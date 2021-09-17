Желанная мечта Овечкина в день рождения. Медаль Олимпиады постоянно ускользает из его рук

Сегодня капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отмечает 36-летие. Он уже завоевал Кубок Стэнли, три золота чемпионата мира. Подписал контракт еще на пять лет, и рекорд Гретцки по голам в НХЛ никуда от него не денется. Нет только одного — золота Олимпиады. Пройдут годы, и когда начнут писать биографию Ови, станет ясно — через его карьеру прошли шесть зимних Игр. Сегодня «Матч ТВ» рассказывает о каждой из них — тех, что были, не были и еще будут.

Сегодня капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отмечает 36-летие. Он уже завоевал Кубок Стэнли, три золота чемпионата мира. Подписал контракт еще на пять лет, и рекорд Гретцки по голам в НХЛ никуда от него не денется. Нет только одного — золота Олимпиады. Пройдут годы, и когда начнут писать биографию Ови, станет ясно — через его карьеру прошли шесть зимних Игр. Сегодня «Матч ТВ» рассказывает о каждой из них — тех, что были, не были и еще будут.

Олимпиада — не пустое слово для Овечкина. Он играет под номером восемь, под которым выступала его мама Татьяна Николаевна Овечкина, дважды олимпийский чемпион по баскетболу. На летней Олимпиаде-2008 в Пекине он познакомился со своей будущей женой Настей Шубской, которая подарила Александру двух сыновей. Но сам Овечкин пока так и не выиграл ни одну олимпийскую медаль, даже бронзу. Впрочем, шанс еще есть…

Олимпиада № 1. Турин-2006

Главный тренер: Владимир Крикунов

Овечкину — 20 лет. Он уже переехал из московского «Динамо» в «Вашингтон», где проводил первый сезон в НХЛ. Уже было понятно, как Александр крут — в том чемпионате он наберет 106 (52+54) очков и завоюет «Колдер Трофи» как лучший новичок лиги. В январе Овечкин уже забил свой знаменитый The Goal, когда упал на лед и махнул клюшкой из-за головы, отправив шайбу в пустые ворота. Этот гол потом станет иконой.

Овечкин на итальянской Олимпиаде играл в тройке с Евгением Малкиным и Максимом Афиногеновым. Хотя ставили его и к Виктору Козлову с Алексеем Яшиным. Набрал 5 (5+0) очков, забивая голы словакам (3:5), шведам (5:0), латвийцам (9:2), американцам (5:4).

Но свою главную пока олимпийскую шайбу Овечкин забросил в четвертьфинале в ворота сборной Канады (2:0). Игра получилась тяжелейшей, гол оказался победным, сборная России выстояла и одержала первую и пока единственную победу в истории российского хоккея над «Кленовыми листьями», когда играли все сильнейшие.

После эйфории наша команда не сумела собраться, проиграв полуфинал финнам (0:4), а потом и матч чехам за бронзу (0:3). Позже Овечкин скажет, что в составе той сборной России были «туристы», и это помешало взять золото. Видимо, намек на комплектацию команды, когда на Олимпиаду поехали не только звезды НХЛ, но и малоизвестные игроки суперлиги.

Олимпиада № 2. Ванкувер-2010

Главный тренер: Вячеслав Быков

Овечкину — 24 года. Он находится на самом пике карьеры. Три сезона подряд набирал больше ста очков за сезон (112, 110, 109), взял «Морис Ришар Трофи», «Арт Росс Трофи» и «Харт Трофи» как лучший снайпер, бомбардир и самый ценный игрок НХЛ. Все понимают, что Ови — главная хоккейная звезда мира. Да и сборная России победила на двух чемпионатах мира подряд (2008, 2009), занимая первое место в рейтинге ИИХФ. С опаской к нашей команде относились даже канадцы.

Овечкин на той Олимпиаде играл в тройке с Павлом Дацюком и Александром Семиным. Набрал 4 (2+2) очка. Сделал дубль в первом же матче с Латвией. Забил один буллит, но запорол два со словаками (1:2 бул.). Набрал 2 (1+1) очка и сокрушил силовым приемом Яромира Ягра в матче с чехами (4:2), когда его центром уже был Малкин.

А потом был четвертьфинал с Канадой, когда хозяева просто раздавили сборную России (3:7). Овечкин не набрал ни одного очка, получил полезность «-2» и совершенно не был заметен на фоне разбушевавшихся канадцев. Потом Ови скажет, что та команда была неуправляемой, и вместо тренеров там все решали игроки.

