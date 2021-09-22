Кто станет главой мирового хоккея — немец, чех или даже белорус? Экспертиза «Матч ТВ»

Уже в субботу мы узнаем, кто станет новым президентом международной федерации хоккея (ИИХФ). Обозреватель «Матч ТВ» называет всех пятерых кандидатов и оценивает вероятность того, что они встанут у руля мирового хоккея.

Уже в субботу мы узнаем, кто станет новым президентом международной федерации хоккея (ИИХФ). Обозреватель «Матч ТВ» называет всех пятерых кандидатов и оценивает вероятность того, что они встанут у руля мирового хоккея.

впервые за 27 лет мир узнает нового президента ИИХФ — Рене Фазель занимал этот пост с 1994 года;

выборы пройдут на полугодовом конгрессе ИИХФ в Санкт-Петербурге;

каждый кандидат изложит свою программу 24 сентября;

на следующий день, 25 сентября, члены ИИХФ изберут нового президента.

Люк Тардиф, 68 лет (Франция)

Чем известен: родился в канадском франкоязычном городке Труа-Ривьер. Играл в хоккей на уровне университетов, в чемпионатах Бельгии и Франции, где завоевал шесть титулов. Обладатель двойного, французско-канадского гражданства. Остался жить во Франции, чтобы развивать хоккей в этой стране. С 2006 года возглавляет местную хоккейную федерацию. Трудится в ИИХФ с 2008 года, возглавляет финансовый комитет.

Тесно связан с олимпийским движением Франции, был шефом делегации в Сочи-2014 и Пхенчхане-2018. Работал в заявочном комитете Парижа-2024.

Зачем пошел на выборы: изначально Тардиф не рассматривался среди кандидатов, и он долго думал, прежде чем пойти на выборы. В итоге Люк решился. Его работа — искать новые контракты и новых спонсоров для ИИХФ. Когда ты являешься президентом, то возглавлять федерацию проще.

Тардиф хочет продвигать хоккей «3 на 3» и другие разновидности игры. Искать баланс между тем, что ИИХФ зарабатывает еще больше денег, но при этом заботится о маленьких федерациях. На них Люк и рассчитывает, проведя переговоры по зуму с представителями всех федераций, которые входят в ИИХФ — даже с теми, кто не имеет голоса на выборах.

Шансы: есть соблазн представить, что ИИХФ при Тардифе станет еще богаче. С другой стороны, что мешает искать спонсоров и зарабатывать контракты, являясь при этом казначеем федерации? К тому же возраст — следующие выборы состоятся после Олимпиады-2026 в Милане. К тому времени Тардифу будет уже 73 года. При этом есть возрастной ценз, что после 70 лет занимать такой высокий пост нежелательно. А зачем переизбирать президента после каждого срока? Не проще ли сразу поставить более молодого?

Прогноз «Матч ТВ»: 15 процентов на победу.

Франц Райндль, 66 лет (Германия)

Чем известен: представлял свою страну на девяти чемпионатах мира и трех Олимпиадах, завоевал бронзу в Инсбруке-1976, участвовал в Кубке Канады. Провел 181 матч за сборную Германии. Когда завершил игровую карьеру, то стал в 1988 году главным тренером и менеджером клуба из своего родного города Гармиш-Партенкирхен. Три года спустя перешел работать в немецкую федерацию хоккея. Вырос с помощника технического директора до президента, заняв этот пост в 2014 году. Под его руководством немецкий хоккей бурно развивался, и пиком стало серебро Олимпиады-2018. Также немцы в мировом рейтинге ИИХФ прыгнули с 13-го на пятое место.

Как генменеджер сборной Германии работал на 26 чемпионатах мира по хоккею, шести Олимпиадах, двух Кубках мира. Генсек оргкомитетов ЧМ, которые проходили в Германии (2001 и 2010 годы). Тогда же немцы сыграли против США на футбольном стадионе при 79 тысячах зрителей. НХЛ и профсоюз игроков в 2016 году назначили его главой сборной Европы на Кубке мира-2016, и эта команда тоже дошла до финала. Работает в ИИХФ с 1998 года, теперь отвечая за проведение соревнований.

Зачем пошел на выборы: как объясняет Райндль, он всю жизнь посвятил хоккею. Борьба за пост президента ИИХФ для него — логичный шаг в развитии карьеры. Немец считает, что обладает уникальным опытом и знаниями для того, чтобы еще лучше развить мировой хоккей. И сама ИИХФ, и каждая из 81 национальных федераций извлечет пользу из такого развития.

Хоккей сейчас переживает хорошие времена, но нужно захватывать новые рынки, привлекать молодую аудиторию, продвигать тему гендерного равенства, внедрять активнее цифровые технологии и больше заниматься маркетингом, внедряя коммерческие идеи и спонсорские возможности. Все это приведет к тому, что все члены-федерации ИИХФ будут получать больше прибыли.

Шансы: если говорить совсем просто, то раньше казалось, что Райндль спокойно выиграет эти выборы. Ваш обозреватель даже поздравлял немца в июне на чемпионате мира, когда с ним пересекся в Риге: мол, дорогой Райндль, в вашей победе мы не сомневаемся. Но борьба за пост президента ИИХФ вырисовывается очень жесткая. И чем сильнее конкуренты, тем меньше шансов у Франца. Опять же, возраст играет не в его пользу. При этом Райндль остается главным фаворитом.

Прогноз «Матч ТВ»: 45 процентов на победу. Если его кто-то обгонит, это станет сенсацией местного масштаба.

