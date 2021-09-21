«Очень важно, что Россия будет выступать под своим флагом». В Санкт-Петербурге представили официальный логотип ЧМ-2023

Дизайнеры вдохновлялись Малевичем.

Дизайнеры вдохновлялись Малевичем.

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась официальная презентация логотипа чемпионата мира по хоккею, который примет Северная столица с 5 по 21 мая 2023 года

На мероприятии присутствовали Рене Фазель, Владислав Третьяк, Роман Ротенберг, Павел Буре, Борис Пиотровский

Рене Фазель: «Россияне на очень высоком уровне организуют большие турниры»

Президент ИИХФ, который проводит в этой должности последние дни, обратился с приветственным словом.

— Я рад быть снова в Санкт-Петербурге. Впервые приезжал сюда еще в Ленинград в 1983 году. Обожаю этот город. Очень рад, что здесь пройдет ЧМ-2023. Специально к этому событию тут строится новая арена. Это будет самая большая хоккейная арена в мире. И я уверен, что в Санкт-Петербурге пройдет замечательный чемпионат мира. Впервые в истории в один сезон еще и молодежный чемпионат мира пройдет в той же стране — в Омске и Новосибирске. Я сюда приехал на свой последний конгресс ИИХФ как президент международной федерации. И для меня очень важно, что он проходит в России.

Очень важно, что Россия в 2023 году будет выступать на турнире под своим флагом, и не будет международных санкций. А вообще россияне на очень высоком уровне всегда организуют большие турниры. Так что уровень ЧМ будет замечательным.

Еще учтите, что ЧМ-2022 пройдет в Финляндии, и сборная России будет играть в Хельсинки. А это совсем рядом с Санкт-Петербургом. Так что и ближайший турнир будет почти домашним для россиян.

— С какими эмоциями вы приехали на свой заключительный конгресс ИИХФ?

— Я очень хотел сложить с себя полномочия именно в Санкт-Петербурге. А был выбран в 1994 году в Венеции. Я был рад столько времени работать плечом к плечу с Владиславом Третьяком — моим другом и легендой, мы познакомились еще в 1986 году в Колорадо.

Это были замечательные 27 лет на посту президента ИИХФ. Но пора идти дальше. Пора уходить после длительного срока. Но я надеюсь, что продолжу служить хоккею.

— Второй человек в НХЛ Билл Дэйли сказал, что Рене Фазель станет консультантом ФХР и КХЛ. Так ли это?

— Посмотрим. Возможно. Вообще у нас очень хорошие отношения с НХЛ. И я вижу, что сборная России собирает сильную команду на китайскую Олимпиаду. В любой команде очень важен вратарь. Это 60 процентов успеха. А у вас есть Андрей Василевский, который стал самым ценным игроком розыгрыша Кубка Стэнли. Он не так крут, как Третьяк, — улыбнулся Фазель. — Но тоже великолепен. Так что, думаю, сборная России достойно представит страну на Играх в Китае.

Президент ФХР Владислав Третьяк про ЧМ, состав сборной на Олимпийские игры в Пекине и выборы в Госдуму

— Санкт-Петербург — хоккейный город, и он примет ЧМ-2023. Для нас это большая честь. Россия — хоккейная держава. Мы умеем проводить чемпионаты мира. А в Санкт-Петербурге откроется один из самых больших хоккейных стадионов мира на 22 000 зрителей. Стройка идет по плану, и мы ждем, когда разрежем красную ленточку.

Я благодарю ИИХФ за то, что и молодежный ЧМ пройдет в Новосибирске и Омске. Там ведь тоже будут открыты два новых стадиона. Представляете, какой импульс нам дала международная федерация.

А сегодня мы презентуем логотип, в основу которого легла картина Казимира Малевича.

— Почему при выборе логотипа ЧМ-2023 вы остановились на русском авангарде? Какие еще были варианты?

