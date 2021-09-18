«Обмен Морозова на Воронкова выглядит абсурдно. Но есть вариант, при котором он возможен». 5 вопросов эксперту

Известный хоккейный функционер и эксперт «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд — о мощном старте «Динамо», причинах травм ЦСКА и неожиданном повороте в хоккейной судьбе Ивана Морозова.

Известный хоккейный функционер и эксперт «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд — о мощном старте «Динамо», причинах травм ЦСКА и неожиданном повороте в хоккейной судьбе Ивана Морозова.

1. Московское «Динамо» впервые за несколько лет очень мощно стартовало — шесть побед кряду. В чем главная причина успеха бело-голубых?

— Начнем с того, что у «Динамо» команда как всегда неплохая. У клуба есть возможность собирать сильный состав. Но сейчас суть их успеха, по-моему, такая же, как и в «Салавате Юлаеве», кстати, тоже пока идущем без поражений. В обеих командах лидерам очень здорово помогают игроки, от которых подвигов никто не ждал.

Например, Николай Чебыкин — шесть шайб в шести матчах! Посмотрим, конечно, как долго он сможет такую игру демонстрировать, но в любом случае это впечатляет. Я уверен, что ни один специалист подобного всплеска результативности у Чебыкина не предвидел. Это реальный бонус, приличный вклад в рывок «Динамо».

Дмитрий Рашевский в 20 лет также показывает очень хороший хоккей. Вообще, в «Динамо» так называемая «вторая волна» здорово играет. При том что и лидер атак бело-голубых Вадим Шипачев тоже в полном порядке, возглавляет список бомбардиров КХЛ.

Еще один момент — Бочаров более стабильно действует в воротах. Сейчас Иван — явный первый номер в команде, а опытный Еременко, как, видимо, и планировалось, его подстраховывает.

2. Почему у «Авангарда» после великолепной победы в Кубке Открытия сломалась игра и чемпион потерпел три поражения подряд?

— Боб Хартли часто ссылается на то, что в атаке «Авангарда» слишком много новичков. И что они еще не до конца понимают его систему игры. Пока «ястребы» действительно играют натужно. Хотя тут невольно возникает вопрос: неужели эта система настолько сложная, что такие опытные нападающие, как, допустим, Владимир Жарков, ее никак освоить не могут?

С другой стороны, мне лично кажется, что в «Авангарде» есть небольшой перекос в сторону силовых игроков. Их там больше, чем креативных. Правда, это наблюдалось и в прошлых сезонах. Потому что Хартли именно такой свою команду видит.

При этом нельзя же сказать, что Толчинский стал играть гораздо хуже. Вот то, что Максим Шалунов в «Локомотиве» очков не набирает, — это медицинский факт. А Сергею, скорее, надо подобрать более подходящих партнеров, чтоб ему было от кого оттолкнуться.

Прохоркин должен вписаться в систему Хартли. По крайней мере, он ей подходит куда больше, чем Зернов, на которого его обменяли. С моей точки зрения, Николай в любую систему впишется. Это универсальный центрфорвард.

Я бы не спешил сейчас с критикой и какими-то далекоидущими выводами. Уверен, что «Авангард» при всех своих проблемах на старте весной будет бороться за самые высокие места.

3. ЦСКА прямо на старте накрыла волна травм — в лазарете еще недавно находилось восемь игроков основного состава. Может это связано с тем, что армейцы позже всех выходят из отпуска и не успевают войти в «боевой режим»?

— Вряд ли причина в этом. Скорее это связано с тем, что ЦСКА летом расстался с Дмитрием Пирожковым. По своему опыту скажу, что тренер по физподготовке в том, что касается профилактики травм, очень важная фигура в штабе.

Помню, как я в свое время приглашал в «Салават Юлаев» Вестерлунда. Мы начали формировать тренерский штаб, и Эркка настаивал, что надо пригласить тренера по физподготовке из «Йокерита». Я возражал: «Почему именно он? В России много своих специалистов». Вестерлунд мне тогда говорит: «Обрати внимание, много у «Йокерита» травм в этом сезоне?» Я проверил — их практически нет. «Вот поэтому мне этот тренер и нужен», — объяснил Вестерлунд.

Понятно, что при переломах никакой специалист процесс выздоровления не ускорит — кость сперва должна срастись. Но что касается профилактики травм мышц, суставов, связок — тут от тренера по физподготовке очень многое зависит. Надо проанализировать характер травм и после этого делать выводы.

4. 20-летний Матвей Гуськов, получивший место в основном составе ЦСКА, набирает очки в четырех матчах. Какие у него шансы закрепиться в КХЛ в этом сезоне?

— Я бы сказал, что Гуськов уже в ЦСКА закрепился — парень в первом звене на лед выходит! Правда, в матче со «Спартаком» не так был заметен, чувствовалось, что подсел немного. Но опять же, принял самое непосредственное участие в решающем голе армейцев. Смело сыграл на пятаке, изменил направление полета шайбы, именно после этого Андронов забил.

У Матвея хорошее катание, а еще он очень жесткий для своего возраста. И самое главное — Гуськов с удовольствием идет на пятак и хорошо там играет. Это очень редкое качество для молодых хоккеистов. Так, пожалуй, в КХЛ сейчас только Воронков может. Но у Дмитрия габариты другие. и он их хорошо использует. А Матвей именно играет на пятаке. Не просто борется и толкается, а толково выбирает позицию, умело подправляет шайбу. Не случайно же его выпускают на розыгрыш большинства.

Вообще, Гуськов в первом звене ЦСКА абсолютно не проседает. И я не думаю, что даже когда более опытные игроки залечат травмы и вернутся в строй, Матвей сядет в глухой запас. Возможно, ему дадут несколько матчей отдохнуть, потому что «физики» молодым на весь чемпионат порой не хватает. Но в целом мне этот форвард очень нравится.

5. 21-летний форвард Иван Морозов еще недавно считался лидером СКА, весной сражался за сборную России на ЧМ-2021, а нынешний сезон начал в ВХЛ. У вас есть своя версия — почему это случилось? И какой выход вы видите из этой ситуации?

— Из интервью Романа Ротенберга я понял, что Морозов снизил требования к себе. И там проблемы скорее околохоккейные, а не игровые. Если это так и СКА на форварда уже особо не рассчитывает, то все просто — армейцам нужно найти эффективный способ использовать свой актив. Например, совершить обмен Морозова в другой клуб.

Бывают такие ситуации, когда известный игрок вдруг начинает выступать гораздо хуже. Причем нередко он и тренируется, и режим не нарушает, а ничего не получается. И никто не понимает — из-за чего это произошло. Словно подменили человека.

Ходят слухи, что Морозова могут обменять в ЦСКА или «Ак Барс». Причем чуть ли не на Воронкова. Обсуждать их особого смысла нет. Но чисто теоретически даже самый невероятный вариант возможен. К примеру, на первый взгляд любой скажет, что казанцам нельзя Воронкова за Морозова отдавать. Это выглядит абсурдно! Но у обоих форвардов весной заканчиваются контракты. Допустим, Воронков заявляет, что точно уедет в НХЛ. А Морозов готов подписать следующий контракт с «Ак Барсом». И тогда это сразу меняет весь расклад.

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