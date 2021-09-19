«Боюсь, как бы этот арбитр в петлю не полез». «Матч ТВ» узнал подробности скандального ролика, взорвавшего интернет

Социальные сети взорвал ролик о том, как нетрезвый судья вышел работать матч «Академия Харламова» — «Спартак-Спорттех», несколько раз падал на лед под улюлюканье родителей и вообще вел себя неадекватно. Обозреватель «Матч ТВ» решил узнать подробности этого происшествия.

Социальные сети взорвал ролик о том, как нетрезвый судья вышел работать матч «Академия Харламова» — «Спартак-Спорттех», несколько раз падал на лед под улюлюканье родителей и вообще вел себя неадекватно. Обозреватель «Матч ТВ» решил узнать подробности этого происшествия.

В субботу в Москве в матче детских хоккейных команд произошел скандальный случай.

В игре открытого Кубка Москвы среди игроков 2011 года рождения между «Спартаком-Спорттехом» и «Академией Харламова» судья вел себя не очень адекватно.

На видеозаписи с трибуны, сделанной одним из зрителей, можно видеть, как арбитр неуверенно катается, держится за бортик, падает. Закадровые голоса сообщают, что судья пьян.

Что мы знаем об этой истории? На видео заметно, что номер арбитра на спине — 115. И что в протоколе матча, в котором «Академия Харламова» выиграла у «Спартака-Спорттеха» со счетом 4:2, значатся два главных судьи — Никита Бабинцев и Игорь Светилов.

Как раз Игорю Валерьевичу Светилову я и позвонил.

«У этого мальчика в 12 лет погибла мать»

— Игорь Валерьевич, это не вы были?

— Ну что вы, можете посмотреть трансляцию — я начал судить этот матч только с третьего периода. А падал на лед другой судья, которого я заменил.

Мне позвонили, рассказали об инциденте. Я экстренно приехал, с ним поговорил. Провел воспитательную работу.

— А что с ним было?

— Я так думаю, он изрядно выпил. Но сознаваться не хотел очень долго. В итоге деваться было некуда.

— Что же он пошел пьяным на лед?

— Боялся не приехать на игру. Подвести коллег. Сказал мне: «Если бы я не приехал, вы бы меня наказали». У нас же строгие санкции по этому поводу. Есть личный кабинет, большая площадка для обучения судей. Вот он и побоялся «казни».

— Почему же судью в таком состоянии допустили к матчу?

— Там так обустроен каток, что судью никто толком не увидел перед выходом на лед. Судейская раздевалка на втором этаже. Пришел молодой парень, переоделся. Никто не смог понять, что он в таком состоянии. А судья-напарник был с насморком и не чувствовал запах.

Я туда примчался, а виновник происшествия жвачку жует. Спрашиваю: «Ты вообще в порядке? Как ты мог таким выйти на лед?»

А ему только 19 лет. Еще недавно сам был хоккеистом, играл по юниорам. И в таком состоянии толком не был. Поэтому свято верил, что никто не заметит и он сможет отработать матч. Но заметили его сразу.

Вообще мальчик с жизненной трагедией. Когда ему было 12 лет, они всей семьей попала в автокатастрофу. Мать погибла… Не знаю, как там отец занимался воспитанием. У меня еще его старший брат судит. Печально, что так произошло.

«Его отстранили от работы бессрочно»

— Это какого уровня матч?

— Кубок Москвы. Играли маленькие детишки 2011 года рождения. Второй возраст снизу. Понятно, что на таких матчах работают молодые ребята, желающие стать арбитрами. Учатся, набираются опыта.

Подхожу к нему: «Дыхни». Он дыхнул. Через жвачку я почувствовал эхо перегара. Не знаю, сколько он выпил. За столом с ним не сидел.

— Почему же его заменили только в третьем периоде?

— Так я же позвонил ему сразу, как узнал. Он ответил в перерыве: «У меня все нормально, я в порядке. А падаю, потому что тут лед плохой и коньки не очень хорошо точены».

Начал придумывать то, что в голову приходит. И свято верил, что отработает и следующий матч. Арбитры работают две игры сразу.

Я начал его выпроваживать со стадиона. Он отказывался. Я сказал, что вызову полицию. В итоге его убрал и сам пошел работать остаток этого матча, а еще и следующую игру.

— Как вы его наказали?

— Тут же опубликовали ему в нашей системе «бессрочное отстранение» за явку на матч в нетрезвом состоянии.

У нас вся коллегия в шоке от того, как это вообще могло произойти. Представить такое очень сложно! Я с его братом только что разговаривал.

— У вас какая должность в этой системе?

— Я — главный специалист по судейству хоккейной федерации Москвы. Но это решение не только мое, но и руководителя региональной коллегии судей Константина Оленина. Вы должны его знать по работе в КХЛ и даже в финале чемпионата мира. Мы с ним постоянно на связи.

«Это должна быть показательная история»

— Будете перевоспитывать парнишку-судью? Или ставите на нем крест?

— Тут палка о двух концах. Мне по-человечески его жалко. Мальчик вырос без матери. Он сейчас может петлю на себя накинуть. Его медиашумиха и так накрыла с головой, и он в шоке. Поэтому я его брату сказал: «Ты смотри за ним, чтобы он с собой ничего не сотворил».

А как его воспитывать? У меня в подчинении — 130 человек под эгидой федерации. Постоянно работаешь с молодежью, обучаешь. Времени нет одному арбитру столько внимания уделять. Как тут разорваться? Объем работы огромный.

Я думаю, этот парень не будет судить вообще. Это должна быть показательная история для всех молодых судей. Такого не должно быть в принципе. И это не прощается.

— Жаль юношу.

— Но человек ведь безответственный. Даже банально за оплату квартиры не отвечает. Брат за ним следит как может.

Что-то в личной жизни случилось. Он сказал, что с девушкой поссорился. Возникли проблемы. Эта история его сломала, он напился. Теперь его во всех соцсетях и на всех сайтах обсуждают. Безответственный же, говорю.

Он стал раскаиваться, прощения просить. А я ему: «Думаешь, такое можно простить? На тебя сто бабушек-дедушек-родителей маленьких детей смотрят, а ты на их глазах об лед бьешься лицом».

Вот вы бы сам, Павел, его простили?

— Я даже не знаю. Но этот вопрос адресую нашим читателям.

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