— Это ведь не первый чемпионат мира в нашей стране. Мы уже использовали все варианты, как например, с медведем. А теперь мы вернулись к человеку. Да, ведь Россию в мире всегда представляют как медведя. А мы выбрали как символ хоккеиста, который с оружием-клюшкой готов принять бой на чемпионате мира.

Ротенберг: Мне кажется, у нас очень креативные дизайнеры. Было очень много вариантов все их сейчас нет смысла перечислять. Но думаю, вариант с русским авангардом вам понравился. Он отражает русский характер, нашу культуру. Не так просто уместить это в одном логотипе. Но наши дизайнеры с этим справились.

— Сложно ли было победить на выборах депутата в Госдуму?

— Выборы всегда сложны, потому что это соревнование, как и на льду. Поэтому победа всегда хороша. И особенная радость, потому что я многое сделал для Ульяновской области. Горжусь, что ее представляю. И мне есть, чем отчитаться.

Там построено 30 хоккейных коробок. Но это только хоккей, а ведь многое сделано по медицине, по другим направлениям.

Я выиграл уже пятые депутатские выборы: два созыва — от Саратова, три — от Ульяновска. Для меня это большая честь. Одномандатник — очень сложная работа. Очень большая работа с людьми. И о работе спрашивают строгие отчеты. Поэтому большое спасибо за доверие.

— Сейчас вы из-за санкций не можете работать в ИИХФ. Вам исполняется 70 лет в апреле 2022 года. Там же будут перевыборы главы ФХР. Какие ваши планы на перспективу?

— Посмотрим. Планов много. Важно встретить 70 лет. Посмотреть, что сделано…

Знаете, я себя на 70 лет не ощущаю. У меня много энергии и желания. И опыта очень много. Поэтому очень многое еще предстоит сделать.

Первая задача сейчас — конечно, надо выиграть Олимпиаду в Пекине. Собрать хорошую команду, укрепить тренерский состав.

— А как это сделать? Уже все сборные объявили свои штабы, но у России пока туман.

— Мы скоро вам объявим. Уже есть какие-то наметки. Пока держу в секрете, но у нас будет обновление.

— Скоро? Не собираетесь ждать 10 января?

— Да, я думаю, что скоро объявим. В ближайшие дни.

— Ждать сюрприза?

— А это всегда сюрприз, когда приходят тренеры.

— Правда ли, что в Новосибирске есть задержки со строительством новой арены и большинство матчей МЧМ-2023 пройдет в Омске?

— Это неправильная информация. Мы за всем следим. ФХР и оргкомитет МЧМ-2023 работают слаженно. Мы на связи с администрацией Новосибирска. Все идет по плану. Никаких проблем не будет, поэтому турнир пройдет и в Новосибирске, и в Омске. Расписание матчей сорвано не будет. У нас ни к кому нет претензий.

Чего ждать от пятничных выборов главы ИИХФ?

Третьяк: Надеюсь, что нам дадут избрать своего представителя в Совет ИИХФ. Он (Буре) будет представлять наши интересы, а также развивать мировой хоккей.

У нас очень хорошая хоккейная семья. И мы хотим продвигать наш вид спорта. Россия — одна из хоккейных держав, отношение к нам особое. Мы — многократные чемпионы мира и Олимпиад. К нашему мнению прислушиваются. Так было и так будет. Каким бы ни был новый президент, мы наладим с ним отношения.

Фазель: У нас пять кандидатов на пост президента ИИХФ. Наша организация заслуживает того, чтобы получить настоящего лидера. Кто им станет — увидим. Главное, это будет человек от хоккея, хорошо разбирающийся в нашей игре. Он продолжит работать над тем, чтобы развивать наш спорт, работать с национальными федерациями. Увидим, нас ждут очень интересные выборы. Результат получим в субботу утром. И я верю, что конгресс ИИХФ примет справедливое решение.

