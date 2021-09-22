Капризов может в одиночку содержать «СКА Арену». 23 факта о грандиозной новостройке в Питере

1. Это будет самая большая хоккейная арена в мире — вместимостью 21 500 зрителей. Пока рекорд принадлежит монреальскому дворцу Bell Centre, где на матчах «Канадиенс» собирается по 21 273 болельщика.
2. Причем на концертах в «СКА Арене» можно будет собирать 23 000 зрителей.https://www.instagram.com/p/CUHu1pthAI-/
3. Стоимость строительства «СКА Арены» — 38,5 миллиарда рублей. Это общая цифра. Цена с начала стройки выросла на 13-14 млрд рублей.
4. Причем город обещает выделить 10 млрд рублей, эти деньги заложены в проект будущего бюджета. Остальное — частные инвестиции.
5. Нюанс в том, что объект принадлежит ООО «СКА Арена», которое будет владеть стадионом 55 лет на правах аренды. После этого срока объект отойдет к городу. СКА же будет выступать в новом дворце на правах субаренды.
6. При этом СКА активно участвует в строительстве, высказывая свои пожелания — какой должна быть раздевалка или что рядом с ареной стоит построить футбольное поле и теннисный корт, где можно разминаться и тренироваться.
7. Всего же «СКА Арена» планирует загружать стадион на 160 мероприятий в год. Это не только хоккей, но и разнообразные концерты, а также соревнования по 20 видам спорта — там и в волейбол можно играть, и в баскетбол, и в большой теннис.
8. Перестроить площадку, например с хоккея на баскетбол, можно будет не более чем за 12 часов. А в большинстве случаев будет хватать и четырех часов.
9. Объект расположен в 10 минутах ходьбы от метро «Парк Победы». Что интересно, «СКА Арена» будет располагаться на проспекте Гагарина. Напомним, что СКА дважды выигрывал Кубок Гагарина (2015 и 2017 годы).
10. Как сказал вице-президент СКА Роман Ротенберг, на финал 2015 года с «Ак Барсом» было подано 300 тысяч заявок. И клуб справится с вызовом, чтобы собирать аншлаги на стадионе вместимостью 21 500 человек.
11. Стадион предусматривает наземный и подземный паркинг на 2372 машиноместа.
12. Всего у «СКА Арены» будет семь этажей, не считая подземного уровня. Ложу прессы планируют на седьмом этаже.
13. Первые 20 рядов стадиона можно будет или выдвигать, увеличивая вместимость, или убирать — в зависимости от мероприятия. Так что на этой арене возможны все три вида хоккейных площадок — от 26 до 30 метров шириной.
14. Раздевалка СКА будет расположена на нулевом уровне. В ней предусмотрены лаунж-зона, джакузи, сауна и прочее, что нужно для работы и комфорта.https://www.instagram.com/p/CUHyHr1h9r8/
15. Также на арене будет VIP-раздевалка для больших гостей, кто решит тут играть в хоккей. Или там можно делать комнату отдыха для звезд шоу-бизнеса, приезжающих на гастроли.
16. Ежедневно на стройке в несколько смен работают более 2000 человек.
17. В строительстве уже использовано 120 тысяч кубометров бетона.
18. Высота арены — 53,5 метра, общая площадь — 189,5 тысяч кв. м.
19. Цена строительства не окончательная и может еще вырасти на 10-15 процентов.
20. Первые матчи тут планируется провести в конце 2022 года. Видимо, это будет «Кубок Первого канала» в декабре. Сомнительно, что СКА проведет тут сезон 2022/23, хотя нельзя исключать переезд на новый стадион под плей-офф КХЛ.
21. Но главное событие, к которому должен быть запущен стадион, — это май 2023 года, когда чемпионат мира пройдет в Санкт-Петербурге.
22. Возможно, что «СКА Арена» будет переименована, если найдется спонсор, готовый заплатить за нейминг.
23. Если округлить цену объекта до 40 млрд рублей, вычесть 10 млрд от города и поделить на 55 лет, то мы получим цифру в 545 миллионов рублей, которые нужно отбивать ежегодно. Это вполне реально. Для сравнения, один Кирилл Капризов за год зарабатывает 656 млн в рублях. Да, там еще нужно вычесть налоги. Но скажем грубо, хотя доходчиво, что один год жизни «СКА Арены» — это один год работы Кирилла Капризова в «Миннесоте».
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