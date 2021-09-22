Капризов остается в «Миннесоте»! Рассказываем, как шли переговоры

Российский нападающий Кирилл Капризов наконец-то достиг договоренности с «Миннесотой», подписав с клубом контракт до 2026 года. Вспоминаем, как тяжело складывались переговоры.

Российский нападающий Кирилл Капризов наконец-то достиг договоренности с «Миннесотой», подписав с клубом контракт до 2026 года. Вспоминаем, как тяжело складывались переговоры.

29 мая

В упорной семиматчевой серии «Миннесота» уступила «Вегасу» и завершила борьбу в Кубке Стэнли на стадии первого раунда. Капризов набрал 3 (1+2) очка в матчах на вылет и 51 (27+24) очко в 55 играх регулярки.

Вылет ознаменовал конец сезона для «Миннесоты», а вместе с ним и истечение контракта новичка для Капризова.

30 мая

«Миннесота» не стала откладывать главное подписание сезона и моментально предложила россиянину восьмилетний контракт с «зарплатой свыше 8 миллионов долларов». По мнению инсайдера Макла Руссо, тот факт, что Капризов сразу же не согласился, говорит о том, что его что-то не устроило — то ли зарплата, то ли срок.

4 июня

На вопрос о том, может ли он представить себя надолго в «Миннесоте», Капризов уклончиво ответил: «Я не люблю загадывать». Генменеджер «Уайлд» Билл Герин в свою очередь заявил, что контракт с россиянином — среди главных приоритетов межсезонья.

13 июня

Капризов отдыхает в Сибири и делится фотографиями с рыбалки.

19 июня

Переговоры застопорились. Инсайдер сообщил, что стороны не могут сойтись по срокам соглашения: «Уайлд» рассчитывает на 7-8 лет, а сторона Капризова надеется на контракт-мост, который обычно не превышает 3 года. Тогда же впервые в качестве возможного будущего места был упомянут ЦСКА, готовый подписать своего бывшего форварда.

30 июня

Капризов выиграл «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона в НХЛ. Он стал седьмым россиянином в истории лиги, кому достался этот трофей.

9 июля

На фоне неопределенности с участием НХЛ в Олимпиаде подписание Капризова принимает национальный масштаб: если хоккеисты североамериканской лиги не поедут в Китай, его возвращение в Россию выгодно не только ЦСКА, но и сборной.

12 июля

Капризова не интересует ни восьми-, ни семилетнее предложение от «Миннесоты». Он официально отклонил контракты на суммы 8-8,5 и 9 миллионов долларов.

10 августа

Невероятный инсайд: Капризов договорился об однолетнем контракте с ЦСКА. Сумма сделки, по словам журналиста, «восьмизначная». Контракт вступит в силу 1 сентября, если к тому времени хоккеист не договорится с «Уайлд».

13 августа

«Миннесота» задумалась об обмене Капризова на американского форварда Джека Айкела из «Баффало».

17 августа

«Уайлд» готовы пойти на компромисс и предложить россиянину более краткосрочный контракт — на 4, 5 или 6 лет. Именно срок контракта и был главным камнем преткновения в переговорах сторон.

23 августа

Переговоры оживились, наметилась положительная тенденция. Одновременно выступил президент ЦСКА: «Вопрос возвращения Капризова на повестке дня не стоит».

20 сентября

Генменеджер Герин выразил грусть по поводу того, что контракт с Капризовым так и не подписан, хотя клуб сделал хоккеисту «честное предложение». «Я разочарован, но на следующей неделе стартует тренировочный лагерь, и мы сконцентрируемся на тех игроках, которые будут там». Среди участников лагеря Капризова нет.

22 сентября

Капризов подписал пятилетний контракт с «Миннесотой» с зарплатой 9 миллионов долларов в год.