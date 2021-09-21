Кто № 1 — Овечкин, Панарин, Кучеров, Василевский? «Матч ТВ» назвал 50 лучших хоккеистов России

«Матч ТВ» на старте сезона публикует рейтинг «50 лучших хоккеистов России» на основе опроса наших экспертов. В рейтинге участвуют все российские хоккеисты, вне зависимости от лиг — КХЛ это или НХЛ. Кроме того, мы указали зарплаты (в рублях) всех игроков.

«Матч ТВ» на старте сезона публикует рейтинг «50 лучших хоккеистов России» на основе опроса наших экспертов. В рейтинге участвуют все российские хоккеисты, вне зависимости от лиг — КХЛ это или НХЛ. Кроме того, мы указали зарплаты (в рублях) всех игроков.

50. Иван Бочаров («Динамо» М), 26 лет

зарплата — 35 000 000 (здесь и далее: средняя за год в рублях)

Московское «Динамо» очень ярко начало чемпионат, а Бочаров там уже вышел на роль первого вратаря, прибавляя с возрастом в стабильности.

49. Никита Нестеров (ЦСКА), 28 лет

зарплата 30 000 000

Олимпийский чемпион и элитный защитник КХЛ, чью карьеру подкосила неудачная поездка в «Калгари» в прошлом сезоне.

48. Клим Костин («Сент-Луис»), 22 года

зарплата 62 390 918

Его карьера в НХЛ складывалась неудачно, но после аренды в «Авангарде» расцвел, завоевав Кубок Гагарина и показав себя отличным силовым форвардом.

47. Константин Окулов (ЦСКА), 26 лет

зарплата 60 000 000

Очень талантливый креативный нападающий, которому нужно больше игрового времени, чтобы стать большой звездой КХЛ.

46. Максим Шалунов («Локомотив»), 28 лет

зарплата 90 000 000

В прошлом плей-офф забил семь победных голов, но после дисквалификации сник. После ухода из ЦСКА перезагружает карьеру в Ярославле.

45. Игорь Ожиганов (СКА), 28 лет

зарплата 55 000 000

Атакующий защитник, полезный в бригадах большинства. Получил опыт в НХЛ, но решил строить карьеру в России.

44. Антон Бурдасов (СКА), 30 лет

зарплата 50 000 000

Крепкий игрок нашей лиги и сборной России, обладающий отменным кистевым броском. Хоккеист из золотой молодежки, которого хорошо знает Брагин.

43. Михаил Григоренко (ЦСКА), 27 лет

зарплата 70 000 000

У него не получается в НХЛ, и две попытки оказались неудачными. Но в России взял Кубок Гагарина и стал олимпийским чемпионом.

42. Владислав Наместников («Детройт»), 28 лет

зарплата 144 535 000

Нападающий, умеющий играть в любых амплуа и ситуациях. Сам не является звездой, но хорошо дополняет ведущие тройки — например, Кучерова и Стэмкоса.

41. Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), 27 лет

зарплата 55 000 000

Универсальный центрфорвард второго звена в Уфе, интересный даже на уровне олимпийской сборной России.

40. Николай Кныжов («Сан-Хосе»), 23 года

зарплата 57 573 132

Молодой защитник закрепился в основе «Сан-Хосе», укрепляя оборону команды, где слишком много об атаке думают Эрик Карлссон и Брент Бернс.

39. Антон Слепышев (ЦСКА), 27 лет

зарплата 75 000 000

Топ-форвард ЦСКА, капитан сборной России на последнем чемпионате мира. Не закрепился в НХЛ, но по меркам КХЛ — реальная звезда.

38. Илья Ковальчук, 38 лет

без контракта

Прославленный ветеран, сумевший стать лидером раздевалки «Авангарда». Привел клуб к победе в Кубке Гагарина, но теперь снова ищет варианты в НХЛ.

37. Илья Самсонов («Вашингтон»), 24 года

зарплата 144 535 000

Талантливый вратарь, которому не хватает самоорганизованности, чтобы не попадать в разные ситуации и полностью раскрыть себя в НХЛ.

36. Дмитрий Воронков («Ак Барс»), 21 год

зарплата 12 000 000

Жесткий молодой центрфорвард, ярко показавший себя в прошлом плей-офф. Уже привлекается во взрослую сборную России, показывает себя универсалом.