Петр Бржиза, 56 лет (Чехия)

Чем известен: известный вратарь, который выступал 23 сезона в трех ведущих европейских лигах и провел 1025 матчей. Неоднократно признавался вратарем и игроком года. Участвовал в семи чемпионатах мира и трех Олимпиадах, завоевал бронзу в Альбервилле-1992 со сборной ЧССР.

Завершив карьеру в 2006 году, Бржиза был назначен генменеджером пражской «Спарты», а потом и вовсе стал владельцем франшизы. Этот клуб он покинул два года назад, а с 2020 года является вице-президентом Чешской федерации хоккея. Активно развивал хоккейную Лигу чемпионов, разные еврокубки. Работал главой оргкомитета ЧМ-2015. В федерации хоккея Чехии трудится с 2008 года. Вошел в ИИХФ в 2012 году, где отвечает за развитие молодежного хоккея. Уже 11 лет является депутатом пражского парламента.

Зачем пошел на выборы: как объясняет Бржиза, он получил бесценный опыт в разных хоккейных сферах — как игрок и топ-менеджер, а также управленец. Он относительно молод, полон энергии и хочет стать лидером мирового хоккея, развивая спорт среди подростков, в регионах, привлекая еще больше участников и меняя форматы.

Шансы: нам видится, что Бржиза — главный конкурент Райндля на выборах. Его минус в том, что только Петр представляет большую хоккейную державу — Чехию. А вообще в ИИХФ привыкли к тому, что президент должен быть скорее нейтральным — когда Фазель приходил к власти, Швейцария в 1994 году в хоккее была карликом. С другой стороны, за Бржизу — возраст, и все его коллеги отмечают, что он — хороший парень. Но если на политическом уровне между Россией и Чехией вспыхнет конфликт (как уже было с высылкой дипломатов) — где гарантия, что Бржиза не поддастся давлению своих местных политиков?

Прогноз «Матч ТВ»: 25 процентов на победу.

Хенрик Бах-Нильсен, 55 лет (Дания)

Чем известен: родился в Хернинге. Пять лет входил в правление (2000-2005) датского клуба, после чего был избран в правление хоккейной ассоциации Дании. Стал президентом в 2007 году, занимая эту должность по сей день.

При нем датский хоккей активно развивается, доходы растут, а Дания уже проводила ЧМ-2018 в своей стране, и теперь ЧМ-2025 пройдет в Швеции (Стокгольм) и Дании (Хернинг), то есть снова победила заявка двух стран.

Кроме этого, Бах-Нильсен изучал политологию, занимал руководящие посты в датской телекомпании, занимается недвижимостью. Входит в ИИХФ с 2008 года, теперь отвечая за комитет по медицине.

Зачем пошел на выборы: называет себя амбициозным бизнесменом, готовым к новому вызову. Говорит, что хоккей слишком долго был игрой лишь нескольких государств. Но теперь пришло время значительно расширить географию, чтобы росло число других стран, где может вырасти сильная сборная и где может пройти чемпионат мира. Пришла пора разрушать стереотипы и барьеры, которые сдерживают развитие нашего спорта. Больше креатива и смелых решений. Нужно ускорить развитие других стран, при этом поднимая хоккей в мире.

Шансы: Бах-Нильсен — типичный бизнесмен-реформатор, который старается выгоднее продать свой товар. В данном случае — хоккей. Еще он говорил о том, что хоккей «3 на 3» нужно продвигать в программу Олимпиад, чтобы хоккей мог претендовать на большее количество медалей. В целом идеи датчанина неплохие и правильные. Но у него нет слишком большого влияния в ИИХФ.

Прогноз «Матч ТВ»: 10 процентов на победу.

Сергей Гончаров, 37 лет (Белоруссия)

Чем известен: родился в Германии, там же изучал спортивный менеджмент в бизнес-школе. Работал на разных должностях в ФХР с 2004 по 2007 годы. Потом до 2011 года работал генсеком белорусской федерации хоккея. Возглавлял заявку на проведение ЧМ-2014 в Минске, и тот турнир получился одним из самых успешных в истории. Участвовал в организации ряда соревнований в своей стране, включая «Матч звезд» КХЛ-2010. Помогал минскому «Динамо» вступить в КХЛ, при его участии в Минске появился ледовый дворец на 15 тысяч зрителей. 10 лет назад возглавлял заявку Львова на проведение зимней Олимпиады-2022. Тесно связан с олимпийским движением. Вернулся в белорусскую федерацию в 2014 году. Работал в ИИХФ с 2008 года, последние пять лет возглавляя судейский комитет.

Зачем пошел на выборы: уже опытный хоккейный функционер с 20-летним богатым стажем. При этом достаточно молодой, чтобы понимать потребности следующего поколения, став для него связующим звеном. К слову, бывший арбитр Фазель был избран президентом в 44 года. Гончаров опубликовал целый манифест о том, что хоккей должен лучше освещаться в СМИ, иметь привлекательные форматы, чтобы повысить коммерцию, расширять рынки и фанатскую базу.

Шансы: было бы замечательно иметь своего человека во главе ИИХФ. Но все понимают, что уважаемый в международной федерации Гончаров — пророссийский кандидат, а такую фору нашей стране давать нельзя. Кроме того, Сергей в первую очередь — белорусский кандидат, а эта страна в последнее время попала под санкции. Там забанили главу федерации Баскова, у Минска отобрали ЧМ-2021, отдав турнир полностью Риге. А сам Фазель в недавнем интервью признал своей большой ошибкой простое рукопожатие с Александром Лукашенко.

Прогноз «Матч ТВ»: 5 процентов на победу. Представить это очень трудно. Но участие в выборах сейчас — это работа на будущее. Через пять лет, на новых выборах, Гончаров станет опытнее и заработает себе побольше хоккейно-политических дивидендов.