Панарин и Кучеров могут оказаться в третьем звене, у Швейцарии собирается грозное нападение. Какими будут сборные на ОИ-2022? Группа B

Обозреватель «Матч ТВ» Андрей Менг представляет свои варианты составов сборных-участниц олимпийского хоккейного турнира в Пекине-2022.

Обозреватель «Матч ТВ» Андрей Менг представляет свои варианты составов сборных-участниц олимпийского хоккейного турнира в Пекине-2022.

Россия

У нападения сборной России, по уровню мастерства входящему в топ-3 на Олимпиаде-2022, огромный дисбаланс между центральной осью и краями. Среди центров поездка в Пекин практически гарантирована только Малкину и Барбашеву. Если ФХР не удастся сократить срок дисквалификации Кузнецова, главным претендентом на попадание в топ-6 выглядит «динамовец» Вадим Шипачев, набравший 14 (7+7) очков в 6 матчах на старте сезона КХЛ.

На флангах у сборной все настолько хорошо, что вне состава могут оказаться Гусев, Гурьянов, Радулов и Наместников. Наибольшего результата мы ждем от связки двух самых ярких российских нападающих последних 4 лет Кучеров — Панарин. Не исключено, что тренерский штаб, воспользовавшись опытом ЧМ-2019, отправит их в третье звено для создания атакующего баланса. Очень важно, чтобы Артем Анисимов, умеющий «подчищать» за звездными краями, вернулся в оптимальную форму.

Но главное преимущество россиян — конечно же, вратарская линия. Андрей Василевский уже четыре сезона является безоговорочно лучшим голкипером мира. При этом у России есть звездная глубина в лице Варламова, Шестеркина и Сорокина. Не исключено, что на третий сезон во «Флориде» Сергею Бобровскому наконец-то удастся вернуться на топ-уровень.

Защита — традиционно самая слабая сторона российской команды. Однако эту оборону сборной можно считать самой мастеровитой за последние 10-15 лет. Сергачев и Проворов — молодые ведущие защитники своих клубов, потенциально способные побороться за «Норрис Трофи» в НХЛ. Орлов и Зайцев обладают большим международным опытом, Зуб провел яркий дебютный сезон в «Оттаве», а Гавриков — пожалуй, главный российский «домосед» на сегодняшний день.

Андрей Свечников — Евгений Малкин — Владимир Тарасенко

Александр Овечкин — Вадим Шипачев — Кирилл Капризов

Артемий Панарин — Артем Анисимов — Никита Кучеров

Валерий Ничушкин — Иван Барбашев — Павел Бучневич

Иван Проворов — Никита Зайцев

Михаил Сергачев — Владислав Гавриков

Дмитрий Орлов — Артем Зуб

Никита Задоров, Евгений Дадонов

Андрей Василевский (Семен Варламов)

Запас: в. Игорь Шестеркин, з. Дмитрий Куликов, н. Илья Михеев

Чехия

Чехи, за последние годы окончательно откатившиеся на позицию шестой сборной мира после топовых Канады, России, Швеции, США и Финляндии, могут привезти в Пекин-2022 лучшую центральную ось группы B. Пусть 35-летний Крейчи и покинул НХЛ после 15 сезонов, он наравне с Гертлом остается безоговорочным игроком топ-6.

Во всем нападении молодость (Пастрняк, Врана, Кубалик, Нечас, Факса, Хытил, Кемпф) будет серьезно превалировать над опытом (Палат, Ворачек, Носек), что может отразиться на результативности в ключевые моменты турнира. Хотя по уровню мастерства нападение чехов, безусловно, войдет в число лучших на Олимпиаде.

Петр Мразек — безоговорочный первый номер сборной. Выбор во вратарской линии у тренерского штаба не очень большой, и на фоне остальных конкурентов новичок «Торонто» серьезно выделяется. Половину прошлого сезона Мразек пропустил из-за травмы, однако его ахиллесовой пятой на протяжении всей карьеры является стабильность. Невозможно предсказать, в каком состоянии вратарь подойдет к февралю 2022 года.

Но все-таки главной проблемой сборной Чехии видится линия обороны. На сегодняшний день среди всех защитников выделяются только двукратный обладатель Кубка Стэнли и главный партнер Виктора Хедмана Ян Рутта, а также 23-летний универсал из «Детройта» Филип Гронек. Пока непонятно, удастся ли вернуться на уровень топ-4 Михалу Кемпны, пропустившему почти весь прошлый сезон из-за травмы ахиллова сухожилия.