35. Александр Барабанов («Сан-Хосе»), 27 лет

зарплата 72 267 500

У него совершенно не получилось в «Торонто», но с переходом в «Шаркс» олимпийскому чемпиону стали доверять, и он продлил контракт еще на год.

34. Никита Задоров («Калгари»), 26 лет

зарплата 271 003 125

За три последних сезона оказался уже в третьем клубе, подписав третий однолетний контракт. Стиль Задорова понятен — хиты, персональная опека, но свою команду он пока не нашел.

33. Илья Михеев («Торонто»), 26 лет

зарплата 118 880 038

Талантливый нападающий, который слегка закис в третьем звене «Торонто», откуда не просто так просил об обмене. Да, Михееву нужно что-то менять в карьере.

32. Артем Зуб («Оттава»), 25 лет

зарплата 180 668 750

Олимпийский чемпион, на хорошем уровне провел первый сезон в НХЛ, хотя выступал за клуб-аутсайдер. Универсальный защитник, который будет только прибавлять.

31. Александр Романов («Монреаль»), 21 год

зарплата 64 619 214

В первом же сезоне НХЛ дошел до финала Кубка Стэнли. Не набирает много очков, но может играть быстро и жестко. Умеет подключаться к атакам.

30. Александр Георгиев («Рейнджерс»), 25 лет

зарплата 175 248 688

Второй номер «Рейнджерс», умеющий показать себя ярко в те моменты, когда ему доверяют ворота. В перспективе может вырасти в первого номера в клубе НХЛ.

29. Антон Худобин («Даллас»), 35 лет

зарплата 240 891 643

Герой плей-офф-2020, когда вытащил «Даллас» в финал Кубка Стэнли. Получил новый трехлетний контракт. Прошлый сезон не оказался удачным ни у Худобина, ни у всей команды.

28. Денис Гурьянов («Даллас»), 24 года

зарплата 184 282 125

Хорошо прогрессирует в «Далласе», где уже был лучшим бомбардиром регулярки, забивал четыре гола в одном матче плей-офф. Но нужно больше стабильности.

27. Евгений Дадонов («Вегас»), 32 года

зарплата 361 337 500

Был хорош во «Флориде», однако прошлый сезон в «Оттаве» получился невзрачным. Посмотрим, что у Дадонова выйдет в «Голден Найтс».

26. Иван Барбашев («Сент-Луис»), 25 лет

зарплата 162 601 875

Классический силовой центрфорвард четвертого звена, с которым «Сент-Луис» два года назад завоевал Кубок Стэнли. Причем в атаке тоже умеет играть здорово.

25. Валерий Ничушкин («Колорадо»), 26 лет

зарплата 180 668 750

Габаритный форвард таранного типа, выросший в НХЛ в универсального нападающего, выполняющего много черновой работы.

24. Никита Зайцев («Оттава»), 29 лет

зарплата 325 203 750

В сборной может играть даже в большинстве, а вот в НХЛ используется под меньшинство и блоки. Очень сильный универсал.

23. Владислав Гавриков («Коламбус»), 25 лет

зарплата 202 349 000

Старательный универсал, закрепившийся в основе «Коламбуса». Прибавляет с каждым сезоном, хорош и в сборной, брал золото Олимпиады-2018.

22. Вячеслав Войнов («Динамо» М), 31 год

зарплата 70 000 000

Пропустил прошлый сезон, когда искал варианты в НХЛ. Вернулся в КХЛ и снова начал набирать очки. Лучший защитник Олимпиады-2018, дважды обладатель Кубка Стэнли.

21. Сергей Толчинский («Авангард»), 26 лет

зарплата 45 000 000

Самый ценный игрок плей-офф КХЛ, когда его клуб победил в финале ЦСКА, а сам Толчинский забил золотой гол. Показывал себя и в сборной на чемпионате мира.

20. Никита Гусев, 29 лет

без контракта

Один из лучших игроков в истории КХЛ и сборной никак не может найти себя в НХЛ. Гусев снова ищет варианты в Северной Америке, и пока это просмотровый контракт с «Торонто».

19. Владимир Тарасенко («Сент-Луис»), 29 лет

зарплата 542 006 250

Форвард, которого замучили травмы и он даже просил обмена из «Сент-Луиса». Пока Тарасенко остается, и ему нужно возвращать свою игру.

