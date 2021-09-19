Подколзин должен начать сезон в основе, Ткачеву будет непросто в «Лос-Анджелесе». Топ-7 российских новичков НХЛ

Обозреватель «Матч ТВ» Андрей Менг открывает серию рейтингов, посвященных российским хоккеистам, которых мы увидим в предстоящем сезоне в Северной Америке.

Обозреватель «Матч ТВ» Андрей Менг открывает серию рейтингов, посвященных российским хоккеистам, которых мы увидим в предстоящем сезоне в Северной Америке.

7. Амир Мифтахов (вратарь, «Тампа-Бэй»)

Сезон-2020/21: 7 матчей, 4 победы, 2,25 КН, 91,7% ОБ («Ак Барс»)

Понимая, что пробиться на место первого голкипера «Ак Барса» при Тимуре Билялове будет нереально, 21-летний Мифтахов не стал затягивать с переездом в НХЛ. Да, на ближайший сезон обе позиции в основе «Тампы» заняты Брайаном Эллиоттом и лучшим вратарем мира Андреем Василевским, чей контракт истечет только в 2028 году, но задача Мифтахова — за три сезона набраться опыта в системе «Лайтнинг» и постараться выиграть конкуренцию у шведа Хуго Альнефельта за пост будущего бэкапа в первой команде.

6. Владислав Провольнев (защитник, «Аризона»)

Сезон-2020/21: 48 матчей, 20 (10+10) очков, «+6» («Северсталь»)

После лучшего сезона в КХЛовской карьере 26-летний Провольнев решил попробовать свои силы за океаном. Незадрафтованный хоккеист теоретически мог оказаться в любом клубе, и поначалу переход в «Аризону» с ее подбором защитников был сомнительным. Но за лето команду покинули Экман-Ларссон, Хьялмарссон, Остерле и Голигоски, а на их места пришли только Гостисбер и Строльман. В случае удачной предсезонки у Провольнева появится шанс побороться за место седьмого защитника в основном составе, которое обычно занимал Илья Любушкин.

5. Кирилл Семенов (нападающий, «Торонто»)

Сезон-2020/21: 60 матчей, 26 (10+16) очков, «+8» («Авангард»)

26-летний универсальный центр на протяжении последних пяти сезонов стабильно набирал 25+ очков за регулярный чемпионат, а по итогам прошлого розыгрыша плей-офф стал обладателем Кубка Гагарина. С этой точки зрения переезд за океан выглядит логичным, но выбор «Торонто» кажется очевидным провалом. В системе «Мэйпл Лифс» есть шесть игроков, способных сыграть в центре (Мэттьюс, Таварес, Керфут, Кемпф, Спецца, Брукс), и все они выглядят предпочтительнее россиянина. Не исключено, что по ходу сезона Семенов сменит клуб.

4. Илья Коновалов (вратарь, «Эдмонтон»)

Сезон-2020/21: 19 матчей, 9 побед, 2,29 КН, 92,3% ОБ («Локомотив»)

У Коновалова одна из лучших стартовых позиций в Северной Америке среди всех российских дебютантов. Он переехал в НХЛ в самом оптимальном возрасте (23 года) в задрафтовавший его «Эдмонтон», который испытывает огромные проблемы во вратарской линии. Майк Смит провел крепкий прошлый сезон, но ему уже 39 лет, а 4,5-миллионный контракт Микко Коскинена едва не был выкуплен летом. В системе клуба также нет звездных проспектов, а значит у Коновалова есть реальный шанс добраться до основы уже в этом сезоне.

3. Егор Чинахов (нападающий, «Коламбус»)

Сезон-2020/21: 32 матча, 17 (10+7) очков, «-2» («Авангард»)

Решение 20-летнего Чинахова о переезде в НХЛ выглядит крайне спорным: на взрослом уровне нападающий провел всего один полноценный сезон, плюс перспективы «Коламбуса» в нынешнем сезоне совершенно не ясны. В «Авангарде» ему бы было гарантировано место в топ-6 для дальнейшего получения игрового опыта, с «Блю Джекетс» все может сложиться иначе. Правда, лагерь новичков Чинахов начал очень ярко: в 2 матчах на турнире проспектов клубов НХЛ россиянин забросил 3 шайбы.

2. Владимир Э. Ткачев (нападающий, «Лос-Анджелес»)

Сезон-2020/21: 45 матчей, 38 (11+27) очков, «+12» (СКА)

Ткачев мог дебютировать в НХЛ еще в 2014 году, но тогда лига отказалась регистрировать его трехлетний контракт новичка с «Эдмонтоном» из-за бюрократических нюансов. Спустя семь сезонов уже 25-летний нападающий предпринимает вторую попытку, оказавшись в перестраивающемся «Лос-Анджелесе». За последние три года Ткачев стал одним из самых ярких игроков КХЛ, но при очень странных обстоятельствах по ходу прошлого чемпионата россиянин неоднократно отправлялся в запас СКА. У «Кингз» — не столь обширный подбор игроков, что дает нападающему хороший шанс, но в системе Тодда Маклеллана имеется баланс технических и силовых качеств, с последним у Ткачева могут возникнуть проблемы.

1. Василий Подколзин (нападающий, «Ванкувер»)

Сезон-2020/21: 35 матчей, 11 (5+6) очков, «+6» (СКА)

Два года «Ванкувер», выбравший Подколзина на драфте под общим 10-м номером, ждал, когда у форварда истечет контракт со СКА и он сможет переехать в Северную Америку. Прошлый сезон выдался для россиянина противоречивым: он выглядел блекло в регулярке, но по ходу плей-офф Кубка Гагарина стал настоящим лидером армейцев. Предстоящий чемпионат Подколзин должен начать в основе «Кэнакс»: на старте лагеря новичков россиянин удостоился множественной похвалы, уже сейчас в нем видят рассудительного игрока с функционалом, отлично подходящим для второго-третьего звеньев.

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