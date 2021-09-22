Главный сериал межсезонья НХЛ завершен. Кирилл Капризов подписал пятилетний контракт с «Миннесотой»

Обозреватель «Матч ТВ» Андрей Менг — о долгожданной российской сделке межсезонья НХЛ.

Обозреватель «Матч ТВ» Андрей Менг — о долгожданной российской сделке межсезонья НХЛ.

Капризов стал самым дорогим хоккеистом в истории «Миннесоты»

Переговоры между Кириллом Капризовым и «Миннесотой», длившиеся почти 6 месяцев, наконец-то завершены! История с новым контрактом россиянина превратилась в настоящий сериал, состоящий из многочисленных слухов, вбросов (самый нелепый — якобы согласованный переход в ЦСКА на один сезон с зарплатой более 700 млн рублей), реакции общественности и, самое важное, счастливого конца для главных действующих лиц.

За двое суток до открытия тренировочного лагеря Капризов подписал с «Миннесотой» новый 5-летний контракт на общую сумму $45 млн. Соглашение, переговоры по которому затянулись из-за разногласий сторон по срокам его продолжительности, не включает подписных бонусов, а в последние два года в нем активируется пункт о полном запрете на обмен.

Среднегодовая зарплата $9 млн сделала действующего обладателя «Колдер Трофи» самым дорогостоящим хоккеистом в истории «Миннесоты». Предыдущим рекордсменом являлся действующий капитан «Уайлд», 31-летний защитник Джаред Сперджон, в сентябре 2019 года подписавший с клубом 7-летний контракт с кэп-хитом $7,575 млн.

Кроме того, Капризов стал первым игроком в эру потолка зарплат (с сезона-2005/06), получившим $9+ млн в год по итогам всего лишь 55 матчей (27+24=51 очко) регулярного чемпионата НХЛ в карьере. Вместе с Джеффом Скиннером («Баффало») россиянин теперь делит 18-е место в списке самых высокооплачиваемых нападающих и 9-е место среди крайних форвардов предстоящего сезона.

Капризов уже прибыл в Миннесоту. Он пропустит первые несколько дней лагеря, так как у него остался ряд неразрешенных вопросов. Также ему предстоит пройти как минимум семидневный карантин.

Агент Капризова триумфально разгромил генерального менеджера «Миннесоты»

По итогам переговоров безоговорочным победителем стал Кирилл Капризов и его агент Пол Теофанос. Мало того что сторона хоккеиста смогла избежать подписания максимально возможного 8-летнего соглашения, о котором грезила «Миннесота», так еще и кэп-хит контракта вырос на $1 млн по сравнению с первым предложением клуба.

Теофанос выбил для своего клиента, проведшего в НХЛ всего один усеченный сезон и находившегося в статусе ОСА, условия, кажущиеся нереальными в такой ситуации. Да, Капризов не сможет выйти на рынок свободных агентов в желаемые 27 лет, но и 29 — отличный возраст для игрока его уровня. К тому моменту форвард теоретически сможет претендовать на $10+ млн.

До этого россиянин проведет пять лет в максимально комфортных для себя условиях. Он останется безоговорочным лидером и главной звездой команды, основная часть атаки будет строиться через него. Плюс за это время могут развиться топ-проспекты (Росси, Болди, Хуснутдинов), а с ними появится и дополнительная возможность улучшить личную статистику, и шанс сделать «Миннесоту» более привлекательной с точки зрения кубковых перспектив.

Генменеджер «Уайлд» Билл Герин, 2 года находящийся на своем посту, оказался совершенно не готов к тому уровню сопротивления, которое оказало в переговорах сторона Капризова. «Миннесота» заняла 11% своей платежной ведомости игроком, в своем праймовом возрасте получающим возможность бесплатно покинуть команду.

Главный вопрос Герину: «Хоккеист, сыгравший всего 55 матчей в НХЛ против лишь 7 клубов НХЛ, из которых 4 набрали меньше 50% очков («Аризона», «Лос-Анджелес», «Сан-Хосе», «Анахайм»), действительно стоит $9 млн в год?» Да, Капризов стабильно прогрессирует на протяжении всей своей карьеры, но даже с учетом наличия у него «Колдер Трофи», Кубка Гагарина и олимпийского золота (без НХЛовцев) такая зарплата, тем более на невыгодные 5 лет, выглядит для «Миннесоты» завышенной.

Остается надеяться, что затяжные переговоры не повлияют на форму Кирилла Капризова в предстоящем сезоне. Возможно, ему понадобится чуть больше времени на адаптацию, но в условиях 82-матчевого регулярного чемпионата это не станет большой проблемой. Ждем лучшего Капризова к зиме, когда в НХЛ наступит ключевой отрезок в битве за плей-офф, а в Пекине начнется хоккейный турнир Олимпиады.

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