Ондржей Палат — Давид Крейчи — Давид Пастрняк

Якуб Врана — Томаш Гертл — Якуб Ворачек

Доминик Кубалик — Радек Факса — Мартин Нечас

Павел Заха — Томаш Носек — Филип Хытил

Михал Кемпны — Филип Гронек

Либор Хайек — Ян Рутта

Якуб Зборжил — Радко Гудас

Радим Шимек, Давид Кемпф

Петр Мразек (Давид Рыттих)

Запас: в. Витек Ванечек, з. Михал Йордан, н. Ондржей Каше

Швейцария

К Олимпиаде-2022 у швейцарцев подобралось очень талантливое нападение, лидером которого станет Нико Хишир, выбранный «Нью-Джерси» под общим 1-м номером на драфте НХЛ-2017. Фиала, Нидеррайтер и Майер уже не первый сезон являются форвардами топ-6 в своих клубах, Сутер и Курашев год назад уверенно дебютировали за «Чикаго», Хофманн в межсезонье подписал контракт с «Коламбусом». Наверняка швейцарцы не обойдутся без своего многолетнего капитана и живой легенды «Давоса» Андреаса Амбюля.

В оптимальном варианте обороны у всех семи игроков основы будет опыт выступлений в НХЛ, но защитник «Нэшвилла» Роман Йоси, по итогам сезона-2019/20 выигравший «Норрис Трофи», сильно выделяется на фоне партнеров. Он будет проводить на льду по 30 минут за матч, отвечая как за большинство, так и за меньшинство. Возможно, ему удастся подтянуть игровой уровень остальных защитников на время турнира.

Вратарская позиция — головная боль швейцарской сборной на протяжении последних лет. Со времен Мартина Гербера и Йонаса Хиллера у швейцарцев нет статусного основного голкипера. Первым номером наверняка станет 34-летний Рето Берра, с 2013-го по 2018 год пытавшийся закрепиться в НХЛ, но в итоге возвратившийся на родину. С того момента он не пропускает ни одного чемпионата мира.

Кевин Фиала — Нико Хишир — Нино Нидеррайтер

Свен Андригетто — Пиус Сутер — Тимо Майер

Грегори Хофманн — Андреас Амбюль — Филипп Курашев

Свен Бертши — Гаэтан Хаас — Денис Мальгин

Роман Йоси — Рафаэль Диас

Дин Кукан — Мирко Мюллер

Йонас Зигенталер — Янник Вебер

Лука Сбиса, Энцо Корви

Рето Берра (Леонардо Дженони)

Запас: в. Жиль Сенн, з. Рамон Унтерзандер, н. Денис Холленштайн

Дания

Несмотря на статус явного аутсайдера группы, датчане в оптимальном составе способны навязать серьезное сопротивление. Один из лучших третьих центров НХЛ Ларс Эллер из «Вашингтона» должен стать лидером атаки наравне с форвардами Николаем Илерсом («Виннипег») и Оливером Бьоркстрандом («Коламбус»). За исключением Сторма, Йеспера Йенсена и Якобсена остальные датские нападающие также имеют опыт игры в НХЛ

Главной звездой сборной должен стать вратарь Фредерик Андерсен, в это межсезонье сменивший «Торонто» на «Каролину». Из-за травм и игровых проблем прошлый сезон стал для голкипера худшим в НХЛ, но до этого на протяжении четырех лет он оставался основной надеждой «Мэйпл Лифс» в обороне. По итогам чемпионата мира-2018, на сегодняшний день последнего турнира для Андерсена в составе сборной, датчанин был признан лучшим вратарем.

Ключевые игроки обороны: один из лучших атакующих защитников КХЛ за последние 5 лет Филип Ларсен, а также Маркус Лауридсен, младший из двух братьев, набравший 14 (2+12) очков в предыдущих 10 матчах за сборную Дании. Однако на фоне нападения и вратарской позиции защита выглядит самым слабом элементом скандинавской команды.

Николай Илерс — Ларс Эллер — Оливер Бьоркстранд

Никлас Йенсен — Франс Нильсен — Миккель Бедкер

Александр Труэ — Питер Регин — Фредрик Сторм

Йеспер Йенсен — Патрик Рассел — Йоахим Бличфилд

Йеспер Б. Йенсен — Филип Ларсен

Маркус Лауридсен — Матиас Лассен

Оливер Лауридсен — Николас Б. Йенсен

Эмиль Кристенсен, Юлиан Якобсен

Фредерик Андерсен (Себастьян Дам)

Запас: в. Мадс Сегор, з. Филлип Бруггиссер, н. Николай Мейер

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