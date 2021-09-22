Капризова ждет неделя на карантине, а еще он должен привиться американской вакциной. Что нужно знать о контракте россиянина с «Миннесотой»

Обозреватель «Матч ТВ» называет девять и еще семь фактов по новому контракту форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова, выступающего под номером 97.

Обозреватель «Матч ТВ» называет девять и еще семь фактов по новому контракту форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова, выступающего под номером 97.

1. Кирилл Капризов подписал пятилетний договор на $45 млн. Он будет играть в «Миннесоте» как минимум до 29 лет.

2. Капризов стал самым дорогим игроком «Уайлд». На втором месте по зарплате там защитник-капитан Джаред Сперджен ($7,575 млн в год).

3. Капризов подписал самый большой второй контракт в истории НХЛ, со средней зарплатой в $9 млн за год, — с тех пор, как в лиге был введен потолок зарплат в 2005 году. При этом Кирилл провел только 55 матчей в НХЛ. Это уникальная ситуация.

4. Если брать следующий год, то Капризов — 25-й по размеру зарплаты во всей лиге и 11-й — среди крайних форвардов. Рекордсмен по зарплате — защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон, который заработает $14,5 млн в следующем году. Самый дорогой крайний форвард — Артемий Панарин из «Рейнджерс» с $13 млн. Но у них это третьи контракты в карьере, и не факт, что через пять лет Капризов не сможет их перебить.

5. Переговоры с Капризовым начались 23 марта и получились сложными — они длились 182 дня. Изначально «Миннесота» хотела подписать с Кириллом контракт на семь-восемь лет при средней сумме в $8,5 млн за год. Но агент игрока Пол Теофанос сразу дал понять, что им нужен более короткий контракт. Хоккеист может раньше выйти на рынок неограниченно свободных агентов, где получится сорвать банк — как это сделал Панарин. Кстати, его агент — тоже Теофанос.

6. Любопытно, что Капризов не получил подписные бонусы — это когда годовую зарплату ты забираешь вперед одним чеком, 1 июля перед сезоном. Вообще, когда генменеджером «Уайлд» стал Билл Герин, подписные бонусы были даны только капитану Сперджену, который получил 15 процентов ($8 млн) от своего семилетнего контракта на $53,025 млн в виде двух чеков.

7. С другой стороны, Капризов получил пункт о невозможности его обмена без согласия игрока в четвертый и пятый годы контракта. Это ценно в том смысле, если в пятом сезоне будет понятно, что Кирилл не хочет дальше играть в «Миннесоте», и клуб захочет обменять его в дедлайн хоть куда-то, чтобы получить достойную компенсацию. Теперь такой обмен придется согласовать с самим Кириллом.

8. Капризов не имел никаких рычагов в этих переговорах. Он не мог пойти в арбитраж, где ему присудили бы короткий контракт на достойные деньги. Он не мог уехать в КХЛ, где, по слухам, ЦСКА ему давал однолетний контракт на $10 млн. Понятно, что вписаться под потолок зарплат КХЛ было нереально. И глава клуба Игорь Есмантович уже с раздражением реагировал на очередные слухи о Капризове. Форвард мог только уйти в долгосрочную забастовку, но это привело бы к потере больших денег и могло бы надломить его карьеру.

9. Герин напротив, имел все рычаги в переговорах. Но не смог ни подписать Капризова на восемь лет, ни даже сбить его среднюю зарплату до $7-8 млн за сезон. Впрочем, генменеджер «Миннесоты» показал свою лояльность к игроку. Только такой путь может привести к тому, что через пять лет «Уайлд» сумеют заново подписать свою главную звезду и Капризов никуда не уйдет.

И еще семь пунктов.

1. Капризов уже выложил видео, что он прилетел в Миннесоту и передал пожелания своим фанатам. Но следующие семь дней он будет сидеть на карантине. Даже если Кирилл привит «Спутником V», то в Америке русскую вакцину не признают. Только через семь дней Капризов сможет тренироваться с одноклубниками.

2. «Уайлд» уже помогли оформить рабочую визу своему игроку. Тренировочный лагерь в Сент-Поле будет открыт в среду, а на лед команды выйдут в четверг. Первый из трех выставочных матчей состоится лишь 4 октября. Первый матч сезона — 15 октября в Анахайме. Так что впереди у Капризова вагон времени.

3. Видимо, Капризову до этого времени нужно будет еще раз вакцинироваться — теперь препаратом, который одобрен в США. Иначе он попадает под ряд ограничений НХЛ, разработанных для 10-15 игроков лиги, еще не защитивших себя от коронавируса.

4. Как сказал Герин, у них в составе будет 100 процентов игроков, прошедших вакцинацию. Первый выезд в Канаду состоится только 25 октября. До этого времени Капризов должен что-то придумать со своей прививкой, которую будут считать легальной в Штатах.

5. Еще пара строк о контракте Капризова. Он стал седьмым среди россиян по среднему размеру зарплаты. Больше у Панарина ($11,643 млн в год), Сергея Бобровского ($10 млн), Евгения Малкина, Никиты Кучерова, Александра Овечкина и Андрея Василевского (по $9,5 млн).

6. Если брать игроков младше 25 лет, то больше Капризова получают лишь 24-летние Микко Рантанен из «Колорадо» ($9,25 млн), Джек Айкел из «Баффало» ($10 млн), Митч Марнер из «Торонто» ($10,903 млн), Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» ($12,5 млн — самый дорогой хоккеист мира по средней зарплате в НХЛ), а также 23-летний Остон Мэттьюз из «Торонто» ($11,40 млн).

7. Ничто не мешает Капризову теперь поехать на Олимпиаду в Пекин. Отсутствие контракта и забастовка могли бы испортить его физическую форму. Напомним, что Кирилл забил золотой гол на Олимпиаде в Пхенчхане.

Читайте также: