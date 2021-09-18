«Провальная затея, если Гусева и в «Торонто» ставить в третье звено». Что светит герою Олимпиады в канадском клубе

Обозреватель «Матч ТВ» взял интервью у известного тренера Геннадия Курдина, чей ученик Никита Гусев подписал просмотровый контракт с «Торонто Мэйпл Лифс».

Обозреватель «Матч ТВ» взял интервью у известного тренера Геннадия Курдина, чей ученик Никита Гусев подписал просмотровый контракт с «Торонто Мэйпл Лифс».

«Игра в обороне — слабая сторона Гусева»

— Как вам новость о том, что ваш ученик Никита Гусев подписал просмотровый контракт с «Торонто»?

— Никита же хотел вернуться в НХЛ. Конечно, «Торонто» — своеобразная команда. Но там есть игроки хорошего уровня. Поэтому может что-то получиться. Для чего-то же его берут, будут смотреть. Наверное, есть какие-то задумки.

И если Гусева правильно использовать, ставить в большинство — у него в «Торонто» может получиться. Это ведь не «Нью-Джерси». Тем более Никита готов на понижение контракта, это сейчас недорогой игрок. И он очень хочет выступать в НХЛ, так что горячее желание есть.

— Но первые два звена в «Торонто» заняты, там Джон Таварес, Митч Марнер, Остон Мэттьюз, Уильям Нюландер. Их четыре контракта в сумме тянут на $40 млн.

— Я понимаю, что теоретически в «Мэйпл Лифс» можно создать третье звено, где будут выступать Илья Михеев, Кирилл Семенов и Гусев. Но если делать из Никиты игрока уровня «бей-беги», если не давать ему большинство, ставить в сдерживающую тройку — то можно даже не начинать. Провальная затея. Игра в обороне — его слабая сторона. Он именно форвард атаки, хорош с шайбой. Третье-четвертое звено у него не пойдет.

Тройка россиян — это здорово. Но какие у них задачи будут — реально атаковать или просто шайбу в чужую зону забрасывать? Сколько игрового времени дадут? Вот что хотелось бы понять.

Ведь сама команда может быть и скромной. Помню, Никита играл в «Югре». Но вокруг него строилось большинство, ему давали свободу в атаке, и у него все получалось. Он бы и в «Нью-Джерси» мог играть, если бы его раскрывали как созидающего игрока.

«Никите подошли бы СКА, московское «Динамо» и ЦСКА»

— Что мешает Гусеву приехать в КХЛ? Играл бы в России, попал бы на Олимпиаду.

— А вдруг дела хорошо пойдут в НХЛ? Его ведь оттуда быстрее возьмут в сборную, чем из КХЛ. Вы же знаете, как у нас к этому относятся. Если в НХЛ уехал, то уже король. Некоторые даже отправлялись в Северную Америку, чтобы вернуться через год и подписать хороший контракт. Пусть даже не заиграл в НХЛ, но потусовался там, раздал интервью, и к тебе стали иначе относиться. А кто тебе повысит контракт, если ты в России играешь?

Никита Гусев / Фото: Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru

— В какой клуб КХЛ мог бы вернуться Гусев?

— Его давно зовут в СКА, и вице-президент клуба Роман Ротенберг этого не скрывает. Если Никита откажется от мечты об НХЛ, то его ждут в Санкт-Петербурге. Его сразу подпишут. Понимают, как здорово усилят большинство. А это в среднем одна-две шайбы за матч. И вот вам уже результат.

— «Автомобилист»?

— Там маловато порядка, поэтому их так и колбасит.

— ЦСКА?

— Сейчас можно, там теперь Сергей Федоров. Совсем другой подход, иной взгляд на игру. Он ведь и сам был великим игровиком, настоящий мастер. И его отношение к хоккею не изменилось.

— Московское «Динамо»?

— Да, особенно если ставить Никиту к Вадиму Шипачеву. Главный тренер Алексей Кудашов умеет раскрывать и правильно использовать игроков.

— «Авангард»?