Олимпиада № 3. Сочи-2014

Главный тренер: Зинэтула Билялетдинов

Овечкину — 28 лет. В карьере уже бывало всякое, прошел Александр и через смутные времена, когда его воспитывал тренер-цербер Хантер. В том сезоне он заработал 79 (51+28) очков в 78 матчах, снова выбив полтинник. Но получил антирекордные «-35» за полезность.

Не сказать, что Россия на домашней Олимпиаде считалась главным фаворитом. Однако надежды на медаль в мужском хоккее были железные. Овечкин на тех Играх набрал 2 (1+1) очка. Оба — в первом же матче со Словенией (5:2), когда Ови играл в тройке с Малкиным и Семиным.

Потом — как отрезало. Россия еще проиграла в группе США по буллитам (2:3), но по буллитам победила Словакию (1:0). В квалификации была разгромлена Норвегия (4:0). Овечкин опять не набирал очки, а в его тройке с Малкиным уже появился Александр Попов.

Наконец, случился печальный четвертьфинал с Финляндией (1:3), в котором Овечкин тоже не показал ничего. Когда в финале играли Канада и США, на экране показали Александра Великого. Он грустил за стеклом ложи, перед ним стоял пластиковый стакан с пивом. Казалось, туда капали слезы…

Олимпиада № 4. Пхенчхан-2018

Главный тренер: Олег Знарок

Овечкину — 32 года. Он снова в хорошем тонусе, в том сезоне забил 49 голов в 82 матчах. Александр очень хотел попасть на Олимпиаду. Невероятно, как он туда рвался!

НХЛ затянула переговоры с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной федерацией хоккея (ИИХФ). Чтобы их форсировать, Овечкин начал делать заявления, что поедет в Корею, даже если большие организации не договорятся. Эти цитаты звучали громогласно.

В итоге НХЛ с МОК не договорились, а ИИХФ запретила игрокам с контрактами НХЛ участвовать в корейской Олимпиаде. Овечкин остался не у дел, а сборная России наконец-то завоевала золото впервые за 26 лет, победив в финале Германию.

Случилось бы золото, отправься Овечкин в Пхенчхан? Далеко не факт — ведь тогда, с участием игроком НХЛ, мы бы увидели совсем другой, более сложный турнир.

И не факт, что Овечкин смог бы завоевать своей единственный Кубок Стэнли в 2018 году, оставив силы в корейском походе. А так «Вашингтон» провел блестящий плей-офф, и счастливый Ови почти неделю не выпускал из рук серебряную чашу.

Олимпиада № 5. Пекин-2022

Главный тренер: Валерий Брагин

Овечкину — 36 лет исполнилось сегодня. Поздравляем! Он входит в сезон как форвард, которому осталось 165 голов до вечного рекорда Уэйна Гретцки. Легенда из легенд. Нападающий, на котором по-прежнему держится «Вашингтон», подписавший со своей главной звездой новый пятилетний контракт.

НХЛ официально объявила, что едет на китайскую Олимпиаду. Представить, что Овечкин не отправится в Пекин — невозможно. Его возьмут даже при неважной форме. Лишь бы не случилась травма.

Сам Овечкин сказал сегодня в интервью официальному сайту НХЛ: «Я очень рад. Большая честь участвовать в Олимпийских играх, представлять страну, играть против лучших хоккеистов мира, бороться за золотую медаль. Шансы у всех одинаковые. Надеюсь, у нас получится войти в историю. Посмотрим… Похоже, это мой последний шанс. А значит нам нужно работать, мы должны выигрывать за счет тактики, физической подготовки».

Олимпиада № 6. Милан-2026

Главный тренер: никто не знает

Овечкину будет 40 лет. И мы бы поспорили насчет последнего шанса. Возраст не критический. Павел Дацюк и Сергей Федоров играли на Олимпиадах, когда им было в районе 40 лет. Контракт Ови с «Вашингтоном» будет еще действовать, и он как раз в сезоне-2025/26 будет подбираться вплотную к рекорду Гретцки.

Овечкин для нашего хоккея — не просто игрок, а культ. Все хотят, чтобы у него была идеальная биография. Есть чувство, что Ови возьмут на Олимпиаду в Милан — кстати, это было бы красиво. Олимпийская история Овечкина началась в его любимой Италии и там же завершится.

НХЛ уже зафиксировала пункт в коллективном соглашении, что отпустит своих игроков и в Милан. Так что Овечкина ничто остановить не должно. Держи себя в форме, играй, являйся лидером.

Наш прогноз — еще два олимпийских шанса у Александра Великого будет. Но важно использовать первый же шанс, в Пекине. Взять олимпийскую медаль. В идеале пусть это будет золото. Этого мы Овечкину в день рождения и желаем!

Счастья и здоровья, Александр! Наилучшие поздравления от «Матч ТВ»!

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