18. Евгений Кузнецов («Вашингтон»), 29 лет

зарплата 563 686 500

Кузнецов сейчас не совсем похож на бомбардира, с которым «Кэпиталз» завоевали Кубок Стэнли в 2018 году. Но мы привыкли, что это игрок настроения.

17. Александр Радулов («Даллас»), 35 лет

зарплата 451 671 875

Почти весь прошлый сезон Радулов пропустил из-за травмы. Но когда он здоров и в форме, то показывает на льду ту же яростную энергию.

16. Илья Сорокин («Айлендерс»), 26 лет

зарплата 289 070 000

Очень талантливый вратарь, который показывает себя в НХЛ, и уже выиграл серию с «Питтсбургом». Но ему еще нужно время, чтобы заявить о себе.

15. Сергей Бобровский («Флорида»), 32 года

зарплата 722 675 000

Дважды обладатель «Везина Трофи», чья игра потеряла стабильность после перехода во «Флориду», где есть проблемы с обороной.

14. Иван Проворов («Филадельфия»), 24 года

зарплата 487 805 625

Легко проводит по 25-27 минут за матч, отрабатывая и в большинстве, и в меньшинстве. Прекрасный универсал с очень гладким катанием.

13. Дмитрий Орлов («Вашингтон»), 30 лет

зарплата 368 564 250

Показал свой класс, когда приехал на чемпионат мира и очень сильно играл с листа. Много лет держит стабильный уровень в НХЛ.

12. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), 25 лет

зарплата 409 515 857

Уже стал первым номером «Нью-Йорк Рейнджерс». Для роста ему нужно только одно — игровая практика.

11. Вадим Шипачев («Динамо» М), 34 года

зарплата 95 000 000

Сильнейший российский игрок КХЛ. Центрфорвард, которого нужно брать на Олимпиаду. Мозг любого креативного звена.

10. Семен Варламов («Айлендерс»), 33 года

зарплата 361 337 500

Первый номер в нью-йоркском клубе, с которым дважды за последние два года доходил до полуфинала Кубка Стэнли, уступая лишь «Тампе».

9. Михаил Сергачев («Тампа-Бэй»), 23 года

зарплата 346 884 000

Завоевал два Кубка Стэнли и вырос в одного из сильнейших российских защитников НХЛ. Уже показывает себя и в сборной России.

8. Павел Бучневич («Сент-Луис»), 26 лет

зарплата 419 151 500

Покинул «Рейнджерс», где был очень хорош в первом звене с Микой Зибанежадом, и начинает новый этап в «Блюз», где получит еще больше свободы.

7. Андрей Свечников («Каролина»), 21 год

зарплата 560 073 125

Отработав контракт новичка, продлил соглашение на очень солидные деньги. В«Каролине» видят Свечникова как свою большую звезду на много лет вперед.

6. Кирилл Капризов («Миннесота»), 24 года

без контракта

В первом же сезоне НХЛ с ходу взял «Колдер Трофи» как лучший новичок лиги. Теперь забуксовал в переговорах, но уровень Капризова мы знаем.

5. Евгений Малкин («Питтсбург»), 35 лет

зарплата 686 541 250

Лучший хоккеист мира, если бы ему не мешали травмы. Трижды обладатель Кубка Стэнли. Важнейший центрфорвард в клубе и сборной.

4. Александр Овечкин («Вашингтон»), 36 лет

зарплата 686 541 250

Девять раз брал «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер лиги. Лучше всех в мире бросает из левого круга вбрасывания. Харизматичный капитан и лидер.

3. Артемий Панарин («Рейнджерс»), 29 лет

зарплата 841 400 168

Главная звезда на Бродвее. Самый дорогой хоккеист России. В прошлом сезоне номинировался на «Харт Трофи» как самый ценный игрок регулярного чемпионата.

2. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), 28 лет

зарплата 686 541 250

Лучший бомбардир плей-офф. Дважды обладатель Кубка Стэнли. Уникальный форвард, вокруг которого можно строить первое звено.

1. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»), 27 лет

зарплата 686 541 250

Почти все наши эксперты поставили Василевского на первое место. Обладатель «Конн Смайт Трофи» как самый ценный в плей-офф. Взял два Кубка Стэнли. Еще есть «Везина Трофи»-2019 как лучшего вратаря НХЛ.

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