, 11 февраля
7:10. Группа В. Дания — Россия
11:40. Группа В. Чехия — Швейцария
11:40. Группа С. Швеция — Словакия
16:10. Группа С. Латвия — Финляндия
Суббота, 12 февраля
7:10. Группа А. Канада — США
11:40. Группа А. Германия — Китай
16:10. Группа В. Россия — Чехия
16:10. Группа В. Швейцария — Дания
Воскресенье, 13 февраля
7:10. Группа С. Словакия — Латвия
11:40. Группа С. Финляндия — Швеция
16:10. Группа А. Китай — Канада
16:10. Группа А. США — Германия
Квалификация, раунды плей-офф
Вторник, 15 февраля
7:10
7:10
11:40
16:10
Четвертьфиналы
Среда, 16 февраля
7:10
09:00
11:40
14:30
16:30
Полуфиналы
Пятница, 18 февраля
7:10
16:10
Матч за третье место
Суббота, 19 февраля
16:10
Финал
Воскресенье, 20 февраля
7:10