Вице-губернатор Санкт‑Петербурга Борис Пиотровский про инфраструктуру и поддержку структур власти

— Санкт-Петербург — спортивная столица России. Мы проводим много международных знаковых соревнований. Наш город в 2016 году уже принимал ЧМ по хоккею. Мы провели чемпионат Европы по футболу. У нас был и чемпионат мира. Мы набираемся опыта, и ЧМ-2023 по хоккею проведем на очень высоком уровне.

У нас будет прекрасная инфраструктура и поддержка всех структур власти. Многие участники международных соревнований отмечают, что им очень нравится выступать в Санкт-Петербурге. Мы с нетерпением ждем, когда откроется «СКА Арена». Это будет выдающееся сооружение. Скоро вы это сами увидите.

Бывший форвард сборной России Павел Буре

— У нас в Москве в 1979 году проходил чемпионат мира. Мне было восемь лет, и я помню, какое большое для меня это было событие, которое я пронес через всю жизнь. Помню тех великих игроков — Третьяк, Михайлов, Харламов…

Потом в Москве был ЧМ-1986, в котором я принимал участие как один из мальчиков, который выкатывался на лед с флагом.

Чемпионат мира в России — это не только спортивный, но и культурный праздник, оставляющий наследие нашей стране. И мы достраиваем самый большой хоккейный стадион в мире, которого нет даже в НХЛ. Огромная честь, что ИИХФ отдала нам право проводить чемпионат мира. Нас ждет выдающийся турнир.

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг: «Справимся и с новым вызовом»

— Хоккейная семья проделывает большую работу, чтобы достойно организовать домашний чемпионат мира. Великая история нашего хоккея, которую мы хорошо знаем, это связь поколений и наша программа «Красная машина» по развитию хоккея — все это очень важно.

Важно, когда наши дети учатся на примере великих игроков. И мы смотрим в будущее. Организация ЧМ-2023 — большой вызов для нас. Но у нас есть опыт того же 2016 года, когда ЧМ замечательно прошел в Москве и Санкт-Петербурге. Все гости, которые приезжали к нам, очень высоко оценивали организацию турнира. Мы получили самые высокие оценки. Поэтому нам отдали ЧМ-2023. Мы планируем провести его еще лучше.

— «СКА Арена» будет вмещать 23 тысячи зрителей. Сможет ли СКА на матчах КХЛ собирать такую аудиторию?

— Мы помним, как на финал Кубка Гагарина в 2015 году, когда СКА играл против «Ак Барса», мы получили 300 тысяч заявок на билеты. Это при вместимости нынешней арены в 12500 зрителей.

Наверное, это вызов — собирать в каждом матче 21500 болельщиков. Столько вмещается на хоккее, а 23 тысячи — это на концертах. Но мы в своем время начали собирать аншлаги во дворце на 12,5 тыс. И с новым вызовом тоже справимся.

— Канада собирается 15 октября назвать расширенный состав сборной на Олимпиаду. Будет ли это делать Россия?

— До 10 января 2022 года нет никаких дедлайнов. Когда НХЛ окончательно подпишет договор об участии в Олимпиаде, и бумага будет де-юре утверждена, то мы получим основной дедлайн.

Там есть технические заявки. Но в расширенных списках может быть сколько угодно фамилий. Там же не только игроки, но и врачи, массажисты, персонал. Кроме хоккеистов летит еще 40 человек, которые занимаются командой. Вплоть до точильщиков коньков. Поэтому никаких ограничений нет, и в заявку вносятся все возможные, даже теоретические фамилии.

— А почему НХЛ до сих пор не прислала официальную бумагу? Вроде бы лига согласилась ехать в Пекин.

Фазель: ИИХФ со своей стороны подписала документ. Теперь мы ждем, когда его финализируют МОК и оргкомитет Пекина-2022. Дедлайн на лонг-лист фамилий — 15 октября. Его ОКР передаст в оргкомитет Олимпиады.

В договоре существует оговорка по ковиду, согласно которой НХЛ в случае пандемии в декабре может отказаться от поездки в Пекин. Но мы с ними ведем активные переговоры, чтобы игроки НХЛ все-таки приехали на Олимпиаду.

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