— Нет, там жесткая система Боба Хартли задавит Гусева, не даст ему играть. Вы проанализируйте, там не смогли закрепиться Сергей Широков, Сергей Шумаков. Мой прогноз — Сергей Толчинский тоже пойдет вниз. Хотя он — играющий парень, это видно, умеет действовать нестандартно. Но эта система «биться, бороться, забрасывать шайбу» мешает креативу.

— Толчинский в этом сезоне — семь матчей и 7 (2+5) очков при полезности «+3».

— А проиграй «Авангард» четвертый матч подряд — «Автомобилисту», я бы не удивился, если б Толчинского посадили в запас. Когда нет результата, как раз в первую очередь переходят на примитивный хоккей и страдают креативные ребята.

«Овечкин — хороший парень, но в сборной его не вижу»

— В общем, Гусев всегда успеет вернуться в КХЛ.

— А сколько игроков такого уровня есть сейчас в России? Шипачев — кто еще? Так что Гусев будет востребован. Работу в КХЛ себе найдет моментально. Молодые вокруг него могут играть. В том же СКА сейчас Никита может помочь Марату Хуснутдинову. Игра в короткий пас. Отдал, открылся, подержал шайбу.

— Меня удивляет, что центрфорварда Хуснутдинова не ставят в центр. Он играет с краю, и главный тренер Валерий Брагин объясняет, что у него есть проблема со вбрасываниями.

— Потому что Марату пока не хватает мощи. Ему нужно немного окрепнуть. Но вообще, надо его использовать на его позиции. У нас в России с центральными нападающими большой дефицит. Мы же сами об этом постоянно говорим. А в тройке с Маратом наигрываем в центре какого-то Вэя.

— Хуснутдинов получал травму плеча — может, и с этим связано.

— Да, он получал такую травму на Шведских играх в феврале.

— А может ли ваш еще один ученик, защитник СКА Игорь Ожиганов пробиться на Олимпиаду?

— Если ему будут доверять, то да. Желания у него много, я с Игорем разговаривал. Его же брали на чемпионат мира в Ригу. Жаль только, не дали играть в решающих матчах. Я считаю, это неправильно. Некоторые ребята, которые приехали из НХЛ, выглядели слабее.

Но это мое мнение. Я вот сказал, что на Олимпиаду в Пекин не надо брать Овечкина и Малкина…

— Да, что вы имели в виду?

— Там в интервью немного передернули. Суть вот в чем. Вот Малкина точно нужно рассматривать, потому что у нас есть проблема с выбором центрфорвардов в сборную.

Овечкин же, как я боюсь, будет на себя тянуть одеяло. И тогда лидерами не станут Кучеров или Панарин. А будет Овечкин, который станет переигрывать смены. При этом у нас — море левых крайних нападающих. И если брать Александра, то куда — в третье звено? Зачем? В низших звеньях должны играть такие сдерживающие, оборонительные хоккеисты, как Андронов. Если все четыре тройки побегут забивать, то кто же станет в защите отрабатывать?

— Овечкин важен как капитан, лидер раздевалки. Я представить не могу, что его не возьмут.

— Но я снова подчеркну — это только мое мнение. И я бы сделал так, если бы был главным тренером. Однако решение будут принимать Валерий Брагин и штаб сборной.

Я же не навязываю свою позицию. Просто когда обсуждают состав, то высказываются совершенно разные мнения. Но отвечает за результат Брагин, и он пусть думает, куда Овечкина в сборной определить, в какое звено его ставить, с кем в большинстве выпускать. У тренера должна быть своя линия.

Еще раз скажу: Овечкин — хороший правильный парень. Гордость нашего хоккея. Но я боюсь, что он будет переигрывать смены, и это отразится на всей команде. Да, он хорош в чужой зоне, очень мощный бросок. Но сейчас он не такой мобильный, нет столько движения. И сколько Овечкин забил голов в плей-офф за три Олимпиады? Только один, когда ему было 20 лет, и он забросил победную шайбу канадцам.

— Однако плюсы у Овечкина тоже есть.

— В матчах за сборную у него плюсов очень мало. Но это головная боль Брагина.

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