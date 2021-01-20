Кто навел порчу на «Спартак»? Разбираемся в феноменальных неудачах красно-белых в последних матчах

После инфарктной победы ЦСКА над «Спартаком» (2:1) в упорном московском дерби «Матч ТВ» выяснял у игроков и тренеров обоих клубов – почему красно-белые регулярно пропускают решающие шайбы, имея численный перевес.

После инфарктной победы ЦСКА над «Спартаком» (2:1) в упорном московском дерби «Матч ТВ» выяснял у игроков и тренеров обоих клубов – почему красно-белые регулярно пропускают решающие шайбы, имея численный перевес.

Вот уже в третьем матче кряду «Спартак» пропускает решающую шайбу, играя в большинстве

Армейцы одержали над спартаковцами уже три победы в этом сезоне с минимальной разницей в счете

Победную шайбу капитан ЦСКА Сергей Андронов забросил в меньшинстве на предпоследней минуте встречи

Нападающий армейцев Брендэн Лапсик продемонстрировал высочайшую технику, открывая счет в матче. Это уже третья шайба канадца в ворота «Спартака» в этом сезоне

Красно-белые забросили в последних трех матчах всего две шайбы

«Вижу — шайба летит туда, где никого из соперников нет»

На 58-й минуте при счете 1:1 «Спартак» получил карт-бланш — второе большинство в битве с ЦСКА. Получить преимущество в одного игрока на последние две минуты такого упорнейшего матча — это словно джек-пот сорвать. И через 25 секунд шайба действительно влетела в ворота. Но только в ворота «Спартака». Капитан ЦСКА Сергей Андронов перехватил пас в своей зоне, рванул по прямой и, мастерски обыграв Юлиуса Гудачека, отправил шайбу в сетку. Решающий гол армеец забил в меньшинстве.

— Все люди иногда ошибаются, — философски рассуждает Андронов о своем победном голе после «подарка» от соперника. — Я увидел, что шайба летит в такую зону… Не то, что мертвую, но такую, где никого из соперников нет. И сразу пошел на нее, уже понимал, что первым успею.

— Понимали также, что вас никто уже не догонит и можно спокойно обыгрывать вратаря?

— Нет, на сто процентов я в этом уверен не был. Знал, что погоня обязательно будет, но назад не оглядывался. У меня была задача бежать и не останавливаться. А вратаря начал обыгрывать как раз потому, что скорость была высокая. Выдумывать в такой ситуации что-то более сложное смысла не видел.

— Ожидали, что матч завершится именно так?

— Ну я же не ясновидящий. Но мы все рады, что он закончился нашим победным голом.

— Этот сезон уже стал для вас лучшим в КХЛ по заброшенным шайбам. Почему результативность так резко возросла?

— Много чего поменялось и во мне, и в моей игре. В прошлом сезоне я много матчей пропустил из-за травмы. Так что теперь пытаюсь наверстывать — получать удовольствие от каждой встречи и помогать команде.

«После финала в Пхенчане уже ничему не удивляюсь»

Можно было бы списать это гол Андронова на нелепую случайность, досадную ошибку, невезение спартаковцев… Однако факт заключается в том, что «Спартак» пропускает решающие голы в большинстве уже в третьем матче кряду! Красно-белые, имея численный перевес, пропустили точно также вторую шайбу от «Йокерита» и капитулировали со счетом 1:3. А еще чуть ранее их, играя в меньшинстве, огорчил «Автомобилист». Та шайба оказалась в итоге вообще единственной в матче.

Всего же «Спартак» пропустил в большинстве в этом сезоне аж девять голов! Подобным антирекордом в КХЛ может похвастаться только «Куньлунь», прочно прописавшийся среди аутсайдеров. Но для команды, претендующей не просто на участие в Кубке Гагарина, а на высокое место в плей-офф, это какое-то наваждение, сглаз, порча. Тем более, что и у главного тренера красно-белых Олега Знарка, и у его игроков логичного объяснения для этого мрачноватого феномена нет.

— Я и сам понимаю, что так играть в большинстве нельзя, — махнул рукой в ответ Знарок. — Работали-то неплохо, много создавали. Но уже в третьем матче в большинстве гол получили. С этим надо что-то делать.

— Разобрались откуда вдруг пошел пас сопернику в таком ответственном моменте? Ведь до этого «Спартак» очень уверенно контролировал шайбу.

— Дмитрий, я могу вам точно такой же вопрос задать. Не понимаю, что там в головах у моих ребят творится. Мы уже три матча подряд вот такие шайбы в большинстве получаем. То есть умудряемся проигрывать встречи при собственном численном перевесе.

— Это тем более удивительно, что разыгрывает шайбу «Спартак» в большинстве очень неплохо.

— Согласен, но вот такая история происходит.

Игроки «Спартака» на тренировках тоже обсуждают эту проблему.

— Мы неплохо играли за исключением вот этого большинства в самой концовке, — отмечает и нападающий «Спартака» Александр Торченюк. — Тут даже не знаешь, что сказать. Очень неприятная ситуация. У болельщиков просим за это прошения. Постараемся все исправить.

— Что все-таки происходит со «Спартаком» в большинстве? Ведь наверняка вы обсуждали в раздевалке эти шокирующие неудачи?

— Да каждый день разговариваем по этому поводу. И на тренировках работаем над этим. Пытаемся выйти из этой ситуации. Должно нас в большинстве прорвать! По моментам мы ЦСКА могли не одну, а четыре-пять шайб забросить сегодня.

Но лучше всех на вопрос о феноменальном невезении «Спартака» и неожиданной концовке нынешнего матча ответил главный тренер ЦСКА.

— После Олимпиады в Пхенчане, как мы там в финале у немцев в меньшинстве на последних минутах отыгрались, я уже ничему не удивляюсь, — заявил Игорь Никитин. — А мы там были в тренерском штабе как раз вместе с Олегом Валерьевичем…

КХЛ. Регулярный чемпионат

«ЦСКА» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Лайпсик, 14:34 (ВИДЕО). Андронов, 58:05 (мен.) (ВИДЕО). — Талалуев, 22:13 (ВИДЕО).

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